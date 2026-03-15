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19:21 - Les données démographiques de Blanquefort révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Blanquefort est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 16 786 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 339 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 4 809 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (85,59%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 982 résidents étrangers, Blanquefort se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 39,30% des familles se composent de couples avec enfants. À Blanquefort, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Blanquefort ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Blanquefort en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,14% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,66% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,01% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 41,22% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 29,15% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,53% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 37,24% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Blanquefort avant 2026 En parallèle de cette élection municipale 2026, la valeur de la participation jouera fortement sur les résultats de Blanquefort. Les archives d'il y a six ans indiquent que 4 475 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 39,51 %, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant suscité un fort engouement, avec 80,60 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,40 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 52,57 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 72,25 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,02 %. Si on prend un peu de recul, la commune s'affiche donc plutôt comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - À Blanquefort, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Blanquefort avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,15%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,78% des votes. Pascale Got (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Blanquefort après la dissolution de l'Assemblée avec 40,66%. Grégoire de Fournas (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 31,53%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascale Got culminant à 62,76% des votes dans la localité. .

14:57 - Blanquefort : des résultats particulièrement tranchés dans les urnes en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Blanquefort comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Blanquefort tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,21% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,34% pour Emmanuel Macron, contre 35,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Blanquefort portaient leur choix sur Olivier Maneiro (Nupes) avec 32,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Maneiro virant de nouveau en tête avec 58,78% des voix.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Blanquefort Du côté de la fiscalité de Blanquefort, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 153 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 123 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 40,84 % en 2024 (contre environ 23,38 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 150 650 € de recettes en 2024, bien en deçà des 4,05439 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,73 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Blanquefort À Blanquefort, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote, Véronique Ferreira (Divers gauche) a terminé en tête avec 55,68% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Luc Sibrac (Divers droite) a rassemblé 21,80% des voix. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Blanquefort, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.