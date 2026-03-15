Résultat municipale 2026 à Blanquefort (33290) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blanquefort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blanquefort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique FERREIRA
Véronique FERREIRA ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT 		3 381 49,43%
Emmanuelle PLOUGOULM
Emmanuelle PLOUGOULM Blanquefort, Je t'aime ! 		1 830 26,75%
Olivier Jean-Pierre DELHOMME
Olivier Jean-Pierre DELHOMME BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE 		1 237 18,08%
Jean-Louis BOUTEILA
Jean-Louis BOUTEILA BLANQUEFORT EN COMMUN 		392 5,73%
Participation au scrutin Blanquefort
Taux de participation 57,04%
Taux d'abstention 42,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 6 995

Source : ministère de l’Intérieur

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