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19:20 - Analyse socio-économique de Blanzy : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Blanzy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 983 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 243 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 837 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (79,51%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 185 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 11,11%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 615 €/an. À Blanzy, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN à Blanzy ? Le mouvement nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Blanzy il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 31,62% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 51,71% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 26,21% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Blanzy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,15% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 45,51% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 49,69% le dimanche suivant et la victoire de Arnaud Sanvert.

16:58 - À Blanzy, l'abstention s'annonce forte aux municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 399 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Blanzy, ce qui donnait un taux de participation de 29,01 %, en fort retrait face aux 44,7 % nationaux alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 73,52 %. La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 46,61 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 63,57 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 50,51 %. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Blanzy comme une contrée moins participative que la moyenne. En parallèle des municipales, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Blanzy.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Blanzy ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Arnaud Sanvert (Rassemblement National) aux avants-postes avec 45,51% au premier tour, devant Louis Margueritte (Majorité présidentielle) avec 19,24%. Le second round n'a pas changé grand chose, Arnaud Sanvert culminant à 49,69% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens de Blanzy avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,15% des inscrits. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Blanzy ? Globalement, le paysage électoral fait de Blanzy un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Blanzy était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 31,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,94%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,71% pour Marine Le Pen, contre 48,29% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Blanzy plébiscitaient Arnaud Sanvert (RN) avec 26,21% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Louis Margueritte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,79%.

12:58 - À Blanzy, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Pour ce qui est de la fiscalité à Blanzy, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 950 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 820 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,29 % en 2024 (contre environ 25,21 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne nationale, avoisinant les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 57 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 997 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 19,25 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Blanzy Dans la cité de Blanzy, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le résultat des dernières élections municipales. Unique liste en présence, la liste menée par Hervé Mazurek a naturellement rassemblé 1 284 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Blanzy, ce décor constitue un point de départ particulier. L'attention cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).