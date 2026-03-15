Résultat municipale 2026 à Blanzy (71450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blanzy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blanzy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanzy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyrille POLITI
Cyrille POLITI (23 élus) Pour Blanzy avec vous 		1 332 53,67%
  • Cyrille POLITI
  • Sophie CLEMENT MONTARON
  • Alexandre LAURENT
  • Concetta BRENIER
  • Jean-Louis SAVETIER
  • Bernadette BEUGRAS
  • Nahed BAKIER
  • Corinne LEDEY
  • Arcangelo MONNIELLO
  • Marie BRETIN
  • Laurent BONVENTRE
  • Maud RIZARD
  • Philippe CHARLES
  • Nathalie ELEFTERIOU
  • Vivien MICHON
  • Stéphanie PINTO PEREIRA
  • Yves JACOB
  • Patricia MICCA
  • Noël DELIVEYNE
  • Halima RIABI
  • Charles BRANDEHO
  • Brigitte SEURRE
  • Dany DURIX
Christian Lucien GRAND
Christian Lucien GRAND (6 élus) Unis pour Blanzy 2026 		1 150 46,33%
  • Christian Lucien GRAND
  • Séverine GIRARD-LELEU
  • Pierre SUCHET
  • Christine PIETRIGA
  • Frédéric DI DOMINECO
  • Isabelle DEMANGE
Participation au scrutin Blanzy
Taux de participation 54,70%
Taux d'abstention 45,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 2 609

Source : ministère de l’Intérieur

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