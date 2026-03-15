En direct

19:20 - Blaye-les-Mines : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Blaye-les-Mines, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 920 habitants répartis dans 1 708 logements, cette localité présente une densité de 329 habitants/km². Ses 172 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,40%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1 893 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,77%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Blaye-les-Mines manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN en position de force à Blaye-les-Mines avant la municipale 2026 Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Blaye-les-Mines il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 31,56% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 31,28% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 34,95% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,19% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 47,84% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 56,78% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Karen Erodi.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Blaye-les-Mines ? L'abstention des électeurs à Blaye-les-Mines sera un 'game changer' pour ces municipales. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 48,54 % lors du premier round, un taux inférieur aux 55,3 % du pays. 1 149 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 22,57 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 44,85 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,99 %, loin des 45,60 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une contrée globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Blaye-les-Mines a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La situation politique de Blaye-les-Mines a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (44,19%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Blaye-les-Mines accordaient leurs suffrages à Julien Bacou (Rassemblement National) avec 47,84% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Bacou culminant à 56,78% des votes dans la localité.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Blaye-les-Mines il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Blaye-les-Mines soutenaient en priorité Karen Erodi (Nupes) avec 32,78% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 42,63% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Blaye-les-Mines choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,56% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 24,33%. Lors de la finale de l'élection à Blaye-les-Mines, les électeurs accordaient 60,00% pour Marine Le Pen, contre 40,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Blaye-les-Mines se positionne comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Blaye-les-Mines ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Blaye-les-Mines, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 964 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 614 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 57,48 % en 2024 (contre 27,57 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 46 030 € en 2024. Un produit qui est loin des 350 830 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,20 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Blaye-les-Mines Les résultats des élections municipales de 2020 à Blaye-les-Mines se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-François Kowalik a décroché la première place en récoltant 811 voix (72,99%). En deuxième position, Claude Massol a recueilli 300 votes (27,00%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-François Kowalik a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Blaye-les-Mines, cette répartition historique des voix pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.