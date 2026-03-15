Résultat municipale 2026 à Blaye-les-Mines (81400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blaye-les-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blaye-les-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blaye-les-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François KOWALIK
Jean-François KOWALIK (20 élus) AIMER VIVRE A BLAYE-LES-MINES 		906 69,00%
  • Jean-François KOWALIK
  • Elisabeth GALAN
  • Laurent RUIZ
  • Rosanna TAGLIAFERRI
  • Patrick GARCIA
  • Marjorie ABAUZIT
  • Georges ELZBIECIAK
  • Corinne ANTES
  • Joël SOUYRI
  • Maëva HADDAD
  • Max REGIS
  • Valérie DEVILLERS
  • Gérard PLASSON
  • Maria PORTES
  • Alexandre DAVID-ROYER
  • Claudie FANJUL
  • Jean-Louis AZEMAR
  • Audrey BERGER
  • Jean-Marc DEBALS
  • Géraldine REGOLA
Olivier FABRE
Olivier FABRE (3 élus) BLAYE LES MINES "AVEC VOUS, POUR VOUS" 		407 31,00%
  • Olivier FABRE
  • Véronique LEWANDOWSKI
  • Tupak CARRASCO
Participation au scrutin Blaye-les-Mines
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 1 351

Source : ministère de l’Intérieur

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