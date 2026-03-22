Résultat municipale 2026 à Blaye (33390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blaye, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric JAPIOT
Eric JAPIOT (22 élus) Blaye Territoire d'Avenir 		880 47,13%
  • Eric JAPIOT
  • Audrey BROWN
  • Michel Jean-Lou KERCKHOVE
  • Nadine QUERAL
  • Laurent BROQUAIRE
  • Maryse BABUS
  • Pascal CHAMPION
  • Véronique HAMMERER
  • Philippe JAUD DE LA JOUSSÈLINIERE
  • Marie-Noëlle GELAY
  • Damien RENAUD
  • Sophie ODIN
  • Paul Henry NERBUSSON
  • Aurore VEREAU LEROY
  • Alain GRELLIER
  • Marie Claire ORLOWSKI
  • Jonathan GRAS
  • Lea BUETAS
  • François Louis Maurice QUEGUINER
  • Beatrice HARDY
  • Maxim LUGAND
  • Estelle SUHUBIETTE
Virginie GIROTTI
Virginie GIROTTI (4 élus) Blaye, c'est vous ! 		593 31,76%
  • Virginie GIROTTI
  • Fabrice SABOURAUD
  • Béatrice SARRAUTE
  • Stéphane ELIAS
Bernard MOINET
Bernard MOINET (3 élus) Cap sur demain 		394 21,10%
  • Bernard MOINET
  • Camille MOINET
  • Bruno PROVOT
Participation au scrutin Blaye
Taux de participation 54,79%
Taux d'abstention 45,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 1 915

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Blaye - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric JAPIOT
Eric JAPIOT (Ballotage) Blaye Territoire d'Avenir 		774 40,95%
Virginie GIROTTI
Virginie GIROTTI (Ballotage) Blaye, c'est vous ! 		606 32,06%
Bernard MOINET
Bernard MOINET (Ballotage) Cap sur demain 		510 26,98%
Participation au scrutin Blaye
Taux de participation 55,70%
Taux d'abstention 44,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 946

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