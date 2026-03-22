Résultat municipale 2026 à Blaye (33390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Blaye - Tour 2
- Election municipale 2026 à Blaye [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blaye, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blaye [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric JAPIOT (22 élus) Blaye Territoire d'Avenir
|880
|47,13%
|
|Virginie GIROTTI (4 élus) Blaye, c'est vous !
|593
|31,76%
|
|Bernard MOINET (3 élus) Cap sur demain
|394
|21,10%
|
|Participation au scrutin
|Blaye
|Taux de participation
|54,79%
|Taux d'abstention
|45,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|1 915
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Blaye - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric JAPIOT (Ballotage) Blaye Territoire d'Avenir
|774
|40,95%
|Virginie GIROTTI (Ballotage) Blaye, c'est vous !
|606
|32,06%
|Bernard MOINET (Ballotage) Cap sur demain
|510
|26,98%
|Participation au scrutin
|Blaye
|Taux de participation
|55,70%
|Taux d'abstention
|44,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|1 946
Election municipale 2026 à Blaye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Blaye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blaye.
L'actu des élections municipales 2026 à Blaye
18:38 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Blaye ?
Lors des européennes, le résultat à Blaye s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,31%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (15,66%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,73%). Edwige Diaz (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des législatives à Blaye quelques semaines plus tard avec 44,09%. Véronique Hammerer (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 27,98%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Blaye s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Blaye
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont toujours déterminés par le verdict des dernières municipales à Blaye. Lors du premier rendez-vous électoral, Denis Baldès (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 591 voix (45,70%). À ses trousses, Michel Renaud (Parti socialiste) a capté 26,37% des suffrages. Ce fossé important plaçait le leader dans un petit fauteuil. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Denis Baldès l'a finalement emporté avec 614 suffrages (54,38%), face à Michel Renaud rassemblant 27,19% des électeurs et Virginie Zana obtenant 18,42% des votants. La mainmise de la liste 'Blaye avance !' s'est accentuée pour déboucher sur un succès écrasant. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du report de voix des listes éliminées, gagnant 23 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de Blaye
Selon les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Bernard Moinet, à la tête de "Cap Sur Demain", Virginie Girotti, à la tête de "Blaye, C'est Vous !" et la liste "Blaye Territoire D'avenir" emmenée par Eric Japiot se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les bureaux de vote. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Blaye fermeront pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats des municipales à Blaye dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Blaye, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 44,30 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Eric Japiot qui s'est arrogé la première place avec 40,95 % des votes. Derrière, Virginie Girotti (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 32,06 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 26,98 %, Bernard Moinet (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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