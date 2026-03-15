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19:17 - Blaye et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Blaye, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 781 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,75%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 393 euros/mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,58%) et le nombre de résidences HLM (11,96% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Blaye mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,38% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN à Blaye : quel score aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Blaye en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,77% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,58% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 30,52% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 49,80% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 37,31% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 44,09% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Blaye : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche à Blaye, le premier tour de la municipale avait vu 40,10 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était affecté par le coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi fortement mobilisé, avec 69,17 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 30,83 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 44,72 % au premier tour en 2022 à 60,01 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 46,62 % (51,49 % dans le pays). Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Blaye comme une ville moins participative que la moyenne. L'adhésion au scrutin des électeurs de Blaye constituera en conséquence un enjeu majeur pour ces municipales 2026.

15:59 - Blaye : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Blaye. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,31%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,09% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Majorité présidentielle) avec 27,98%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Blaye ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Blaye se positionne comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Blaye plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 29,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,08%. Lors de la finale de l'élection à Blaye, les électeurs accordaient 50,58% pour Marine Le Pen, contre 49,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Blaye accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 30,52% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,20% des suffrages.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont stables à Blaye Du côté de la fiscalité de Blaye, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 693 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 634 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 39,96 % en 2024 (contre 22,50 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 128 880 € de recettes en 2024, contre 894 400 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,33 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Blaye Dans la cité de Blaye, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin. Lors de la première manche électorale à l'époque, Denis Baldès (Divers gauche) a dominé les débats en rassemblant 45,70% des suffrages. Deuxième, Michel Renaud (Parti socialiste) a capté 26,37% des bulletins valides. Cet écart non négligeable ouvrait la porte à un rapport de force très net au terme du 1er round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Denis Baldès l'a finalement emporté avec 614 voix (54,38%), face à Michel Renaud s'adjugeant 27,19% des électeurs et Virginie Zana obtenant 208 votes (18,42%). La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, débouchant sur une victoire sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié du report de votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 23 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Blaye, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases.