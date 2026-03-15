Résultat municipale 2026 à Blaye (33390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Blaye. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Blaye, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blaye [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Eric JAPIOT
Eric JAPIOT Blaye Territoire d'Avenir 		503 41,88%
Virginie GIROTTI
Virginie GIROTTI Blaye, c'est vous ! 		381 31,72%
Bernard MOINET
Bernard MOINET Cap sur demain 		317 26,39%
Participation au scrutin Blaye Partiels *
Taux de participation 54,54%
Taux d'abstention 45,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 1 238

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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