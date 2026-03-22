Résultat de l'élection municipale 2026 à Bléneau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bléneau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bléneau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bléneau.
L'actu des élections municipales 2026 à Bléneau
11:47 - Que disaient les résultats des élections à Bléneau la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Bléneau, c'est Florimond Lemitre qui a pris la tête avec 49,49 % des voix. Alain Drouhin s'est classé deuxième avec 37,04 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, avec 13,47 %, Sonia Ribeiro a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Bléneau, le rendez-vous électoral a mobilisé 67,59 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bléneau
Le deuxième tour des élections municipales à Bléneau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sonia Ribeiro
Divers
Agir tous ensemble pour Bléneau
|
|
Florimond Lemitre
Divers
Bléneau, un nouvel espoir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bléneau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florimond LEMITRE (Ballotage) Bléneau, un nouvel espoir
|294
|49,49%
|Alain DROUHIN (Ballotage) Agir tous ensemble pour Bléneau
|220
|37,04%
|Sonia RIBEIRO (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BLENEAU
|80
|13,47%
|Participation au scrutin
|Bléneau
|Taux de participation
|67,59%
|Taux d'abstention
|32,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|611
Source : ministère de l’Intérieur
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