Résultat de l'élection municipale 2026 à Bléneau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bléneau

Le deuxième tour des élections municipales à Bléneau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sonia Ribeiro
Sonia Ribeiro Divers
Agir tous ensemble pour Bléneau
  • Sonia Ribeiro
  • Alain Drouhin
  • Julie Del Peso
  • Frank Garçonnat
  • Préscella Zénon
  • Jean-Marie Bouleghlem
  • Claudine Lemitre
  • Marc Guarisco
  • Maryse Beaujard
  • Claude Gohlke
  • Monique Maitre Catlin
  • Gérald Tran Dang
  • Sylvie Gregoire
  • Thierry Morizot
  • Martine Menard
Florimond Lemitre
Florimond Lemitre Divers
Bléneau, un nouvel espoir
  • Florimond Lemitre
  • Denise Gillet
  • David Baldau
  • Martine Yurcek
  • Tristan Corré
  • Audrey Rouillé
  • Benoît Ferchaud
  • Michèle Germineau
  • Bruno Oliveira Da Silva
  • Sonia Boulleaux
  • Pascal Meunier
  • Marie-Reine Boureau
  • Philippe Dubuisson
  • Angélique Biteur
  • Jean-Marc Le Dallour

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bléneau

Tête de listeListe Voix % des voix
Florimond LEMITRE
Florimond LEMITRE (Ballotage) Bléneau, un nouvel espoir 		294 49,49%
Alain DROUHIN
Alain DROUHIN (Ballotage) Agir tous ensemble pour Bléneau 		220 37,04%
Sonia RIBEIRO
Sonia RIBEIRO (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BLENEAU 		80 13,47%
Participation au scrutin Bléneau
Taux de participation 67,59%
Taux d'abstention 32,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 611

Source : ministère de l’Intérieur

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