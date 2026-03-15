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19:16 - Blérancourt : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Blérancourt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans la localité, 18,32% des résidents sont des enfants, et 27,71% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,46%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 531 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,31%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,77%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Blérancourt mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,67% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Blérancourt ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Blérancourt en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 0,00% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 65,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 37,92% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 62,03% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 52,04% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 61,38% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de José Beaurain.

16:58 - Les électeurs de Blérancourt vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 29,71 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Blérancourt (un décrochage marquant) alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à toucher la population. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 640 habitants qui ont voté au premier tour, soit 73,82 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 51,68 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 61,25 %, contre seulement 41,78 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée en déficit de participation par rapport au reste de la France. En marge de la municipale 2026, le degré de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Blérancourt.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Blérancourt La physionomie politique de Blérancourt a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Les élections européennes du printemps 2024 à Blérancourt avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,04%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 9,73% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Blérancourt soutenaient en priorité José Beaurain (Rassemblement National) avec 61,38% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Blérancourt ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Blérancourt accordaient leurs suffrages à José Beaurain (RN) avec 37,92% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,03% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Blérancourt qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Nathalie Arthaud avec 0,00% des inscrits, tandis que Fabien Roussel totalisait 0,00%. Lors de la finale de l'élection à Blérancourt, les électeurs accordaient 65,67% pour Marine Le Pen, contre 34,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Blérancourt À Blérancourt, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 20,83 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 36 400 euros. Une somme loin des quelque 194 100 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Blérancourt s'est établi à 49,62 % en 2024 (contre 17,90 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Blérancourt s'est établi à environ 734 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 514 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Blérancourt L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Blérancourt s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, la liste menée par Patrick Laplace a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Blérancourt, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été apporté.