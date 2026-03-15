Résultat municipale 2026 à Blérancourt (02300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blérancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blérancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blérancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane BOULLON
Stéphane BOULLON (12 élus) BLERANCOURT VERS UN AVENIR DURABLE 		333 61,33%
  • Stéphane BOULLON
  • Elodie DUVAL
  • Franck CARRIER
  • Virginie MOUTON
  • Jérôme OLIVIER
  • Séverine DUCATEZ
  • Guillaume VAESKEN
  • Aurore LEFEVRE
  • François-Xavier NOÉ
  • Claire GAUTHIER
  • Jonathan CHANTREUX
  • Pascale MAURY
Patrick LAPLACE
Patrick LAPLACE (3 élus) Intérêt Général 		210 38,67%
  • Patrick LAPLACE
  • Aline BIZON
  • Mathieu BERNARDIN
Participation au scrutin Blérancourt
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 553

Source : ministère de l’Intérieur

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