Résultat de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bliesbruck

Le deuxième tour des élections municipales à Bliesbruck a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maryse Grcic
Maryse Grcic Divers
Agir ensemble pour Bliesbruck
  • Maryse Grcic
  • Sébastien Verlet
  • Laure Krebs
  • Pierre Schwartz
  • Alexandra Schroeder
  • Manuel Jean-Gregory Porté
  • Stephanie Lorrain
  • Régis Marseu
  • Nathalie Niederlender
  • Dominique Kunz
  • Annika Wirtz
  • Julien Dross
  • Véréna Herter
  • Yorick Daniel Selzam
  • Catherine Marie Suzanne Lang
Olivier Freyermuth
Olivier Freyermuth Divers
BLIESBRUCK POUR UN FUTUR QUI NOUS RASSEMBLE
  • Olivier Freyermuth
  • Aurélie Geyer
  • Giuseppe Pirarba
  • Stéphanie Fickinger
  • Olivier Weissend
  • Audrey Dross
  • Julien Schneider
  • Stephanie Ludwig
  • Hervé Kirch
  • Muriel Siebert
  • Nathan Geisler
  • Sabrina Weber
  • Stéphane Stern-Botzung
  • Emilie Schmitt
  • Dirk Anton

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse GRCIC
Maryse GRCIC (Ballotage) Agir ensemble pour Bliesbruck 		331 50,00%
Olivier FREYERMUTH
Olivier FREYERMUTH (Ballotage) BLIESBRUCK POUR UN FUTUR QUI NOUS RASSEMBLE 		331 50,00%
Participation au scrutin Bliesbruck
Taux de participation 83,25%
Taux d'abstention 16,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 681

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bliesbruck

En savoir plus sur Bliesbruck