Résultat de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bliesbruck sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bliesbruck.
L'actu des élections municipales 2026 à Bliesbruck
11:43 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Il y a une semaine à Bliesbruck, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 16,75 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Maryse Grcic qui a dominé en récoltant 50,00 % des votes. Derrière, Olivier Freyermuth a pris la position de dauphin avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bliesbruck
Le deuxième tour des élections municipales à Bliesbruck a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maryse Grcic
Divers
Agir ensemble pour Bliesbruck
|
|
Olivier Freyermuth
Divers
BLIESBRUCK POUR UN FUTUR QUI NOUS RASSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse GRCIC (Ballotage) Agir ensemble pour Bliesbruck
|331
|50,00%
|Olivier FREYERMUTH (Ballotage) BLIESBRUCK POUR UN FUTUR QUI NOUS RASSEMBLE
|331
|50,00%
|Participation au scrutin
|Bliesbruck
|Taux de participation
|83,25%
|Taux d'abstention
|16,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|681
Source : ministère de l’Intérieur
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