Résultat municipale 2026 à Bliesbruck (57200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bliesbruck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bliesbruck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bliesbruck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse GRCIC
Maryse GRCIC Agir ensemble pour Bliesbruck 		331 50,00%
Olivier FREYERMUTH
Olivier FREYERMUTH BLIESBRUCK POUR UN FUTUR QUI NOUS RASSEMBLE 		331 50,00%
Participation au scrutin Bliesbruck
Taux de participation 83,25%
Taux d'abstention 16,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 681

Source : ministère de l’Intérieur

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