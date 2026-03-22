Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blois

Le deuxième tour des élections municipales à Blois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc Gricourt
Marc Gricourt Liste d'union à gauche
En commun, prenons soin de l'avenir
  • Marc Gricourt
  • Anais Saillau
  • Nicolas Orgelet
  • Claire Mollière
  • Benjamin Vetele
  • Corinne Kibongui Saminou Oumba
  • Johann Elbory
  • Helene Menou
  • Christophe Degruelle
  • Celine Moreau
  • Malik Boufatah
  • Anne-Laure Cabirol
  • Matthieu Marquaille
  • Corinne Garcia
  • Mourad Salah-Brahim
  • Ingrid Souilla
  • Yann Laffont
  • Fabienne Quinet
  • Paul Gillet
  • Amandine Lebrat
  • Cedric Marmuse
  • Julie Eymard
  • Simon Blin
  • Yuki Penot
  • Frederic Orain
  • Rachel Copin
  • François Thiollet
  • Agathe Gourdault-Montagne
  • Morgan Beauvoir
  • Melanie Robert
  • Guillaume Saveuse
  • Diane Flechais-Obono Ovono
  • Redouane Zaaraoui
  • Emma Clairet
  • Rachid Meress
  • Agnes Verlinde
  • Bacoutoubo Cisse
  • Christelle Berenger
  • Amine Mahraoui
  • Aline Pelletier
  • Olivier Valomet
  • Isabelle Nouari
  • Frederic Veillon de la Garoullaye
Marine Bardet
Marine Bardet Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
  • Marine Bardet
  • Éric Coullon
  • Clémentine Joly
  • Thomas Petit Sanséau
  • Anouchka Kosarowycz
  • Hans Huart
  • Béatrice Caravella
  • Alan Morvan
  • Marie Marchand
  • Wladimir Kopanski
  • Danielle Chevaye
  • Laurent Beauget
  • Noémie Renaud
  • Georges Pruvost
  • Marie-Noëlle Blanvillain
  • Bernard Thibault
  • Jeanne Franqueville
  • Frédéric Sausset
  • Nathalie Languet
  • Bernard Köhler
  • Béatrice Morvan
  • Dany Cornilleau
  • Marie-Anne Bessarion
  • Jean-Jacques Rétif
  • Marie-Christine Masson
  • Joël Abad
  • Simone Mertès
  • Jean-Pierre Bulois
  • Michèle Baudère
  • Roger Porcher
  • Lucienne Duclus
  • Jean-Pierre Fraud
  • Élisabeth Lopes
  • Daniel Moëlo
  • Catherine Sanséau
  • Alexandre Joly
  • Suzanne Pasnon
  • Gauvain Jacquelin
  • Christiane Letessier
  • Roger Chudeau
  • Laurence Joly
  • Hubert de Pirey
  • Jeanne Solnon
Malik Benakcha
Malik Benakcha Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
  • Malik Benakcha
  • Mathilde Desjonquères
  • Jean-François Mortelette
  • Cécile Dreux
  • Etienne Panchout
  • Anne-Sophie Aubert-Ranguin
  • Michel Pillefer
  • Emilie Hamet
  • Marc Tirvaudey
  • Christine Chevallier
  • Jean Achard
  • Keltoum Benyagoub
  • Nicolas Vasseur
  • Marie-Béatrice Loiselet
  • Jonathan Gaborit
  • Chérifa Adaissi
  • Bruno Simon
  • Véronique Cartier
  • Pierre-Gilles Parra
  • Elisabeth Dugardin
  • Alexandre Blusson
  • Maïwen Decoene
  • Mathis Thomas
  • Marie Dazun
  • Alexandre Charmoy
  • Eliane Bizet
  • Lionel Fontaine
  • Christine Lozanne
  • Didier Delva
  • Aurélie Branjauneau
  • Stéphane Spennel
  • Guyonne Leissler
  • Cyrille Hénault
  • Olivia Fleury Ferrer
  • Thomas Grappy
  • Véronique Savaranin
  • Mickaël Bourillon
  • Antoinette Luzier
  • Nicolas Tavenier
  • Marie-Hélène Millet
  • Alain Courtois
  • Gaëtane Touchain-Maltête
  • Gilles Lagarde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blois

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc GRICOURT
Marc GRICOURT (Ballotage) PRENONS SOIN DE L'AVENIR 		4 789 33,65%
Malik BENAKCHA
Malik BENAKCHA (Ballotage) UNIS POUR BLOIS 		3 487 24,50%
Nicolas ORGELET
Nicolas ORGELET (Ballotage) BLOIS EN COMMUN 		2 528 17,76%
Marine BARDET
Marine BARDET (Ballotage) AVEC VOUS POUR BLOIS 		1 971 13,85%
Gildas VIEIRA
Gildas VIEIRA Osons Blois Autrement 		1 151 8,09%
Michel VILA
Michel VILA Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		306 2,15%
Participation au scrutin Blois
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 14 496

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loir-et-Cher ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loir-et-Cher. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Blois

En savoir plus sur Blois