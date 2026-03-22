Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Blois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blois.
L'actu des élections municipales 2026 à Blois
11:51 - Marc Gricourt, Malik Benakcha et Nicolas Orgelet forment le trio de tête à Blois
Il y a une semaine à Blois, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 49,94 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Marc Gricourt (Union de la gauche) qui a pris la tête avec 33,65 % des suffrages exprimés. Ensuite, Malik Benakcha (Divers droite) s'est classé deuxième avec 24,50 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Marc Gricourt a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 22 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nicolas Orgelet, étiqueté Europe Ecologie-Les Verts, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Marine Bardet, avec la nuance Rassemblement National, a récolté 13,85 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blois
Le deuxième tour des élections municipales à Blois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc Gricourt
Liste d'union à gauche
En commun, prenons soin de l'avenir
|
|
Marine Bardet
Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
|
|
Malik Benakcha
Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc GRICOURT (Ballotage) PRENONS SOIN DE L'AVENIR
|4 789
|33,65%
|Malik BENAKCHA (Ballotage) UNIS POUR BLOIS
|3 487
|24,50%
|Nicolas ORGELET (Ballotage) BLOIS EN COMMUN
|2 528
|17,76%
|Marine BARDET (Ballotage) AVEC VOUS POUR BLOIS
|1 971
|13,85%
|Gildas VIEIRA Osons Blois Autrement
|1 151
|8,09%
|Michel VILA Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|306
|2,15%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|49,94%
|Taux d'abstention
|50,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|14 496
Source : ministère de l’Intérieur
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