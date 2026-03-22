Programme de Malik Benakcha à Blois (UNIS POUR BLOIS)

Confiance des électeurs

Les électeurs de Blois ont exprimé leur confiance en plaçant Malik Benakcha en deuxième position lors des élections municipales. Ce résultat témoigne d'une dynamique d'alternance souhaitée par la population. Plus de deux électeurs sur trois ont voté contre le système en place, montrant un désir de changement.

Critique du système actuel

Le système dirigé par Marc Gricourt est perçu comme usé et manquant de dynamisme. Les citoyens ressentent une stagnation dans l'action municipale, accompagnée d'une explosion de la pauvreté et d'une insécurité croissante. Cette situation a conduit à une perte d'ambition pour l'avenir de Blois.

Propositions pour le renouveau

Malik Benakcha propose un programme axé sur la baisse de la fiscalité et l'augmentation des effectifs de police. Il met également l'accent sur l'intégrité, la transparence et la rénovation des infrastructures pour rendre Blois plus agréable. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des Blésois et à restaurer l'attractivité de la ville.

Mobilisation des citoyens

La mobilisation des citoyens est essentielle pour permettre l'alternance à Blois. Malik Benakcha appelle les Blésois à voter pour faire entendre leur voix et choisir un nouveau chemin. Le vote est présenté comme un acte de responsabilité pour construire un avenir meilleur pour la ville.