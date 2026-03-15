Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bobigny

Tête de listeListe
Yasmina Chalois Ait-Ahmed
Yasmina Chalois Ait-Ahmed Liste divers droite
Bobigny d'abord
  • Yasmina Chalois Ait-Ahmed
  • Chafah Berkat
  • Marème Sarr
  • Romuald Delhaise
  • Sara Kharroubi
  • Christophe Da Cruz
  • Célia Blanchard
  • Julien Sarri
  • Cristina Domingues Almeida
  • Boris Akpama
  • Chaemae Mensoum
  • Nabil Marzouki
  • Cindy Bourse
  • Salim Bouchenafa
  • Maëlys Gastellier
  • Youssef Ajdain
  • Emilie Girard
  • Mehdi Chafik
  • Roselyne Querbel
  • Mohamed El Heddi Amara
  • Cheïma Friji
  • Nikola Dimitrijevic
  • Sonee Moongah
  • Oussama Taghi
  • Foulémata Ba
  • Alassane Ba
  • Béatrice Concy
  • Sofiane Chaieb
  • Marie Louijeune
  • Patrick Husson
  • Sophie Mansoibou
  • Abdelwahid Zenasti
  • Wisly Francois
  • Piravin Raveenthirarajah
  • Serena Izem
  • André Bassot
  • Penda Faty
  • Robert Yem
  • Léa Mendy
  • Sami Mahmoudi
  • Amal Bouabdallaoui
  • Boalem Kasmi
  • Marie Robert
  • Carlos Méa
  • Karima Ghamri
  • Pierre Ramos de la Llave
  • Sophie Laval
Abdel Sadi
Abdel Sadi Liste du Parti communiste français
BOBIGNY POPULAIRE
  • Abdel Sadi
  • Claire Dupoizat
  • José Moury
  • Mathilde Weyl
  • Waly Yatera
  • Nana Shodu
  • Valoua Toure
  • Christine Fave
  • Idir Madadi
  • Anmol Sodhi-Kaur
  • Ranjit Singh
  • Hayet Byhy
  • Mohammed Yenbou
  • Maud Quétu
  • Pierre Chapdelaine
  • Emma Deveau
  • Malick Barry
  • Fanny Laclef
  • Sami Boufetta
  • Halima Ghefsi
  • Yanis Benzaoui
  • Christine Nguyen
  • Jean-François Hirsch
  • Flavia Verri
  • Mohammed Bouadla
  • Reshma Dookhee
  • Tony Menit
  • Divitha Selvanesan
  • Djamel Mohammedi
  • Charlotte Rabuteau
  • Fousseini Sacko
  • Aourdia Dahmana
  • Jean Adler Saint-Val
  • Lisa Valverde
  • Stephane Mohamadi
  • Evelyne Planté
  • Nicolas Laurent
  • Anne-Marie Marcelli
  • Arulalan Arunagirinathan
  • Aïcha Goujdad
  • Mostapha Kharfouche
  • Fatma Bribeche
  • Joël Berthelot
  • Léna Raud--Leger
  • Rafik Mcirdi
  • Sandra Morin
  • Ilyes Slimani
Jimmy Mesquita
Jimmy Mesquita Liste divers centre
BOBIGNY DEBOUT !
  • Jimmy Mesquita
  • Fatima Marie Sainte
  • Koko Tounkara
  • Sara Bouziane
  • Nicolas Romascanu-Drincourt
  • Dilani Balabaskaran
  • Aladi Diarra
  • Isabelle Leveque
  • Karim Mimouni
  • Sonia Boumoud
  • Abbas Mroudjae
  • Hulya Parim
  • Gursimran-Pal Singh
  • Francia Charles
  • Ramdane Ould Ahmed
  • Magalie Le Franc
  • Morad Agrebi
  • Esther Bofambaito
  • Djafar Hamoum
  • Bouchra Labassi
  • Marjan Kozic
  • Sarah Sbia
  • Stanley Camille
  • Dadou Siby
  • Marc Drane
  • Salima Ayadi
  • Franzis Siriskantharajah
  • Oum El Kheir Saab
  • Oualid Meddour
  • Louiza Kechit
  • Redouane Amimer
  • Assitan Coulibaly
  • Hachim Izem
  • Melissa Maillard
  • Volkan Sozdinler
  • Amina Bouchry
  • Jean-François Brouillac
  • Lillia Tabchiche
  • Toufik Yousfi
  • Virginie Dilmi
  • Simbara Camara
  • Sonia Tamouro
  • Ahmet Alagoz
  • Eugénie Atangana Ebah
  • Ahmed El Hadidy
  • Yasmine Amiar
  • Gérard Aoustin
Houria Guendouzi
Houria Guendouzi Liste divers gauche
Bobigny c'est nous
  • Houria Guendouzi
  • Amadou Cissé
  • Kamilia Belaidi
  • Goran Kaymak
  • Marcia Igouwe
  • Said Ouyahya
  • Laïla Bouhbouh
  • Yanis Aït Aïssi
  • Dounia Rmini
  • Omar Mahcer
  • Virginie Jospitre
  • Thomas Thérèse
  • Kenza Otmani
  • Bilal Duprat
  • Shaïnese Guendouzi
  • Dylan Rindel
  • Maëva Abanda Mfomo
  • Chris Carlosse
  • Nawel Beit
  • Fethi Bekhti
  • Sarah Sadallah
  • Rami Essalih
  • Mélissa David
  • Nixon Lalanne
  • Leonie Marel
  • Seetharaman Cobalakirouchenane
  • Noah Dumoulin
  • Isteeve Michaud
  • Carmen Moreno
  • Kenzi Bahouche
  • Ayline Oztoprak
  • David Douieb
  • Laurence Schwab
  • Belaïd Mechdal
  • Brigitte de Brabant
  • Moussa Messelem
  • Kenza El Bandki
  • Jawad Benfateh
  • Abygaëlle Hochet
  • Mehdi Jaouadi
  • Mounira Benhagouga
  • Mohamed-Amine Tellal
  • Alexandra Boulonet
  • Djibril Dumoulin
  • Nadia Otmani
  • Mohamed Chorfi
Florian Bouqetyb
Florian Bouqetyb Liste divers centre
Bobigny Mérite Mieux
  • Florian Bouqetyb
  • Faysa Bouterfass
  • Elhadji Gassama
  • Khedidja Benmeraïm
  • Pascal-André Gérinier
  • Koumba Konate
  • Zafer Gunaydin
  • Karima Lalaoui
  • Mamadou Djalo
  • Alexandra Abdraboh
  • Tougahé Kante
  • Chayma Saddiki
  • Abdelaziz Glia
  • Virginie Diatta
  • Rémi Van Linden
  • Yamina Maalem
  • Fidel Nwosu
  • Dounia Yousfi
  • Sayab Mahmood
  • Anne-Sophie Colléaux
  • Lassana Sow
  • Koumba Doucoure
  • Bryan Gomes Sanches
  • Samira Torchane
  • Bruno Abitbol
  • Myriam Marzouk
  • Tharmalingam Kalapallavan
  • Rajaa Mlahi
  • Gary Uger
  • Doriane Petga
  • Damien Advenard
  • Scheherazade Bechrouri
  • Giuliano Amato
  • Fatima El Mountasser
  • Zacharia Hadj-Amar
  • Rose Dago Lougbouhon
  • Ba Moussa Maïga
  • Jade Broutin
  • Oussama Barouni
  • Marie-Caroline Martini
  • Daniel Jevremovic
  • Diaminatou Keita
  • Alain Labade
  • Lilia Younsi
  • Samir Mohammad
  • Nawal Benkhedda
Rodolphe Feger
Rodolphe Feger Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Rodolphe Feger
  • Annie Boubault
  • Jean-Pierre Guillemet
  • Marie-Victoire Negrobar
  • Mbaba Diagne
  • Marie-Magalie Gossec
  • Yvan Castry
  • Ericka Rigolet
  • Redha Haddouche
  • Béatrice Guillemet
  • Faîk Massoudi
  • Mathura Siriskantharajah
  • Yacine Herikeche
  • Sylviane Valmorin
  • Adel Guella
  • Elisabeth Millo
  • Makan Konte
  • Marguerite Friconneau
  • Oculi Charlot
  • Marthe Bridon
  • Khmaies Boujnah
  • Chantal Le Nestour
  • Gérard Bonhomme
  • Fabienne Berdier
  • Salah Khadhar
  • Nadège Metellus
  • Claude Cabarrus
  • Nina Danloup
  • Brahim Chemlakh
  • Salima Belkedrouci
  • Sadjo Sidibé
  • Brigitte Ngalula
  • Berton Borderan
  • Carole Deborgher
  • Patrick Pennetier
  • Keira Keïta
  • Amar Chetti
  • Essediya Amsaâdi
  • Palmer Jean Louis
  • Stella Francillette
  • François Bridon
  • Haïfa Fouzri
  • David Naranahtsamy
  • Laryssa Semedo Mendes
  • Jean-Claude Nzaki
  • Sandra Pennetier
  • Timothée Waucampt
Ugo Portier
Ugo Portier Liste divers gauche
LE PRINTEMPS BALBYNIEN
  • Ugo Portier
  • Djamila Lamini
  • Youri Etillieux
  • Annie Monteiro
  • Clément Thepot
  • Pascale Louis Jean
  • Ouali Djender
  • Thulasiya Sithambaranathan
  • Dialla Dabo
  • Anne-Sophie Pulyk
  • M'Hamed Ouzaa
  • Salima Djeziri
  • Yassine Hadri
  • Sylvie Lelievre
  • Jonathan Vagba
  • Marie-Christine Collery
  • Damien Robin
  • Julia Hamroune
  • Brayan Boubert
  • Inèss Le Touzo
  • Gaétan Nzekele Mvondo
  • Maryse Marotière
  • Patrick Rouchy
  • Nisrin Hamel
  • Claude-Bernadin Jean-Jacques
  • Léana Kaced
  • Abdoul Agbondo
  • Nassira Traoré
  • Karim Bouslimi
  • Nassira Hadri
  • Foued Bouazza
  • Léa Monteiro
  • Didier Hétroy
  • Léa-Charly Soukia
  • Laïk Sarfraz
  • Sephora Agbondo Bongonda
  • Fouad Abdi
  • Djemila Sahir
  • Florent Tinaugus
  • Ghislaine Arab
  • Maurice Legendre
  • Anissa Benhammou
  • Waqas Khan
  • Stéphanie Vallée
  • Dimène Konango
  • Yolaine Ruster
  • Samy Eddabachi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdel Sadi
Abdel Sadi (35 élus) Pour bobigny avec abdel sadi 		4 646 55,27%
  • Abdel Sadi
  • Claire Dupoizat
  • José Moury
  • Sonia Airouche
  • Fouad Ben Ahmed
  • Nana Shodu
  • Frédéric Fioletti
  • Emma Deveau
  • Gildas Johnson
  • Houria Guendouzi
  • Nordine Errouihi
  • Evelyne Planté
  • Waly Yatera
  • Véronique Balhadere
  • Rachèd Zehou
  • Inès Kodawu
  • Amadou Cisse
  • Christine Fave
  • Ranjit Singh
  • Amna Saeed
  • Malick Barry
  • Lila Rahoui
  • Mohammed Bouadla
  • Laurence Lascary
  • Sami Boufetta
  • Aourdia Dahmana
  • Jean-François Hirsch
  • Maria Maupas
  • Youri Etillieux
  • Chehineze Herabi
  • Idir Madadi
  • Christine Nguyen
  • Mohamed Aissani
  • Malika Kada
  • Johnny Labrousse
Christian Bartholmé
Christian Bartholmé (10 élus) Bobigny, ensemble 		3 759 44,72%
  • Christian Bartholmé
  • Sabrina Tabchiche
  • Staney Jeeva Sivasooriyalingam
  • Assitan Coulibaly
  • Gabriel Saiydoun
  • Muriel Cabillaux
  • Karim Mimouni
  • Kani Diarra
  • Goran Kaymak
  • Isabelle Leveque
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 37,82%
Taux d'abstention 62,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 743

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdel Sadi
Abdel Sadi Pour bobigny avec abdel sadi 		2 886 37,65%
Christian Bartholmé
Christian Bartholmé Bobigny, ensemble 		2 022 26,37%
Fouad Ben Ahmed
Fouad Ben Ahmed Reinventons bobigny 		871 11,36%
Faysa Bouterfass
Faysa Bouterfass Bobigny c'est ma ville 		525 6,84%
Sylvain Leger
Sylvain Leger Bobigny unie 		492 6,41%
Jean-Michel Jean-Romain
Jean-Michel Jean-Romain Changer bobigny 		432 5,63%
Youssef Zaoui
Youssef Zaoui En avant bobigny ! 		176 2,29%
Habib Babindamana
Habib Babindamana Transformons bobigny 		144 1,87%
Rodolphe Feger
Rodolphe Feger Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		117 1,52%
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 34,75%
Taux d'abstention 65,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 991

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane De Paoli
Stéphane De Paoli (33 élus) Rendez-nous bobigny 		5 828 53,99%
  • Stéphane De Paoli
  • Kahina Airouche
  • Youssef Zaoui
  • Faysa Bouterfass
  • Christian Bartholmé
  • Magalie Le Franc
  • Djafar Hamoum
  • Koumba Konaté
  • Hocine Hebbali
  • Sarah Sbia
  • Hervé Leuci
  • Fatima Marie-Sainte
  • Selimane Abderrahmane
  • Muriel Cabillaux
  • Jonathan Berrebi
  • Leïla Benouda
  • Sylvain Leger
  • Sabrina Saidi
  • Simbara Camara
  • Danielle Lasserre
  • Gérard Aoustin
  • Fatou Faye
  • Tuong Lan Hoang
  • Emilie Schaaff
  • Marc Drane
  • Isabelle Lévêque
  • Mahamadou N'diaye
  • Sabrina Dehoum
  • Riyad Belala
  • Christine Gaberel
  • Patrice Trulli
  • Ouassila Kouaichi
  • Pierre Montella
Catherine Peyge
Catherine Peyge (10 élus) Bobigny ville engagée pour l'égalité 		4 966 46,00%
  • Catherine Peyge
  • Abdel Sadi
  • Aline Charron
  • Salomon Illouz
  • Myriam Benoudiba
  • Waly Yatera
  • Alice Magnoux
  • Bernard Grinfeld
  • Anne Jonquet
  • José Moury
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 50,70%
Taux d'abstention 49,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 11 190

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane De Paoli
Stéphane De Paoli Rendez-nous bobigny 		3 720 43,95%
Catherine Peyge
Catherine Peyge Bobigny ville engagée pour l'égalité 		3 419 40,39%
Pierre Ramos
Pierre Ramos Réussir ensemble à bobigny 		928 10,96%
Annie Boubault
Annie Boubault Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		397 4,69%
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 40,56%
Taux d'abstention 59,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,47%
Nombre de votants 8 954

Villes voisines de Bobigny

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