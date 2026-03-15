Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bobigny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bobigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Bobigny
12:08 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bobigny
Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs de Bobigny de réagir sur la façon dont est organisée leur localité. À Bobigny et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est Abdel Sadi (Parti communiste français) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Bobigny est disponible ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 23 bureaux de vote de Bobigny sont les suivants : de 8 h à 20 h sans interruption. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Bobigny dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bobigny
|Tête de listeListe
|
Yasmina Chalois Ait-Ahmed
Liste divers droite
Bobigny d'abord
|
|
Abdel Sadi
Liste du Parti communiste français
BOBIGNY POPULAIRE
|
|
Jimmy Mesquita
Liste divers centre
BOBIGNY DEBOUT !
|
|
Houria Guendouzi
Liste divers gauche
Bobigny c'est nous
|
|
Florian Bouqetyb
Liste divers centre
Bobigny Mérite Mieux
|
|
Rodolphe Feger
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Ugo Portier
Liste divers gauche
LE PRINTEMPS BALBYNIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdel Sadi (35 élus) Pour bobigny avec abdel sadi
|4 646
|55,27%
|
|Christian Bartholmé (10 élus) Bobigny, ensemble
|3 759
|44,72%
|
|Participation au scrutin
|Bobigny
|Taux de participation
|37,82%
|Taux d'abstention
|62,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 743
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdel Sadi Pour bobigny avec abdel sadi
|2 886
|37,65%
|Christian Bartholmé Bobigny, ensemble
|2 022
|26,37%
|Fouad Ben Ahmed Reinventons bobigny
|871
|11,36%
|Faysa Bouterfass Bobigny c'est ma ville
|525
|6,84%
|Sylvain Leger Bobigny unie
|492
|6,41%
|Jean-Michel Jean-Romain Changer bobigny
|432
|5,63%
|Youssef Zaoui En avant bobigny !
|176
|2,29%
|Habib Babindamana Transformons bobigny
|144
|1,87%
|Rodolphe Feger Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|117
|1,52%
|Participation au scrutin
|Bobigny
|Taux de participation
|34,75%
|Taux d'abstention
|65,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 991
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane De Paoli (33 élus) Rendez-nous bobigny
|5 828
|53,99%
|
|Catherine Peyge (10 élus) Bobigny ville engagée pour l'égalité
|4 966
|46,00%
|
|Participation au scrutin
|Bobigny
|Taux de participation
|50,70%
|Taux d'abstention
|49,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|11 190
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane De Paoli Rendez-nous bobigny
|3 720
|43,95%
|Catherine Peyge Bobigny ville engagée pour l'égalité
|3 419
|40,39%
|Pierre Ramos Réussir ensemble à bobigny
|928
|10,96%
|Annie Boubault Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|397
|4,69%
|Participation au scrutin
|Bobigny
|Taux de participation
|40,56%
|Taux d'abstention
|59,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,47%
|Nombre de votants
|8 954
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