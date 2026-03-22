Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bobigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bobigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bobigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Bobigny
11:51 - Quels sont les rapports de force à Bobigny pour ce 2e tour des élections municipales ?
Abdel Sadi (Parti communiste français) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Bobigny il y a une semaine, avec 35,12 % des voix. À sa suite, Jimmy Mesquita (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 23,54 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Abdel Sadi a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 2 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Florian Bouqetyb, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Yasmina Chalois Ait-Ahmed, portant la nuance Divers droite, a récolté 10,67 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Bobigny, l'élection a vu 38,77 % des inscrits se déplacer, marqué par une désertion des urnes supérieure au chiffre national.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bobigny
Le deuxième tour des élections municipales à Bobigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yasmina Chalois Ait-Ahmed
Liste divers droite
Bobigny d'abord
|
|
Abdel Sadi
Liste divers gauche
BOBIGNY POPULAIRE
|
|
Jimmy Mesquita
Liste divers centre
BOBIGNY DEBOUT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bobigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdel SADI (Ballotage) BOBIGNY POPULAIRE
|3 396
|35,12%
|Jimmy MESQUITA (Ballotage) BOBIGNY DEBOUT !
|2 277
|23,54%
|Florian BOUQETYB (Ballotage) Bobigny Mérite Mieux
|1 536
|15,88%
|Yasmina CHALOIS AIT-AHMED (Ballotage) Bobigny d'abord
|1 032
|10,67%
|Ugo PORTIER LE PRINTEMPS BALBYNIEN
|726
|7,51%
|Houria GUENDOUZI Bobigny c'est nous
|500
|5,17%
|Rodolphe FEGER Lutte ouvrière
|204
|2,11%
|Participation au scrutin
|Bobigny
|Taux de participation
|38,77%
|Taux d'abstention
|61,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|10 011
Source : ministère de l’Intérieur
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