Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bobigny

Le deuxième tour des élections municipales à Bobigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yasmina Chalois Ait-Ahmed
Yasmina Chalois Ait-Ahmed Liste divers droite
Bobigny d'abord
  • Yasmina Chalois Ait-Ahmed
  • Chafah Berkat
  • Marème Sarr
  • Romuald Delhaise
  • Sara Kharroubi
  • Christophe Da Cruz
  • Célia Blanchard
  • Julien Sarri
  • Cristina Domingues Almeida
  • Boris Akpama
  • Chaemae Mensoum
  • Nabil Marzouki
  • Cindy Bourse
  • Salim Bouchenafa
  • Maëlys Gastellier
  • Youssef Ajdain
  • Emilie Girard
  • Mehdi Chafik
  • Roselyne Querbel
  • Mohamed El Heddi Amara
  • Cheïma Friji
  • Nikola Dimitrijevic
  • Sonee Moongah
  • Oussama Taghi
  • Foulémata Ba
  • Alassane Ba
  • Béatrice Concy
  • Sofiane Chaieb
  • Marie Louijeune
  • Patrick Husson
  • Sophie Mansoibou
  • Abdelwahid Zenasti
  • Wisly Francois
  • Piravin Raveenthirarajah
  • Serena Izem
  • André Bassot
  • Penda Faty
  • Robert Yem
  • Léa Mendy
  • Sami Mahmoudi
  • Amal Bouabdallaoui
  • Boalem Kasmi
  • Marie Robert
  • Carlos Méa
  • Karima Ghamri
  • Pierre Ramos de la Llave
  • Sophie Laval
Abdel Sadi
Abdel Sadi Liste divers gauche
BOBIGNY POPULAIRE
  • Abdel Sadi
  • Claire Dupoizat
  • José Moury
  • Mathilde Weyl
  • Youri Etillieux
  • Houria Guendouzi
  • Valoua Toure
  • Hayet Byhy
  • Waly Yatera
  • Anmol Sodhi-Kaur
  • Ranjit Singh
  • Annie Monteiro
  • Malick Barry
  • Maud Quétu
  • Goran Kaymak
  • Nana Shodu
  • Idir Madadi
  • Fanny Laclef
  • Clément Thepot
  • Emma Deveau
  • Yanis Benzaoui
  • Christine Nguyen
  • Pierre Chapdelaine
  • Djamila Lamini
  • Mohammed Yenbou
  • Flavia Verri
  • Sami Boufetta
  • Divitha Selvanesan
  • Amadou Cissé
  • Reshma Dookhee
  • Fousseini Sacko
  • Charlotte Rabuteau
  • Ouali Djender
  • Aourdia Dahmana
  • Djamel Mohammedi
  • Evelyne Planté
  • Nicolas Laurent
  • Anne-Marie Marcelli
  • Arulalan Arunagirinathan
  • Aïcha Goujdad
  • Mostapha Kharfouche
  • Thulasiya Sithambaranathan
  • Joël Berthelot
  • Fatma Bribeche
  • M'Hamed Ouzaa
  • Sandra Morin
  • Rafik Mcirdi
Jimmy Mesquita
Jimmy Mesquita Liste divers centre
BOBIGNY DEBOUT !
  • Jimmy Mesquita
  • Fatima Marie Sainte
  • Florian Bouqetyb
  • Sara Bouziane
  • Koko Tounkara
  • Dilani Balabaskaran
  • Nicolas Romascanu-Drincourt
  • Karima Lalaoui
  • Aladi Diarra
  • Isabelle Leveque
  • Morad Agrebi
  • Chayma Saddiki
  • Pascal-André Gérinier
  • Sonia Boumoud
  • Abbas Mroudjae
  • Hulya Parim
  • Gursimran-Pal Singh
  • Francia Charles
  • Djafar Hamoum
  • Koumba Doucoure
  • Fidel Nwosu
  • Esther Bofambaito
  • Elhadji Gassama
  • Magalie Le Franc
  • Tougahé Kante
  • Sarah Sbia
  • Stanley Camille
  • Fatima El Mountasser
  • Mamadou Djalo
  • Koumba Konate
  • Oualid Meddour
  • Louiza Kechit
  • Hachim Izem
  • Dounia Yousfi
  • Volkan Sozdinler
  • Melissa Maillard
  • Franzis Siriskantharajah
  • Assitan Coulibaly
  • Marjan Kozic
  • Bouchra Labassi
  • Ahmet Alagoz
  • Oum El Kheir Saab
  • Ramdane Ould Ahmed
  • Virginie Dilmi
  • Marc Drane
  • Salima Ayadi
  • Karim Mimouni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bobigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdel SADI
Abdel SADI (Ballotage) BOBIGNY POPULAIRE 		3 396 35,12%
Jimmy MESQUITA
Jimmy MESQUITA (Ballotage) BOBIGNY DEBOUT ! 		2 277 23,54%
Florian BOUQETYB
Florian BOUQETYB (Ballotage) Bobigny Mérite Mieux 		1 536 15,88%
Yasmina CHALOIS AIT-AHMED
Yasmina CHALOIS AIT-AHMED (Ballotage) Bobigny d'abord 		1 032 10,67%
Ugo PORTIER
Ugo PORTIER LE PRINTEMPS BALBYNIEN 		726 7,51%
Houria GUENDOUZI
Houria GUENDOUZI Bobigny c'est nous 		500 5,17%
Rodolphe FEGER
Rodolphe FEGER Lutte ouvrière 		204 2,11%
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 38,77%
Taux d'abstention 61,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 10 011

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Seine-Saint-Denis ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-Saint-Denis. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bobigny

En savoir plus sur Bobigny