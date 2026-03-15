Résultat municipale 2026 à Bobigny (93000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bobigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bobigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bobigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdel SADI
Abdel SADI BOBIGNY POPULAIRE 		3 396 35,12%
Jimmy MESQUITA
Jimmy MESQUITA BOBIGNY DEBOUT ! 		2 277 23,54%
Florian BOUQETYB
Florian BOUQETYB Bobigny Mérite Mieux 		1 536 15,88%
Yasmina CHALOIS AIT-AHMED
Yasmina CHALOIS AIT-AHMED Bobigny d'abord 		1 032 10,67%
Ugo PORTIER
Ugo PORTIER LE PRINTEMPS BALBYNIEN 		726 7,51%
Houria GUENDOUZI
Houria GUENDOUZI Bobigny c'est nous 		500 5,17%
Rodolphe FEGER
Rodolphe FEGER Lutte ouvrière 		204 2,11%
Participation au scrutin Bobigny
Taux de participation 38,77%
Taux d'abstention 61,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 10 011

Source : ministère de l’Intérieur

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