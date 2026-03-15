En direct

19:21 - Élections municipales à Bobigny : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bobigny est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 55 270 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 531 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 23,57% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,18% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 18 461 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 801 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,76%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Bobigny, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Bobigny ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors du scrutin municipal à Bobigny il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,27% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 24,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 7,03% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Bobigny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,92% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 12,41% pour le RN. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 65,25 % d'abstention à Bobigny Pour rappel, l'abstention s'élevait à 65,25 % à Bobigny lors de la précédente élection municipale, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 38,27 % des personnes inscrites. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 69,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 47,83 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 67,49 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Bobigny comme une localité distancée du processus électoral. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Bobigny sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Bobigny ? Les Européennes du printemps 2024 à Bobigny avaient vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (52,95%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 14,92% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Aly Diouara (Union de la gauche) en pole position avec 41,84% au premier tour, devant Raquel Garrido (Divers gauche) avec 32,35%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aly Diouara culminant à 77,35% des suffrages exprimés sur place. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Bobigny restait à l'époque une terre résolument de gauche.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Bobigny : ce qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bobigny soutenaient en priorité Raquel Garrido (Nupes) avec 52,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Raquel Garrido virant de nouveau en tête avec 71,62% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Bobigny votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (60,14%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 17,30%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 75,43%, contre 24,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Bobigny En ce qui concerne la fiscalité locale de Bobigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 501 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 271 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 49,92 % en 2024 (contre environ 25,83 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 3 300 560 € en 2024. Un produit qui est loin des 16 180 490 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 31,64 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bobigny À Bobigny, les résultats des municipales précédentes se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Abdel Sadi (Parti communiste français) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 37,65% des suffrages. Derrière, Christian Bartholmé (Union des Démocrates et Indépendants) a capté 2 022 suffrages en sa faveur (26,37%). Le trio de tête a été complété par Fouad Ben Ahmed (Parti socialiste), s'adjugeant 871 suffrages (11,36%). Cet écart non négligeable semblait annoncer un rapport de force manifeste en aval du premier tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Abdel Sadi l'a finalement emporté avec 55,27% des votes, face à Christian Bartholmé rassemblant 44,72% des électeurs inscrits. Abdel Sadi a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Fouad Ben Ahmed, sécurisant 1 760 voix supplémentaires entre les deux tours.