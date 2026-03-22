Résultat de l'élection municipale 2026 à Boé : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boé.
L'actu des élections municipales 2026 à Boé
11:42 - Jean Michel Lafuente et Pascale Luguet aux premières places il y a une semaine
Dimanche dernier, c'est Jean Michel Lafuente qui est arrivé en tête en récoltant 38,46 % des bulletins valides. Derrière, Pascale Luguet (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 32,47 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Ponties est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Boé, l'élection a enregistré une participation de 63,03 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boé
Le deuxième tour des élections municipales à Boé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascale Luguet
Liste divers centre
AUJOURD'HUI VERS DEMAIN
|
|
Jean Michel Lafuente
Liste Divers
BOÉ 2026 VOTRE VOIX - NOS ACTIONS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Michel LAFUENTE (Ballotage) BOÉ 2026 VOTRE VOIX - NOS ACTIONS
|905
|38,46%
|Pascale LUGUET (Ballotage) AUJOURD'HUI VERS DEMAIN
|764
|32,47%
|Philippe PONTIES (Ballotage) BOENERGIES26
|684
|29,07%
|Participation au scrutin
|Boé
|Taux de participation
|63,03%
|Taux d'abstention
|36,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|2 416
Source : ministère de l’Intérieur