Résultat de l'élection municipale 2026 à Boé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boé

Le deuxième tour des élections municipales à Boé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascale Luguet
Pascale Luguet Liste divers centre
AUJOURD'HUI VERS DEMAIN
  • Pascale Luguet
  • Jean-François Judit
  • Catherine Mandeix
  • Thierry Aviano
  • Stéphanie Fernandez
  • Cyriaque Ordronneau
  • Isabelle Taillade
  • Fabien Jadas
  • Christine Fréchet
  • Frédéric Saint-Beat
  • Odile Favard
  • Christophe Domenges
  • Marie-France Beffre
  • Emeric Poloni
  • Lise Pla-Rodriguez
  • Eric Gauran
  • Brigitte Dezou
  • Younouse El Fazazy
  • Delphine Mercier
  • Abdelhalim Lasmak
  • Frédérique Gautron
  • Jean-Pierre Chantraine
  • Doriane Goulesque
  • Jean Claude De-Zagrodzki
  • Manon Ribes
  • Frédéric Resseguier
  • Patricia Alexis
  • Cedric Duvignacq
  • Carmen Grandville
Jean Michel Lafuente
Jean Michel Lafuente Liste Divers
BOÉ 2026 VOTRE VOIX - NOS ACTIONS
  • Jean Michel Lafuente
  • Gisèle Duprat
  • Michel Savary
  • Sheihnas Lassort
  • Bernard Pierre
  • Nazaré Costa
  • Philippe Ex-Ignotis
  • Olivia Breil
  • Sébastien Berthoumieux
  • Octavia Rioual
  • Frédéric Besse
  • Jacqueline Debonnet
  • Roland Franchini
  • Laure Lavardin
  • Julien Patry
  • Claudine Tachon
  • Jean Boronat
  • Tamara Ceschin
  • Mathieu Chebassier
  • Virginie Dobrenel
  • Rachid Amellal
  • Isabelle Bonnard
  • Philippe Cahuzac
  • Mariam Martin
  • Bertrand Devendeville
  • Laura Jolly Pillon
  • Olivier Pouquet
  • Emilie Renaudin
  • Alexandre Pineau
  • Nicole Perthuis
  • Benoît Reyssac

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boé

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Michel LAFUENTE
Jean Michel LAFUENTE (Ballotage) BOÉ 2026 VOTRE VOIX - NOS ACTIONS 		905 38,46%
Pascale LUGUET
Pascale LUGUET (Ballotage) AUJOURD'HUI VERS DEMAIN 		764 32,47%
Philippe PONTIES
Philippe PONTIES (Ballotage) BOENERGIES26 		684 29,07%
Participation au scrutin Boé
Taux de participation 63,03%
Taux d'abstention 36,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 2 416

Source : ministère de l’Intérieur

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