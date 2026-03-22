Résultat de l'élection municipale 2026 à Boeil-Bezing : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boeil-Bezing [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boeil-Bezing sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boeil-Bezing.
L'actu des élections municipales 2026 à Boeil-Bezing
11:44 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Boeil-Bezing il y a une semaine ?
Gilles Camy a remporté le premier tour des municipales à Boeil-Bezing dimanche dernier, avec 49,05 % des voix. Derrière, Pierre-Henry Nau-Hendel est arrivé en deuxième position avec 28,39 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 22,56 %, Roger Roques s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Boeil-Bezing, l'élection a enregistré une participation de 74,65 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boeil-Bezing
Le deuxième tour des élections municipales à Boeil-Bezing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre-Henry Nau-Hendel
Divers
Un nouvel élan pour Boeil-Bezing
|
|
Gilles Camy
Divers
ENSEMBLE POUR BOEIL-BEZING
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boeil-Bezing
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles CAMY (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOEIL-BEZING
|387
|49,05%
|Pierre-Henry NAU-HENDEL (Ballotage) Un nouvel élan pour Boeil-Bezing
|224
|28,39%
|Roger ROQUES (Ballotage) AVANÇONS ENSEMBLE
|178
|22,56%
|Participation au scrutin
|Boeil-Bezing
|Taux de participation
|74,65%
|Taux d'abstention
|25,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|807
Source : ministère de l’Intérieur
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