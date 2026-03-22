Résultat de l'élection municipale 2026 à Boeil-Bezing : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boeil-Bezing

Le deuxième tour des élections municipales à Boeil-Bezing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre-Henry Nau-Hendel
Pierre-Henry Nau-Hendel Divers
Un nouvel élan pour Boeil-Bezing
  • Pierre-Henry Nau-Hendel
  • Virginie Lamy
  • Cyril Despré
  • Florine Perier
  • Fabrice Martin-Vincent
  • Valérie Irigaray
  • Paul Oszust
  • Corinne Lasheras
  • Yannick Loisel
  • Maëva Chauvet
  • Cyril Bithu
  • Marie-Thérèse Daudigeos
  • Patrick Sallibartant
  • Anne-Lise Pommé-Cassierou Gimenez
  • Jean-Louis Berdouté
  • Andreia Dos Santos Pires Carvalho
  • Ludovic Salaün
Gilles Camy
Gilles Camy Divers
ENSEMBLE POUR BOEIL-BEZING
  • Gilles Camy
  • Béatrice Lorry
  • Serge Tastet
  • Marie-Claude Lalanne
  • Richard Cardy
  • Anne-Claire Le Penven
  • Paul Espinasseau
  • Véronique Laborde
  • Christophe Guillard
  • Céline Antraygues
  • Daniel Grabé-Bidau
  • Mélanie Clavé
  • Charlélie Viader
  • Catherine Chuburu
  • Lucas Benassis
  • Catarina Berducq
  • Guilhem Calestrémé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boeil-Bezing

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles CAMY
Gilles CAMY (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOEIL-BEZING 		387 49,05%
Pierre-Henry NAU-HENDEL
Pierre-Henry NAU-HENDEL (Ballotage) Un nouvel élan pour Boeil-Bezing 		224 28,39%
Roger ROQUES
Roger ROQUES (Ballotage) AVANÇONS ENSEMBLE 		178 22,56%
Participation au scrutin Boeil-Bezing
Taux de participation 74,65%
Taux d'abstention 25,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 807

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Atlantiques ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Atlantiques. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Boeil-Bezing

En savoir plus sur Boeil-Bezing