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19:18 - Boën-sur-Lignon : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Boën-sur-Lignon comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 844 logements pour 3 017 habitants, la densité de la ville est de 503 hab par km². Avec 281 entreprises, Boën-sur-Lignon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 13,03% des résidents sont des enfants, et 16,37% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 33,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,54% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1597,85 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Boën-sur-Lignon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Boën-sur-Lignon aux élections de 2026 ? Le RN était absent à la dernière bataille municipale à Boën-sur-Lignon en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 48,18% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,27% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Boën-sur-Lignon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,19% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 38,79% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,85% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Boën-sur-Lignon très mobilisés lors des scrutins Au soir de la municipale de 2026, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Boën-sur-Lignon. Pour rappel, la participation s'élevait à 58,66 % lors des municipales de 2020, un score notable alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 767 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,39 % de participation. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste éclairante. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 54,02 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 70,03 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,13 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Boën-sur-Lignon a-t-elle voté ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Boën-sur-Lignon avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (39,19%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 13,85% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Boën-sur-Lignon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Grégoire Granger (Rassemblement National) avec 38,79% au premier tour, devant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) avec 25,75%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 56,15%. La préférence des électeurs de Boën-sur-Lignon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Boën-sur-Lignon présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Boën-sur-Lignon accordaient leurs suffrages à Julien Borowczyk (Ensemble !) avec 29,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,02% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Boën-sur-Lignon votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (29,04%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,67%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,82% pour Emmanuel Macron, contre 48,18% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Boën-sur-Lignon une ville politiquement partagée.

12:58 - Focus sur l'évolution des impôts locaux à Boën-sur-Lignon Pour ce qui concerne la pression fiscale de Boën-sur-Lignon, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 758 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 544 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 32,41 % en 2024 (contre 17,11 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 59 370 € en 2024. Un produit qui est loin des 377 100 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 8,18 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Boën-sur-Lignon Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a six ans à Boën-sur-Lignon ? Dès le dimanche du premier tour, Pierre-Jean Rochette a raflé la première place en recueillant 740 soutiens (58,77%). Sur la seconde marche, Fabrice Rolland a rassemblé 519 voix (41,22%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Boën-sur-Lignon, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.