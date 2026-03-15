Résultat municipale 2026 à Boën-sur-Lignon (42130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boën-sur-Lignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boën-sur-Lignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boën-sur-Lignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert REGEFFE
Robert REGEFFE (18 élus) AGIR DURABLEMENT 		733 55,45%
  • Robert REGEFFE
  • Anne BERTIER
  • Stéphane PUPIER
  • Géraldine CHAZELLE
  • Christophe POCHON
  • Monique GOUTTE
  • Laurent RONZIER
  • Véronique PILON
  • Pierre RICHARD
  • Nathalie BERNA
  • Daniel TRAPEAUX
  • Valérie MASSON
  • Akif CITAK
  • Aurélie BARTHOLIN
  • Rémi ALAPHILIPPE
  • Noëlie DECOMBE
  • Jean-Noël LEVACHÉ
  • Justine VOURIOT
Clément GAUMON
Clément GAUMON (5 élus) UN AUTRE BOEN 		589 44,55%
  • Clément GAUMON
  • Martine CHAUX
  • Philippe GRENIER
  • Eloïse TERRIER
  • Benoît CELLIER
Participation au scrutin Boën-sur-Lignon
Taux de participation 62,46%
Taux d'abstention 37,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 1 399

Source : ministère de l’Intérieur

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