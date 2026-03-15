Résultat municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse (08120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse - Tour 1
- Election municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Bogny-sur-Meuse
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bogny-sur-Meuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bogny-sur-Meuse, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kevin GENGOUX (24 élus) BOGNY 2026
|1 223
|75,73%
|
|Jerome NOEL (3 élus) BOGNY AUTHENTIQUE
|392
|24,27%
|
|Participation au scrutin
|Bogny-sur-Meuse
|Taux de participation
|51,35%
|Taux d'abstention
|48,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|1 725
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bogny-sur-Meuse en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bogny-sur-Meuse
19:16 - Bogny-sur-Meuse : élections municipales et dynamiques démographiques
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Bogny-sur-Meuse comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 2 613 logements pour 4 947 habitants, la densité de la commune est de 214 habitants par km². Ses 214 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (66,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 566 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 19,67%, révélant une situation économique tendue. À Bogny-sur-Meuse, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.
17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Bogny-sur-Meuse
Le parti nationaliste ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors des municipales à Bogny-sur-Meuse il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 47,53% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 71,74% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,05% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 35,26% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 60,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 51,68% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,50% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Pierre Cordier.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Bogny-sur-Meuse
Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Bogny-sur-Meuse avait été marqué par une abstention de 54,22 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 45,78 %) alors que commençait l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 32,73 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 60,70 % en 2022 à seulement 42,92 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,05 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipales 2026 à Bogny-sur-Meuse, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Bogny-sur-Meuse classée au centre lors des derniers scrutins
Pauline Mester (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Bogny-sur-Meuse après la dissolution de 2024 avec 51,68%. Pierre Cordier (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 27,33%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Mester culminant à 55,50% des suffrages exprimés dans la localité. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Bogny-sur-Meuse avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,13%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 7,33% des suffrages. Le contexte politique de Bogny-sur-Meuse a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
14:57 - Dernière présidentielle à Bogny-sur-Meuse : les résultats à comprendre
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bogny-sur-Meuse portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 44,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,74%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Bogny-sur-Meuse votaient en priorité pour Marine Le Pen (47,53%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 17,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,74% pour Marine Le Pen, contre 28,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bogny-sur-Meuse laisse apparaître une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Bogny-sur-Meuse
En termes d'impôts locaux à Bogny-sur-Meuse, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 660 € en 2024 (données les plus récentes) contre 429 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 35,54 % en 2024 (contre 11,50 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, permet de situer ce taux. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 71 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 612 090 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 15,99 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Bogny-sur-Meuse
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Bogny-sur-Meuse est riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote à l'époque, Kevin Gengoux (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 987 voix (66,19%). Sur la seconde marche, Francis Rouschop (Divers) a rassemblé 33,80% des suffrages. Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Bogny-sur-Meuse ont lieu aujourd'hui
Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. À titre de rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Bogny-sur-Meuse. Retenez également que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Bogny-sur-Meuse sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Bogny-sur-Meuse dès leur publication.
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