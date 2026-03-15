Résultat municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse (08120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bogny-sur-Meuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bogny-sur-Meuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kevin GENGOUX
Kevin GENGOUX (24 élus) BOGNY 2026 		1 223 75,73%
  • Kevin GENGOUX
  • Stéphanie SGIAROVELLO
  • William NOËL
  • Ludivine RENOLLET-ROYNETTE
  • Eric COMPERO
  • Laurence DROMZEE
  • Dominique DROUIN
  • Cecilia HENRIET
  • Manuel COLOMINA-RUBIO
  • Marie-Blanche DUPONT
  • Jean-Claude PIRET
  • Sandra GENGOUX
  • Franck MARINI
  • Corinne CHAMPENOIS
  • David ROYNETTE
  • Catherine NOVELLO
  • Dominique KISSENBERGER
  • Jessica ORO
  • Aziz FEID
  • Aurore HOUZET
  • Sébastien VOITON
  • Nadine MILLOT
  • Amar AITAMMAR
  • Amandine ABELLAN
Jerome NOEL
Jerome NOEL (3 élus) BOGNY AUTHENTIQUE 		392 24,27%
  • Jerome NOEL
  • Estelle DALVAI
  • Renaud PROFICET
Participation au scrutin Bogny-sur-Meuse
Taux de participation 51,35%
Taux d'abstention 48,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 1 725

Source : ministère de l’Intérieur

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