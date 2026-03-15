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19:16 - Bogny-sur-Meuse : élections municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Bogny-sur-Meuse comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 2 613 logements pour 4 947 habitants, la densité de la commune est de 214 habitants par km². Ses 214 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (66,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 566 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 19,67%, révélant une situation économique tendue. À Bogny-sur-Meuse, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Bogny-sur-Meuse Le parti nationaliste ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors des municipales à Bogny-sur-Meuse il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 47,53% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 71,74% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,05% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 35,26% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 60,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 51,68% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,50% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Pierre Cordier.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Bogny-sur-Meuse Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Bogny-sur-Meuse avait été marqué par une abstention de 54,22 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 45,78 %) alors que commençait l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 32,73 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 60,70 % en 2022 à seulement 42,92 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,05 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipales 2026 à Bogny-sur-Meuse, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Bogny-sur-Meuse classée au centre lors des derniers scrutins Pauline Mester (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Bogny-sur-Meuse après la dissolution de 2024 avec 51,68%. Pierre Cordier (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 27,33%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Mester culminant à 55,50% des suffrages exprimés dans la localité. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Bogny-sur-Meuse avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,13%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 7,33% des suffrages. Le contexte politique de Bogny-sur-Meuse a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Dernière présidentielle à Bogny-sur-Meuse : les résultats à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bogny-sur-Meuse portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 44,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,74%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Bogny-sur-Meuse votaient en priorité pour Marine Le Pen (47,53%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 17,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,74% pour Marine Le Pen, contre 28,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bogny-sur-Meuse laisse apparaître une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Bogny-sur-Meuse En termes d'impôts locaux à Bogny-sur-Meuse, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 660 € en 2024 (données les plus récentes) contre 429 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 35,54 % en 2024 (contre 11,50 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, permet de situer ce taux. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 71 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 612 090 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 15,99 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Bogny-sur-Meuse L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Bogny-sur-Meuse est riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote à l'époque, Kevin Gengoux (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 987 voix (66,19%). Sur la seconde marche, Francis Rouschop (Divers) a rassemblé 33,80% des suffrages. Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Bogny-sur-Meuse, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.