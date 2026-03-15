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19:16 - Bohain-en-Vermandois : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Bohain-en-Vermandois, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 31,72%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (50,15%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 529 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,34%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bohain-en-Vermandois mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 47,47% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Bohain-en-Vermandois ? Le parti à la flamme ne parvenait pas à se hisser dans le groupe de tête lors des élections locales à Bohain-en-Vermandois il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 43,56% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 66,09% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 26,05% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 33,99% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 55,29% lors du scrutin européen. Le parti à la flamme réalisait un score marginal dans l'urne.

16:58 - Quelle abstention attendre à Bohain-en-Vermandois aux municipales ? En 2020 à Bohain-en-Vermandois, l'abstention était montée à 65,93 % à la fin du premier tour (une abstention plutôt forte). 1 200 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 31,73 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,91 % en 2022 à seulement 44,47 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,77 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet de ranger Bohain-en-Vermandois comme une contrée marquée par l'abstention. En parallèle de ces municipales 2026, cette donnée pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats de Bohain-en-Vermandois.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Bohain-en-Vermandois ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Les élections européennes de 2024 à Bohain-en-Vermandois avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (55,29%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 7,93% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bohain-en-Vermandois avaient ensuite favorisé Eddy Casterman (Extrême droite) avec 50,51% au premier tour, devant Jean-Louis Bricout (Divers gauche) avec 45,70%. Les habitants tranchaient d'ailleurs l'affaire d'emblée dans la circonscription, avec une majorité absolue de 57,64%

14:57 - Bohain-en-Vermandois : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bohain-en-Vermandois soutenaient en priorité Jean-Louis Bricout (Nupes) avec 62,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,01%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Bohain-en-Vermandois accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 43,56%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 19,98%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,09% pour Marine Le Pen, contre 33,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bohain-en-Vermandois dessine une ville politiquement partagée.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Bohain-en-Vermandois Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Bohain-en-Vermandois, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 22,70 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 32 780 € la même année, bien en deçà des 875 380 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Bohain-en-Vermandois s'est établi à 54,31 % en 2024 (contre 22,59 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bohain-en-Vermandois a atteint environ 891 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 617 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Bohain-en-Vermandois Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Bohain-en-Vermandois ? Seule en lice, 'Poursuivre avec vous' menée par Yann Rojo a naturellement obtenu 1 011 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Bohain-en-Vermandois, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Six années après cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. Un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.