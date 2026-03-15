Résultat municipale 2026 à Bohain-en-Vermandois (02110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bohain-en-Vermandois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bohain-en-Vermandois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bohain-en-Vermandois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann ROJO
Yann ROJO (25 élus) Avec vous et pour vous 		1 306 66,80%
  • Yann ROJO
  • Céline ALEXANDRE
  • Patrick NOIRET
  • Joëlle MARRON
  • Michel CORNIAUX
  • Sylvie ROY DRANCOURT
  • José ALVES PEREIRA
  • Laëtitia MARQUET
  • Sébastien LEFEVRE
  • Catherine GAVERIAUX
  • Hasan TASPINAR
  • Mélanie DHIRSON
  • David VALICELLI
  • Stephanie DUPONT
  • Fabrice BOCAGE
  • Sophie BOUCHEZ
  • Jérôme DHOTELLE
  • Francoise PLUCHE
  • René DRUON
  • Ahlam GADSI
  • Mickael MARCY
  • Stéphanie BRACQ
  • François-Xavier DELACOURT
  • Nicole VAUBOURGEIX
  • Fabrice MASCRET
Ludovic BERSILLON
Ludovic BERSILLON (4 élus) Engagés pour Bohain 		649 33,20%
  • Ludovic BERSILLON
  • Cécilia COMON
  • Oktay AKTAN
  • Nathalie BARRIER
Participation au scrutin Bohain-en-Vermandois
Taux de participation 57,94%
Taux d'abstention 42,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 2 028

Source : ministère de l’Intérieur

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