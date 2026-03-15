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19:16 - Bohas-Meyriat-Rignat : municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Bohas-Meyriat-Rignat peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,48%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (84,08%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 586 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (3,11%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,23%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bohas-Meyriat-Rignat, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Bohas-Meyriat-Rignat ? Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Bohas-Meyriat-Rignat en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 20,20% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,71% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Bohas-Meyriat-Rignat comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 30,65% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,60% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 44,27% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bohas-Meyriat-Rignat aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Bohas-Meyriat-Rignat, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 42,35 % des inscrits (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de coronavirus avait découragé beaucoup d'électeurs. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 15,81 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 47,80 % en 2022 à seulement 21,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 37,08 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bohas-Meyriat-Rignat La préférence des électeurs de Bohas-Meyriat-Rignat a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bohas-Meyriat-Rignat avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,65%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,39% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christophe Maître (Rassemblement National) en pole position avec 38,60% au premier tour, devant Sébastien Gueraud (Union de la gauche) avec 28,25%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Xavier Breton (Les Républicains), avec 55,73%.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Bohas-Meyriat-Rignat lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bohas-Meyriat-Rignat portaient leur choix sur Sébastien Guéraud (Nupes) avec 32,09% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Xavier Breton (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 57,70%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bohas-Meyriat-Rignat quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 23,74% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 20,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,25% pour Emmanuel Macron, contre 46,75% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Bohas-Meyriat-Rignat une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Bohas-Meyriat-Rignat : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal S'agissant de la pression fiscale de Bohas-Meyriat-Rignat, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 511 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 450 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 29,26 % en 2024 (contre près de 13,50 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 14 700 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 119 970 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,61 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Bohas-Meyriat-Rignat À Bohas-Meyriat-Rignat, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, donnant aux votants la liberté de retenir plusieurs noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Nadège Tissot a remporté la première place avec 87,83% des voix, devant Danièle Dubourget qui a obtenu 332 voix (87,83%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Bohas-Meyriat-Rignat, cette dynamique très particulière sera de nouveau suivie avec intérêt. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dans le pays.