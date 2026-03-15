Résultat municipale 2026 à Bohas-Meyriat-Rignat (01250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bohas-Meyriat-Rignat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bohas-Meyriat-Rignat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bohas-Meyriat-Rignat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole CARRY
Nicole CARRY (13 élus) ENSEMBLE POUR L'UNITÉ DE NOTRE COMMUNE 		326 68,20%
  • Nicole CARRY
  • Eric JUST
  • Nadège TISSOT
  • Marc MOREL
  • Soazig PARASSOLS
  • Bruno CATTIN
  • Véronique SOLDAT
  • Henri-Pierre CONDEMINE
  • Danièle DUBOURGET
  • Christian FOLLET-TROSSET
  • Gabrielle CARRÉ
  • Steve LACOUR
  • Morgane AYME
Pascal DEGAND
Pascal DEGAND (2 élus) NOS VILLAGES, NOTRE AVENIR, UNIS POUR AVANCER 		152 31,80%
  • Pascal DEGAND
  • Laëtitia PERRODIN
Participation au scrutin Bohas-Meyriat-Rignat
Taux de participation 66,94%
Taux d'abstention 33,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 496

Source : ministère de l’Intérieur

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