Résultat municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame (62156) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boiry-Notre-Dame, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel MARTINÉ (9 élus) POURSUIVONS NOTRE ENGAGEMENT POUR BOIRY
|185
|55,39%
|
|Aurélie KULAS (2 élus) POUR QUE BOIRY RESTE UN VILLAGE
|149
|44,61%
|
|Participation au scrutin
|Boiry-Notre-Dame
|Taux de participation
|84,86%
|Taux d'abstention
|15,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|342
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Boiry-Notre-Dame - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel MARTINÉ (Ballotage) POURSUIVONS NOTRE ENGAGEMENT POUR BOIRY
|135
|44,26%
|Aurélie KULAS (Ballotage) POUR QUE BOIRY RESTE UN VILLAGE
|111
|36,39%
|Marc BLAUD (Ballotage) Mieux Vivre à Boiry Notre Dame
|59
|19,34%
|Participation au scrutin
|Boiry-Notre-Dame
|Taux de participation
|77,67%
|Taux d'abstention
|22,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|313
Election municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boiry-Notre-Dame sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boiry-Notre-Dame.
L'actu des élections municipales 2026 à Boiry-Notre-Dame
18:34 - Des résultats tranchés à droite pour Boiry-Notre-Dame en 2024
Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Boiry-Notre-Dame accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 58,36% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Boiry-Notre-Dame avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,85%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 8,60% des votes. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Boiry-Notre-Dame
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Boiry-Notre-Dame ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Notons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Claire Leturcq a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 185 voix (82,95%), devant Daniel Martiné qui a capté 182 voix (81,61%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame, cette logique si singulière sera à nouveau observée avec intérêt. Il faut néanmoins rappeler que le scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Boiry-Notre-Dame
Ce 22 mars, les électeurs sont donc appelés à départager Daniel Martiné, à la tête de "Poursuivons Notre Engagement Pour Boiry" (DIV) et Aurélie Kulas, à la tête de "Pour Que Boiry Reste Un Village" (DIV), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Malgré un score supérieur à 10 %, Marc Blaud a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. À 18 heures, le bureau de vote de Boiry-Notre-Dame ferme pour le dépouillement.
11:59 - Daniel Martiné et Aurélie Kulas aux premières places il y a une semaine
Il y a une semaine à Boiry-Notre-Dame, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 22,33 %. C'est Daniel Martiné qui a dominé en s'adjugeant 44,26 % des voix. Ensuite, Aurélie Kulas a pris la position de dauphine avec 36,39 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Marc Blaud s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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