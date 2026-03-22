Résultat municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame (62156) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boiry-Notre-Dame, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boiry-Notre-Dame [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MARTINÉ
Daniel MARTINÉ (9 élus) POURSUIVONS NOTRE ENGAGEMENT POUR BOIRY 		185 55,39%
  • Daniel MARTINÉ
  • Beverly BOURDON
  • Guiseppe DALLA MOTTA
  • Manon DEGRAEVE
  • Xavier JOUAN
  • Clotilde MONPAYS
  • Yann FERMAUT
  • Zélie FASQUEL
  • Yves CLAIRET
Aurélie KULAS
Aurélie KULAS (2 élus) POUR QUE BOIRY RESTE UN VILLAGE 		149 44,61%
  • Aurélie KULAS
  • Steve SAVARY
Participation au scrutin Boiry-Notre-Dame
Taux de participation 84,86%
Taux d'abstention 15,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 342

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Boiry-Notre-Dame - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MARTINÉ
Daniel MARTINÉ (Ballotage) POURSUIVONS NOTRE ENGAGEMENT POUR BOIRY 		135 44,26%
Aurélie KULAS
Aurélie KULAS (Ballotage) POUR QUE BOIRY RESTE UN VILLAGE 		111 36,39%
Marc BLAUD
Marc BLAUD (Ballotage) Mieux Vivre à Boiry Notre Dame 		59 19,34%
Participation au scrutin Boiry-Notre-Dame
Taux de participation 77,67%
Taux d'abstention 22,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 313

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