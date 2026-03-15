Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bois-Colombes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bois-Colombes.
L'actu des élections municipales 2026 à Bois-Colombes
12:09 - Elections à Bois-Colombes : les horaires des 18 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les 18 273 électeurs de Bois-Colombes sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Bois-Colombes. La parution des résultats à Bois-Colombes s'effectuera ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes
|Tête de listeListe
|
Isabelle Dahan
Liste d'union à gauche
UNIS POUR BOIS COLOMBES
|
|
Colette Fanta Borelli
Liste de La France insoumise
Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes
|
|
Marc Lanoy
Liste divers droite
BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT
|
|
Gaël Barbier
Liste divers droite
AGIR POUR BOIS-COLOMBES
|
|
Pierre Crosnier Leconte
Liste des Républicains
La Relève
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Revillon (28 élus) Bois-colombes ensemble
|4 098
|56,07%
|
|Alain Lime (3 élus) Bois-colombes en marche
|1 385
|18,95%
|
|David Mbanza (3 élus) Le nouveau souffle
|1 281
|17,52%
|
|Myriam Petit (1 élu) Mieux vivre a bois-colombes pour une ville en transition
|544
|7,44%
|
|Participation au scrutin
|Bois-Colombes
|Taux de participation
|42,35%
|Taux d'abstention
|57,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 438
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Révillon (30 élus) Bois-colombes ensemble
|6 130
|68,55%
|
|Isabelle Dahan (4 élus) Changeons d'ere a bois colombes avec isabelle dahan
|2 134
|23,86%
|
|David Mbanza (1 élu) A gauche pour bois-colombes
|678
|7,58%
|
|Participation au scrutin
|Bois-Colombes
|Taux de participation
|54,36%
|Taux d'abstention
|45,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,62%
|Nombre de votants
|9 375
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