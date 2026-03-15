Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes

Tête de listeListe
Isabelle Dahan
Isabelle Dahan Liste d'union à gauche
UNIS POUR BOIS COLOMBES
  • Isabelle Dahan
  • Hermann Schneider
  • Laurence Hervé-Pourchier
  • Olivier Courtois
  • Vivianne Miette
  • Erwann Kerguélen
  • Anne Degorce
  • David Mbanza
  • Dragana Zikic
  • Rémy Chevrin
  • Alcidiane Joly
  • Jean-Paul Borjas
  • Karine Courchay
  • Antoine Croxo
  • Laurence Gueret
  • Nicolas Callico
  • Juliette Peigney
  • Thomas Cussot
  • Emma Ambry
  • Dominique Borelly
  • Elisabeth Kupferberg
  • Éric Burgart
  • Sirène Servin
  • Paul Schneider
  • Sophie Reitzer
  • Farid Sidali
  • Ysée Mbanza
  • Thierry Gautret de la Moriciere
  • Leïla Dessaix
  • Andrés Mendoza
  • Colette Noël
  • Christian Veillé
  • Laetitia Lemmouchi-Maire
  • Jérémy Jaunet
  • Régine Roussel
Colette Fanta Borelli
Colette Fanta Borelli Liste de La France insoumise
Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes
  • Colette Fanta Borelli
  • Anass Merzak
  • Fatima-Zahra Hamil Aubertin
  • Quentin Fontaine
  • Karina Martynava
  • Gautier Meyer
  • Sylvie Berloquin
  • Bastien Bichet
  • Nadine Maublanc
  • Laurent Charles
  • Hatice Erkan
  • Pascal Morvan
  • Anne Marchand
  • Robin Dubreuil
  • Laurence Caddous
  • Unai Urain
  • Géraldine Hornberg
  • Sofiane El Abed
  • Clémence Calvet
  • Christophe Delomier
  • Hayatt Berqouqi
  • Jean-Christophe Butel
  • Céline Drouet
  • Innocent Makoumbou
  • Elisabeth Ory
  • Arnaud Palierne
  • Fatima Zohra Redouane
  • Eric Marouf
  • Nicole Lecamus
  • Yan Aubertin
  • Camille Marrou
  • Hicham Slimani
  • Rania Youssouf
  • Richard Julien
  • Lola Borelli
  • Khalil N'Diaye
Marc Lanoy
Marc Lanoy Liste divers droite
BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT
  • Marc Lanoy
  • Céline Guillou
  • Gregoire Henrotte
  • Alison Chauvel
  • Edmond Donat
  • Anne Cros
  • Tony Gars
  • Ngobo Emma Sodogandji-Desportes de Linieres
  • Ayoub Anouar
  • Alexandra Folly
  • Nicolas Coulon
  • Marli Nascimento
  • Eric Loth
  • Christine Labrosse
  • Christophe Monnier
  • Eleanor Lanoy Folly
  • Alexandre Moreau
  • Barbara Grillet
  • Kévin Kebe
  • Léonore Mussidon
  • Christophe Lenoir
  • Daniella Dupuy
  • Célestin Calu
  • Mina Tahir
  • Yves-Marie Sincyr
  • Evelyne Menager
  • Carlos Masse
  • Marie-Christine Seguin-Klinger
  • Gérard Baradon
  • Brigitte Queniau
  • Philippe Arzur
  • Anne Courcelle
  • Nima Ghanbariha
  • Christiane Denis
  • Aldwijn Henrotte
Gaël Barbier
Gaël Barbier Liste divers droite
AGIR POUR BOIS-COLOMBES
  • Gaël Barbier
  • Amandine Chantala
  • Nathan Djen
  • Olivia Chamak
  • Aymeric Claussmann
  • Valérie Molandrino
  • Franck Prunus
  • Lisette Morival
  • Gilles Momper
  • Myriam Fezaa
  • Denis Blanchard
  • Victoria Sikorski
  • Thomas Toussaint
  • Oryt Tolomio
  • Alain Sion
  • Gaëlle Privat
  • Jean-Michel Georges
  • Bénédicte Gauthier
  • José Esteban
  • Laurence Leveque
  • Paul Lemarchal
  • Chantal Meilhac
  • Stanislas Rouvier
  • Ségolène Lepvrier
  • Auxence Champenois
  • Anne-Sophie Raimbault
  • Kryss Alain Omgba
  • Catherine Agostini
  • Rémi Amette
  • Sandra Panetta
  • Vincent Calleriza
  • Caroline Vignon
  • Sébastien de Rose
  • Véronique Fleury
  • Sébastien Barthélémy
  • Estelle Ondars
  • Jacques Berloquin
Pierre Crosnier Leconte
Pierre Crosnier Leconte Liste des Républicains
La Relève
  • Pierre Crosnier Leconte
  • Anne-Gabrielle Cantet
  • Gilles Chaumerliac
  • Dominique Colombel
  • Benoit Mainguy
  • Sylvie Mariaud
  • Cédric Klein
  • Anne-Christine Jauffret
  • Emmanuel Prioux
  • Ségolène de Perier
  • Laurent Cariat
  • Aline Barthelemy
  • Olivier Pasquier-Meunier
  • Stephanka Toussaint
  • Jérémie Ribeyre
  • Francine Sberro
  • Patrick Branthomme
  • Khalida Harassi
  • Ziyed Ben Yahya
  • Stéphanie Joaquim Bouraly
  • Pascal Beaulieu
  • Laurence Caillé
  • Philippe Mampouya
  • Delphine Messing
  • Nicolas Rat de Cocquard
  • Alexandra Echalard
  • Pierre Monin
  • Alice Bacot
  • Jean Lambusson
  • Rania Ech-Chetouani
  • Claude Bouquet
  • Diane Gerard
  • Frédéric Courault
  • Laure Rossignol de la Ronde
  • Jean-Paul Courtier
  • Stéphanie Emirian
  • Michel Duvivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Revillon
Yves Revillon (28 élus) Bois-colombes ensemble 		4 098 56,07%
  • Yves Revillon
  • Anne-Gabrielle Cantet
  • Henri Vincent
  • Dominique Colombel
  • Gaël Barbier
  • Anne-Christine Jauffret
  • Benoit Mainguy
  • Sylvie Mariaud
  • Gilles Chaumerliac
  • Valérie Delamare
  • Marc Lanoy
  • Stéphanie Emirian
  • Pierre Crosnier Leconte
  • Caroline Molin
  • Eric Isabey
  • Ségolène De Perier
  • Cédric Klein
  • Sonia De Prati
  • Alexandre De Poncins
  • Laure Rossignol De La Ronde
  • Jean-Christophe Sibon
  • Béatrice Lévêque
  • Alexandre Louis
  • Anne-Sophie Ducloux
  • Michel Duvivier
  • Stephanka Toussaint
  • Jérémie Ribeyre
  • Stéphanie Joaquim Bouraly
Alain Lime
Alain Lime (3 élus) Bois-colombes en marche 		1 385 18,95%
  • Alain Lime
  • Caroline Vignon
  • Franck Prunus
David Mbanza
David Mbanza (3 élus) Le nouveau souffle 		1 281 17,52%
  • David Mbanza
  • Isabelle Dahan
  • Hermann Schneider
Myriam Petit
Myriam Petit (1 élu) Mieux vivre a bois-colombes pour une ville en transition 		544 7,44%
  • Myriam Petit
Participation au scrutin Bois-Colombes
Taux de participation 42,35%
Taux d'abstention 57,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 438

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Révillon
Yves Révillon (30 élus) Bois-colombes ensemble 		6 130 68,55%
  • Yves Révillon
  • Sylvie Mariaud
  • Jean-Pierre Le Lausque
  • Anne-Marie Lemetre
  • Henri Vincent
  • Dominique Colombel
  • Olivier Dannepond
  • Anne-Christine Jauffret
  • Hervé Masquelier
  • Anne-Gabrielle Cantet
  • Jean-Marc Auriault
  • Catherine Gauzeran
  • Benoit Bouldoires
  • Dominique Joffre
  • Gilles Chaumerliac
  • Karine Daninos
  • Gaël Barbier
  • Caroline Molin Bertin
  • Alexandre Louis
  • Nathalie Prentout
  • Philippe Le Gorgeu
  • Nacira Martin
  • Pierre Jacob
  • Lydie Kaïmakian
  • Michel Duvivier
  • Geneviève Venant-Lenuzza
  • Matthieu Jacques
  • Mireille Oustlant
  • Augustin Asselin De Williencourt
  • Claire Lartigau
Isabelle Dahan
Isabelle Dahan (4 élus) Changeons d'ere a bois colombes avec isabelle dahan 		2 134 23,86%
  • Isabelle Dahan
  • Fabrice Peigney
  • Myriam Petit
  • Franck Puygrenier
David Mbanza
David Mbanza (1 élu) A gauche pour bois-colombes 		678 7,58%
  • David Mbanza
Participation au scrutin Bois-Colombes
Taux de participation 54,36%
Taux d'abstention 45,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,62%
Nombre de votants 9 375

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