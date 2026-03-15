Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les infos en direct

Isabelle Dahan Liste d'union à gauche

UNIS POUR BOIS COLOMBES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Isabelle Dahan Programme de Isabelle Dahan à Bois-Colombes (UNIS POUR BOIS COLOMBES) Élections municipales 2026 Les élections municipales de Bois-Colombes se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Cette période est cruciale pour déterminer l'avenir de la ville et la participation des citoyens est essentielle. La liste Unis pour Bois-Colombes 2026 se présente comme une alternative à la gouvernance actuelle, en mettant l'accent sur l'engagement citoyen. Transformation de la gouvernance La liste propose une transformation radicale du mode de gouvernance de Bois-Colombes. Elle vise à instaurer une participation réelle des habitantes et habitants dans le processus décisionnel. La transparence de l'action publique est également mise en avant comme un élément clé pour renforcer la confiance des citoyens envers leurs élus. Mieux vivre ensemble Un des principaux objectifs est de faciliter l'accès à un logement abordable et d'améliorer les services périscolaires. La création d'une maison de la citoyenneté et des associations est également envisagée pour renforcer le tissu social. Ces initiatives visent à promouvoir une meilleure qualité de vie pour tous les habitants de Bois-Colombes. Qualité de vie et environnement La liste met l'accent sur la protection de la qualité de vie face aux enjeux climatiques. Des actions telles que la végétalisation de l'espace public et la récupération des eaux de pluie sont proposées. La sécurité des déplacements à pied et à vélo sera également améliorée pour favoriser des modes de transport durables.

Isabelle Dahan

Hermann Schneider

Laurence Hervé-Pourchier

Olivier Courtois

Vivianne Miette

Erwann Kerguélen

Anne Degorce

David Mbanza

Dragana Zikic

Rémy Chevrin

Alcidiane Joly

Jean-Paul Borjas

Karine Courchay

Antoine Croxo

Laurence Gueret

Nicolas Callico

Juliette Peigney

Thomas Cussot

Emma Ambry

Dominique Borelly

Elisabeth Kupferberg

Éric Burgart

Sirène Servin

Paul Schneider

Sophie Reitzer

Farid Sidali

Ysée Mbanza

Thierry Gautret de la Moriciere

Leïla Dessaix

Andrés Mendoza

Colette Noël

Christian Veillé

Laetitia Lemmouchi-Maire

Jérémy Jaunet

Régine Roussel

Colette Fanta Borelli Liste de La France insoumise

Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Colette Fanta Borelli Programme de Colette Fanta Borelli à Bois-Colombes (Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes) Engagement pour l'Écologie Le programme met l'accent sur la nécessité d'une végétalisation accrue de la ville, incluant des initiatives pour les cours d'école et les espaces publics. Il prévoit également le développement de recycleries et d'ateliers de réparation pour encourager une économie circulaire. Enfin, des mesures seront prises pour interdire les activités polluantes et protéger la faune locale. Amélioration des Services Sociaux Un centre de santé communal sera créé pour répondre aux besoins de la population, accompagné de lieux d'écoute psychologique et d'accueil. L'augmentation du nombre d'assistantes sociales est également prévue pour mieux soutenir les personnes fragilisées. Ces initiatives visent à renforcer le bien-être et la santé des habitants de Bois-Colombes. Éducation et Jeunesse Le programme propose des améliorations significatives pour l'éducation, notamment la rénovation des écoles aux normes environnementales et la mise en place de cantines gratuites. Des infrastructures sportives seront développées pour les jeunes, comme un terrain de foot et un accès élargi aux équipements sportifs. De plus, la médiathèque et le cinéma seront modernisés pour offrir plus d'activités aux scolaires. Démocratie et Participation Citoyenne Une attention particulière sera portée à la démocratie locale avec l'instauration de référendums d'initiative citoyenne pour les grands projets. La transparence sera renforcée par la retransmission en direct des séances du Conseil Municipal et la publication des procès-verbaux en ligne. Ces mesures visent à impliquer davantage les citoyens dans les décisions qui les concernent.

Colette Fanta Borelli

Anass Merzak

Fatima-Zahra Hamil Aubertin

Quentin Fontaine

Karina Martynava

Gautier Meyer

Sylvie Berloquin

Bastien Bichet

Nadine Maublanc

Laurent Charles

Hatice Erkan

Pascal Morvan

Anne Marchand

Robin Dubreuil

Laurence Caddous

Unai Urain

Géraldine Hornberg

Sofiane El Abed

Clémence Calvet

Christophe Delomier

Hayatt Berqouqi

Jean-Christophe Butel

Céline Drouet

Innocent Makoumbou

Elisabeth Ory

Arnaud Palierne

Fatima Zohra Redouane

Eric Marouf

Nicole Lecamus

Yan Aubertin

Camille Marrou

Hicham Slimani

Rania Youssouf

Richard Julien

Lola Borelli

Khalil N'Diaye

Marc Lanoy Liste divers droite

BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marc Lanoy Programme de Marc Lanoy à Bois-Colombes (BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT) Engagements pour Bois-Colombes Les engagements présentés par Marc LANOY visent à renforcer la démocratie locale à travers des assemblées citoyennes et des comités de quartier. Ils incluent également des projets de transformation de l'espace public, comme la revitalisation de la place de l'Hôtel de Ville. Enfin, l'accent est mis sur le développement d'une économie locale diversifiée et sur la préservation de l'identité pavillonnaire de la ville. Qualité de vie La qualité de vie à Bois-Colombes est au cœur des préoccupations de l'équipe de Marc LANOY. Cela implique une gestion rigoureuse de l'argent public et une écoute active des habitants dans les décisions qui les concernent. La volonté est de maintenir un esprit de village tout en préparant la ville aux évolutions futures, notamment avec l'arrivée du métro. Mobilités et déplacements Un des engagements majeurs est d'assurer des mobilités douces et des déplacements apaisés pour tous les usagers. Cela comprend la sécurisation des trajets et des stationnements pour piétons, cyclistes et automobilistes. Des infrastructures adaptées sont essentielles pour garantir une ville accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Culture et éducation Marc LANOY met en avant une ambition culturelle forte avec la création d'une académie de musique et de danse, ainsi qu'une médiathèque moderne. L'éducation est également une priorité, avec des projets de rénovation des écoles et un périscolaire enrichi grâce à des partenariats avec des associations. Ces initiatives visent à favoriser l'épanouissement des jeunes et à renforcer le tissu culturel de la ville.

Marc Lanoy

Céline Guillou

Gregoire Henrotte

Alison Chauvel

Edmond Donat

Anne Cros

Tony Gars

Ngobo Emma Sodogandji-Desportes de Linieres

Ayoub Anouar

Alexandra Folly

Nicolas Coulon

Marli Nascimento

Eric Loth

Christine Labrosse

Christophe Monnier

Eleanor Lanoy Folly

Alexandre Moreau

Barbara Grillet

Kévin Kebe

Léonore Mussidon

Christophe Lenoir

Daniella Dupuy

Célestin Calu

Mina Tahir

Yves-Marie Sincyr

Evelyne Menager

Carlos Masse

Marie-Christine Seguin-Klinger

Gérard Baradon

Brigitte Queniau

Philippe Arzur

Anne Courcelle

Nima Ghanbariha

Christiane Denis

Aldwijn Henrotte

Gaël Barbier Liste divers droite

AGIR POUR BOIS-COLOMBES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gaël Barbier Programme de Gaël Barbier à Bois-Colombes (AGIR POUR BOIS-COLOMBES) Engagement citoyen Le projet politique de Gaël Barbier repose sur une forte implication des habitants de Bois-Colombes. Il prône une gouvernance indépendante, transparente et proche des citoyens. Cette approche vise à rassembler des personnes engagées issues de la société civile pour construire un avenir commun. Priorités pour l'avenir Les priorités du programme incluent la sécurité, la qualité de vie et la transition écologique. Gaël Barbier met également l'accent sur l'éducation, le soutien aux familles et aux commerçants. L'urbanisme maîtrisé et la rénovation du patrimoine bâti sont des éléments clés pour préparer l'avenir de la ville. Réunions publiques Des réunions publiques sont organisées pour présenter le projet et échanger avec les habitants. Ces rencontres se dérouleront dans différents quartiers de Bois-Colombes pour assurer une large participation. Elles visent à renforcer le lien entre les élus et les citoyens, favorisant ainsi un dialogue constructif. Vote utile Gaël Barbier appelle à un vote utile pour soutenir son équipe et son projet. Il insiste sur l'importance de rassembler les voix pour un changement significatif à Bois-Colombes. Ce vote est perçu comme une opportunité de construire un bloc commun capable de gouverner dans l'intérêt général.

Gaël Barbier

Amandine Chantala

Nathan Djen

Olivia Chamak

Aymeric Claussmann

Valérie Molandrino

Franck Prunus

Lisette Morival

Gilles Momper

Myriam Fezaa

Denis Blanchard

Victoria Sikorski

Thomas Toussaint

Oryt Tolomio

Alain Sion

Gaëlle Privat

Jean-Michel Georges

Bénédicte Gauthier

José Esteban

Laurence Leveque

Paul Lemarchal

Chantal Meilhac

Stanislas Rouvier

Ségolène Lepvrier

Auxence Champenois

Anne-Sophie Raimbault

Kryss Alain Omgba

Catherine Agostini

Rémi Amette

Sandra Panetta

Vincent Calleriza

Caroline Vignon

Sébastien de Rose

Véronique Fleury

Sébastien Barthélémy

Estelle Ondars

Jacques Berloquin

Pierre Crosnier Leconte Liste des Républicains

La Relève Voir la liste des candidats