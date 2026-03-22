Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les résultats du 2e tour

Programme de Isabelle Dahan à Bois-Colombes (UNIS POUR BOIS COLOMBES)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de mars 2026 représentent une opportunité cruciale pour les habitants de Bois-Colombes de participer activement à la gouvernance de leur ville. La liste Unis pour Bois-Colombes 2026 se positionne comme un acteur de changement, prônant une approche participative et transparente. Ce processus vise à renforcer la confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques.

Gouvernance participative

La transformation du mode de gouvernance à Bois-Colombes repose sur une implication réelle des habitants dans les décisions municipales. Des rencontres et groupes de travail ont été organisés pour recueillir des propositions concrètes et utiles pour la communauté. L'objectif est de créer une ville où chacun se sent respecté et où la justice sociale est au cœur des préoccupations.

Qualité de vie et environnement

Améliorer la qualité de vie des habitants est une priorité, avec des initiatives telles que la végétalisation des espaces publics et la sécurisation des déplacements à pied et à vélo. La liste propose également des mesures pour mieux gérer les ressources en eau et améliorer la qualité de l'air, en particulier près des écoles. Ces actions visent à répondre aux enjeux climatiques tout en favorisant un cadre de vie agréable.

Engagement pour l'avenir

Le projet municipal se veut financièrement soutenable, avec un focus sur la rénovation des équipements publics existants plutôt que sur des investissements coûteux. L'engagement politique des élus, comme Isabelle Dahan, est de travailler pour le bien-être des habitants tout en respectant les contraintes budgétaires. Ensemble, les citoyens sont invités à participer à la construction d'un avenir meilleur pour Bois-Colombes.