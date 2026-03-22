Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bois-Colombes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bois-Colombes.
L'actu des élections municipales 2026 à Bois-Colombes
11:52 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Lors du premier volet des municipales à Bois-Colombes, c'est Pierre Crosnier Leconte (Les Républicains) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 41,21 % des suffrages exprimés. Derrière, Gaël Barbier (Divers droite) s'est classé deuxième avec 24,06 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Dahan, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Marc Lanoy, portant la nuance Divers droite, a obtenu 10,29 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bois-Colombes, le vote a enregistré un taux d'abstention de 41,04 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bois-Colombes
Le deuxième tour des élections municipales à Bois-Colombes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Dahan
Liste d'union à gauche
UNIS POUR BOIS COLOMBES
|
|
Marc Lanoy
Liste divers droite
BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT
|
|
Gaël Barbier
Liste divers droite
AGIR POUR BOIS-COLOMBES
|
|
Pierre Crosnier Leconte
Liste des Républicains
La Relève
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre CROSNIER LECONTE (Ballotage) La Relève
|4 528
|41,21%
|Gaël BARBIER (Ballotage) AGIR POUR BOIS-COLOMBES
|2 644
|24,06%
|Isabelle DAHAN (Ballotage) UNIS POUR BOIS COLOMBES
|2 029
|18,47%
|Marc LANOY (Ballotage) BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT
|1 131
|10,29%
|Colette Fanta BORELLI Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes
|656
|5,97%
|Participation au scrutin
|Bois-Colombes
|Taux de participation
|58,96%
|Taux d'abstention
|41,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|11 132
Source : ministère de l’Intérieur
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