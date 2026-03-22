Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bois-Colombes

Le deuxième tour des élections municipales à Bois-Colombes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Dahan
Isabelle Dahan Liste d'union à gauche
UNIS POUR BOIS COLOMBES
  • Isabelle Dahan
  • Hermann Schneider
  • Laurence Hervé-Pourchier
  • Olivier Courtois
  • Vivianne Miette
  • Erwann Kerguélen
  • Anne Degorce
  • David Mbanza
  • Dragana Zikic
  • Rémy Chevrin
  • Alcidiane Joly
  • Jean-Paul Borjas
  • Karine Courchay
  • Antoine Croxo
  • Laurence Gueret
  • Nicolas Callico
  • Juliette Peigney
  • Thomas Cussot
  • Emma Ambry
  • Dominique Borelly
  • Elisabeth Kupferberg
  • Éric Burgart
  • Sirène Servin
  • Paul Schneider
  • Sophie Reitzer
  • Farid Sidali
  • Ysée Mbanza
  • Thierry Gautret de la Moriciere
  • Leïla Dessaix
  • Andrés Mendoza
  • Colette Noël
  • Christian Veillé
  • Laetitia Lemmouchi-Maire
  • Jérémy Jaunet
  • Régine Roussel
Marc Lanoy
Marc Lanoy Liste divers droite
BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT
  • Marc Lanoy
  • Céline Guillou
  • Gregoire Henrotte
  • Alison Chauvel
  • Edmond Donat
  • Anne Cros
  • Tony Gars
  • Ngobo Emma Sodogandji-Desportes de Linieres
  • Ayoub Anouar
  • Alexandra Folly
  • Nicolas Coulon
  • Marli Nascimento
  • Eric Loth
  • Christine Labrosse
  • Christophe Monnier
  • Eleanor Lanoy Folly
  • Alexandre Moreau
  • Barbara Grillet
  • Kévin Kebe
  • Léonore Mussidon
  • Christophe Lenoir
  • Daniella Dupuy
  • Célestin Calu
  • Mina Tahir
  • Yves-Marie Sincyr
  • Evelyne Menager
  • Carlos Masse
  • Marie-Christine Seguin-Klinger
  • Gérard Baradon
  • Brigitte Queniau
  • Philippe Arzur
  • Anne Courcelle
  • Nima Ghanbariha
  • Christiane Denis
  • Aldwijn Henrotte
Gaël Barbier
Gaël Barbier Liste divers droite
AGIR POUR BOIS-COLOMBES
  • Gaël Barbier
  • Amandine Chantala
  • Nathan Djen
  • Olivia Chamak
  • Aymeric Claussmann
  • Valérie Molandrino
  • Franck Prunus
  • Lisette Morival
  • Gilles Momper
  • Myriam Fezaa
  • Denis Blanchard
  • Victoria Sikorski
  • Thomas Toussaint
  • Oryt Tolomio
  • Alain Sion
  • Gaëlle Privat
  • Jean-Michel Georges
  • Bénédicte Gauthier
  • José Esteban
  • Laurence Leveque
  • Paul Lemarchal
  • Chantal Meilhac
  • Stanislas Rouvier
  • Ségolène Lepvrier
  • Auxence Champenois
  • Anne-Sophie Raimbault
  • Kryss Alain Omgba
  • Catherine Agostini
  • Rémi Amette
  • Sandra Panetta
  • Vincent Calleriza
  • Caroline Vignon
  • Sébastien de Rose
  • Véronique Fleury
  • Sébastien Barthélémy
  • Estelle Ondars
  • Jacques Berloquin
Pierre Crosnier Leconte
Pierre Crosnier Leconte Liste des Républicains
La Relève
  • Pierre Crosnier Leconte
  • Anne-Gabrielle Cantet
  • Gilles Chaumerliac
  • Dominique Colombel
  • Benoit Mainguy
  • Sylvie Mariaud
  • Cédric Klein
  • Anne-Christine Jauffret
  • Emmanuel Prioux
  • Ségolène de Perier
  • Laurent Cariat
  • Aline Barthelemy
  • Olivier Pasquier-Meunier
  • Stephanka Toussaint
  • Jérémie Ribeyre
  • Francine Sberro
  • Patrick Branthomme
  • Khalida Harassi
  • Ziyed Ben Yahya
  • Stéphanie Joaquim Bouraly
  • Pascal Beaulieu
  • Laurence Caillé
  • Philippe Mampouya
  • Delphine Messing
  • Nicolas Rat de Cocquard
  • Alexandra Echalard
  • Pierre Monin
  • Alice Bacot
  • Jean Lambusson
  • Rania Ech-Chetouani
  • Claude Bouquet
  • Diane Gerard
  • Frédéric Courault
  • Laure Rossignol de la Ronde
  • Jean-Paul Courtier
  • Stéphanie Emirian
  • Michel Duvivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CROSNIER LECONTE
Pierre CROSNIER LECONTE (Ballotage) La Relève 		4 528 41,21%
Gaël BARBIER
Gaël BARBIER (Ballotage) AGIR POUR BOIS-COLOMBES 		2 644 24,06%
Isabelle DAHAN
Isabelle DAHAN (Ballotage) UNIS POUR BOIS COLOMBES 		2 029 18,47%
Marc LANOY
Marc LANOY (Ballotage) BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT 		1 131 10,29%
Colette Fanta BORELLI
Colette Fanta BORELLI Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes 		656 5,97%
Participation au scrutin Bois-Colombes
Taux de participation 58,96%
Taux d'abstention 41,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 11 132

Source : ministère de l’Intérieur

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