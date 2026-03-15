Résultat municipale 2026 à Bois-Colombes (92270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bois-Colombes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bois-Colombes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Colombes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CROSNIER LECONTE
Pierre CROSNIER LECONTE La Relève 		4 528 41,21%
Gaël BARBIER
Gaël BARBIER AGIR POUR BOIS-COLOMBES 		2 644 24,06%
Isabelle DAHAN
Isabelle DAHAN UNIS POUR BOIS COLOMBES 		2 029 18,47%
Marc LANOY
Marc LANOY BOIS-COLOMBES VOUS APPARTIENT 		1 131 10,29%
Colette Fanta BORELLI
Colette Fanta BORELLI Gauche sociale pour la Paix et l'Ecologie. Faire mieux à Bois-Colombes 		656 5,97%
Participation au scrutin Bois-Colombes
Taux de participation 58,96%
Taux d'abstention 41,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 11 132

Source : ministère de l’Intérieur

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