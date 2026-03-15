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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bois-Colombes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bois-Colombes mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des municipales. Dans l'agglomération, 18,32% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,72% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 49,02%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,07% et d'une population étrangère de 13,03% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,79% à Bois-Colombes, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Bois-Colombes aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Bois-Colombes il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 7,55% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 17,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 4,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bois-Colombes comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 12,15% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 12,34% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Juvin.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Bois-Colombes Dans le cadre des élections municipales 2026 à Bois-Colombes, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 42,35 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 57,65 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux un grand nombre d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 81,43 % de participation dans la ville (18,57 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,09 % des électeurs (soit environ 11 230 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,32 %, bien au-delà des 56,54 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Bois-Colombes Lors des législatives de juin 2024, les votants de Bois-Colombes plébiscitaient Philippe Juvin (Les Républicains) avec 49,19% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Bois-Colombes s'était cette fois forgé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,97%), devant Raphaël Glucksmann (20,08%) et Manon Aubry (12,81%). L'orientation des électeurs de Bois-Colombes a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - À Bois-Colombes, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bois-Colombes soutenaient en priorité Aurélie Taquillain (Ensemble !) avec 32,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 38,13% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Bois-Colombes privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (40,66%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 22,44%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 82,36% pour Emmanuel Macron, contre 17,64% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Bois-Colombes s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Et si l'élection à Bois-Colombes se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Bois-Colombes, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 172 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 560 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 23,87 % en 2024 (contre 16,28 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un contexte national où la moyenne tourne autour de 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 876 100 euros de recettes en 2024, contre 15 274 800 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 24,98 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le match de l'élection à Bois-Colombes n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats des dernières élections municipales à Bois-Colombes ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Yves Revillon (Union de la droite) a fait la course en tête en totalisant 56,07% des bulletins. À sa poursuite, Alain Lime (La République en marche) a capté 1 385 bulletins valides (18,95%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bois-Colombes, cette géographie électorale pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.