Résultat municipale 2026 à Bois-d'Amont (39220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bois-d'Amont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bois-d'Amont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-d'Amont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydia CRETIN
Lydia CRETIN (18 élus) ENSEMBLE, POUR BOIS D'AMONT 		577 80,36%
  • Lydia CRETIN
  • Medhi VANDEL
  • Marie Caroline GODIN
  • Philippe RENVOISE
  • Juliette ARBEZ
  • Mathieu CAMESCASSE
  • Marie-Eve LAMY-CHAPUIS
  • Edouard PROST
  • Gisele COLIN
  • Eric JEANNEAUX
  • Marie-Laure CRETIN MAITENAZ
  • Martial SORDELET
  • Edith GOLAY
  • Ronan AUTRET
  • Laure LACROIX
  • Mickael LANAUD
  • Sandrine DROUAILLET
  • Loïc BOISSON
Gerald GUILLOT
Gerald GUILLOT (1 élu) Bois-d'Amont 2026 		141 19,64%
  • Gerald GUILLOT
Participation au scrutin Bois-d'Amont
Taux de participation 53,43%
Taux d'abstention 46,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 732

Source : ministère de l’Intérieur

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