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19:18 - Les enjeux locaux de Bois-d'Amont : tour d'horizon démographique Dans la commune de Bois-d'Amont, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,25% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (62,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 900 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,50% et d'une population immigrée de 11,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 20,86%, comme à Bois-d'Amont, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Les électeurs de Bois-d'Amont attirés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Bois-d'Amont en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 18,44% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,37% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 12,46% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bois-d'Amont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 27,34% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 27,76% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,52% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Bois-d'Amont ? La participation s'élevait à 53,71 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Bois-d'Amont, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, en pleine crise sanitaire à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 75,70 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 42,73 % au premier tour en 2022 à 66,18 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 49,45 % (51,49 % au national). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une ville civiquement engagée face aux moyennes nationales. Pour cette municipale, cette réalité à Bois-d'Amont sera en définitive déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Bois-d'Amont : retour sur le vote de l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Bois-d'Amont a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une ville politiquement partagée. Lors des européennes, le résultat à Bois-d'Amont s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,34%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,28%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,98%). Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Bois-d'Amont quelques semaines plus tard avec 45,28%. Thierry Mosca (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 27,76%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Christine Dalloz culminant à 73,48% des votes sur place.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Bois-d'Amont ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bois-d'Amont choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,51% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,54%. Lors de la finale de l'élection à Bois-d'Amont, les électeurs accordaient 62,63% pour Emmanuel Macron, contre 37,37% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Bois-d'Amont plébiscitaient Delphine Gallois Jobez (Ensemble !) avec 26,67% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie-Christine Dalloz (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 62,31%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bois-d'Amont comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les contribuables de Bois-d'Amont voteront-ils sur la fiscalité ? Côté fiscalité de Bois-d'Amont, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à environ 918 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 654 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 41,78 % en 2024 (contre 17,42 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 103 630 € en 2024. Un montant loin des quelque 340 800 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 16,64 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Bois-d'Amont Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, façonnés par le résultat des dernières élections municipales à Bois-d'Amont. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Puillet a viré en tête en recueillant 66,85% des suffrages. Deuxième, Pascale Arbez Durand a rassemblé 33,14% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Michel Puillet a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bois-d'Amont, cet équilibre pose les bases. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.