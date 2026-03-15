Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy

Tête de listeListe
Philippe Giudicelli
Philippe Giudicelli Liste divers droite
TOUS UNIS POUR BOIS D'ARCY
  • Philippe Giudicelli
  • Delphine Estienne
  • Fabrice Duboc
  • Corine Herve
  • Olivier Desgeorges
  • Corinne Bouladoux
  • Patrick Castellani
  • Françoise Delivet
  • Cedric Ferrer
  • Laure Kenner
  • Aires Carpinteiro
  • Michelle Roger
  • Franck Lessirard
  • Marine Galois
  • Philippe Boudier
  • Lucie Robert
  • Neslon Marques
  • Chantal Le Poullennec
  • Paulo Rodrigues
  • Denise Maybel
  • Claude Llech
  • Deborah Cousseau
  • Aurelien Mirolo
  • Lydia Raygasse
  • Yann Bourgain
  • Anna Cholodowski
  • Michel Conte
  • Béatrice Cousin
  • Denis Taillade
  • Neyde Fernandes
  • Daniel Cherreau
  • Valérie Janovet
  • Stéphane Guerin
  • Nicole Richelmi
Sandrine Cazin
Sandrine Cazin Liste divers gauche
SolidArcy
  • Sandrine Cazin
  • Valentin Outrequin
  • Anne Perthuis-Lejeune
  • Ahmed Waberi
  • Julie Dhollande
  • Stéphane Lachaume
  • Guylaine Letourneux
  • Antoine Eberschweiler
  • Alicia Lachaume-Richmond
  • Guillaume Lejeune
  • Karima Ferchichi
  • Lotfi Boukhedimi
  • Olga Rakotovao Creti
  • Nicolas Moeglin
  • Khadija Gacer
  • Raphaël Haincourt
  • Christine Dursun
  • Pierre-Olivier Caumel
  • Aurore Burr
  • Christian Gautherot
  • Améthyste Chapuis
  • Hassan Moumin Bahdon
  • Khadija Semmache
  • Paul Alexandre
  • Céline Pinto Gil
  • Mohammed Zenati
  • Aude Ferreira
  • Amin Attar
  • Sonya Amokrane
  • Emile Carcamo
  • Sarah Hadji
  • Rémi Gaillard
  • Martine Arnal
Philippe Benassaya
Philippe Benassaya Liste divers droite
SOYONS FIERS D'ÊTRE ARCISIENS !
  • Philippe Benassaya
  • Élodie Dézécot
  • Jérémy Demassiet
  • Eugénia Dos Santos
  • Benoît Ribeiro
  • Véronique Dubois
  • Quentin Delaunay
  • Annick Aumeny
  • Sébastien Allouche
  • Anne Cospérec
  • Laurent Pallot
  • Maryline Rolland
  • Bruno de Freitas
  • Nathalie d'Arundel d'Esquincourt de Condé
  • Amine Bekkal
  • Elodie Feuillard
  • Clément Gravier
  • Evelyne Marechal Lair
  • Grégory Flamery
  • Edith Joly
  • Jean-Pierre Bughin
  • Myriam Belgrand
  • Guy Hée
  • Ana Soares de Sousa Coelho
  • Benjamin Vaux Ahaddouch
  • Michèle Biotet-Delabre
  • Geoffrey Datchanamourtty
  • Sandra Carvalho
  • Didier Le Floch
  • Anne-Laure Fontenel
  • Georges Bassil
  • Élise Le Pargneux
  • Thierry Christiaens
  • Isabelle Raux
  • Youssoufa Moumeni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Benassaya
Philippe Benassaya (27 élus) Bois d'arcy avance ! 		2 490 63,66%
  • Philippe Benassaya
  • Élodie Dézécot
  • Jean-Philippe Luce
  • Françoise Delivet
  • Jérémy Demassiet
  • Amélie Golka
  • Philippe Giudicelli
  • Véronique Dubois
  • Laurent Brot
  • Maryline Rolland
  • Laurent Braconnier-De-Oliveira
  • Nathalie Le Rousseau
  • Patrick Castellani
  • Céline Simon
  • Max Vérité
  • Évelyne Maréchal Lair
  • Quentin Delaunay
  • Anne Cospérec
  • Jean-Pierre Bughin
  • Eugénia Dos Santos
  • Grégory Flamery
  • Élise Thai Thien Nghia
  • Claude Llech
  • Claire Galli
  • Sébastien Allouche
  • Nicole Richelmi
  • Christian Robieux
Jocelyne Hannier
Jocelyne Hannier (6 élus) Perspectives arcisiennes 		1 421 36,33%
  • Jocelyne Hannier
  • Alain Ernie
  • Céline Delavaud
  • Christian Gautherot
  • Jessica Hannier
  • Patrick Stefanelli
Participation au scrutin Bois-d'Arcy
Taux de participation 43,38%
Taux d'abstention 56,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 060

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Benassaya
Philippe Benassaya (26 élus) Le renouveau pour bois d'arcy 		3 138 57,43%
  • Philippe Benassaya
  • Estelle Quarmeau
  • Jean-Philippe Luce
  • Agnès Benelli-Soares
  • Michel Conte
  • Amélie Golka
  • Jérémy Demassiet
  • Joëlle Lasseigne
  • Daniel Cherreau
  • Françoise Delivet
  • Laurent Brot
  • Françoise Chapas
  • Yannick Delisle
  • Nicole Richelmi
  • Philippe Giudicelli
  • Maryline Rolland
  • Christian Robieux
  • Corine Herve
  • Laurent Braconnier De Oliveira
  • Déborah Guilmain
  • Emmanuel Auge
  • Nathalie Le Rousseau
  • Patrick Castellani
  • Coralie Fiori-Khayat
  • Claude Llech
  • Corinne Cousseau-Bouladoux
Claude Vuilliet
Claude Vuilliet (7 élus) Bien vivre a bois d' arcy 		2 326 42,56%
  • Claude Vuilliet
  • Claire Duval
  • Philippe Lejeune
  • Martine Arnal
  • Alain Ernie
  • Jocelyne Hannier
  • Farid Bekka
Participation au scrutin Bois-d'Arcy
Taux de participation 63,58%
Taux d'abstention 36,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 5 645

Villes voisines de Bois-d'Arcy

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