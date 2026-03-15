Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bois-d'Arcy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bois-d'Arcy.
L'actu des élections municipales 2026 à Bois-d'Arcy
12:07 - Premier tour des municipales à Bois-d'Arcy : horaires des 10 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Bois-d'Arcy sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. En 2026, les électeurs de Bois-d'Arcy sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Bois-d'Arcy est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy
|Tête de listeListe
|
Philippe Giudicelli
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR BOIS D'ARCY
|
|
Sandrine Cazin
Liste divers gauche
SolidArcy
|
|
Philippe Benassaya
Liste divers droite
SOYONS FIERS D'ÊTRE ARCISIENS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Benassaya (27 élus) Bois d'arcy avance !
|2 490
|63,66%
|
|Jocelyne Hannier (6 élus) Perspectives arcisiennes
|1 421
|36,33%
|
|Participation au scrutin
|Bois-d'Arcy
|Taux de participation
|43,38%
|Taux d'abstention
|56,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 060
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Benassaya (26 élus) Le renouveau pour bois d'arcy
|3 138
|57,43%
|
|Claude Vuilliet (7 élus) Bien vivre a bois d' arcy
|2 326
|42,56%
|
|Participation au scrutin
|Bois-d'Arcy
|Taux de participation
|63,58%
|Taux d'abstention
|36,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|5 645
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