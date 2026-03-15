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19:21 - Les enjeux locaux de Bois-d'Arcy : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bois-d'Arcy se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 27,72% de cadres supérieurs pour 16 225 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 017 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 359 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,59%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 1 969 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Dans cette mosaïque sociale, 45,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 613,97 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Bois-d'Arcy, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Bois-d'Arcy ? Le RN restait loin du podium lors des municipales à Bois-d'Arcy en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 17,68% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 33,48% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,52% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Bois-d'Arcy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,41% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,48% pour le parti à la flamme. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Bois-d'Arcy plutôt mobilisée lors des élections Lors des municipales de 2020 à Bois-d'Arcy, l'abstention s'était élevée à 56,62 % lors du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. 4 060 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 22,13 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,66 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,05 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,41 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. Pour cette municipale 2026, cette variable à Bois-d'Arcy sera en définitive déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Bois-d'Arcy il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Bois-d'Arcy avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,41% des inscrits. Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Bois-d'Arcy après la dissolution de l'Assemblée avec 35,10%. Victoria Doucet (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurent Mazaury culminant à 65,25% des votes localement.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Bois-d'Arcy : ce qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bois-d'Arcy soutenaient en priorité Philippe Benassaya (LR) avec 30,99% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Aurélie Piacenza (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 60,13%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Bois-d'Arcy privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,15%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 20,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,52% pour Emmanuel Macron, contre 33,48% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Bois-d'Arcy s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Bois-d'Arcy touchée par la réforme fiscale avant ces élections À Bois-d'Arcy, où les taxes locales ont diminué entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,39 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 155 400 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 5,6995 millions d'euros (5 699 500 € très exactement) perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bois-d'Arcy atteint désormais 26,32 % en 2024 (contre 14,74 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. De son côté, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 54,46 % en 2024, sans changement sur la période, la moyenne en France dépassant le seuil des 40 %. Concernant la taxe déchets, l'impôt a stagné à 5,39 % environ en 2024, tout comme en 2020 , , avec une moyenne nationale avoisinant 9,5 %. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Bois-d'Arcy s'est établi à 920 euros en 2024 (contre 1 201 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Bois-d'Arcy Les résultats des dernières municipales à Bois-d'Arcy ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Benassaya (Divers droite) a décroché la pole position en rassemblant 63,66% des voix. Dans la position de la principale opposante, Jocelyne Hannier (Divers gauche) a engrangé 1 421 votes (36,33%). Cette victoire écrasante de Philippe Benassaya a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Bois-d'Arcy, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.