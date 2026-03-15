Résultat municipale 2026 à Bois-d'Arcy (78390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bois-d'Arcy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bois-d'Arcy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-d'Arcy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BENASSAYA
Philippe BENASSAYA (27 élus) SOYONS FIERS D'ÊTRE ARCISIENS ! 		3 122 57,77%
  • Philippe BENASSAYA
  • Élodie DÉZÉCOT
  • Jérémy DEMASSIET
  • Eugénia DOS SANTOS
  • Benoît RIBEIRO
  • Véronique DUBOIS
  • Quentin DELAUNAY
  • Annick AUMENY
  • Sébastien ALLOUCHE
  • Anne COSPÉREC
  • Laurent PALLOT
  • Maryline ROLLAND
  • Bruno DE FREITAS
  • Nathalie D'ARUNDEL D'ESQUINCOURT DE CONDÉ
  • Amine BEKKAL
  • Elodie FEUILLARD
  • Clément GRAVIER
  • Evelyne MARECHAL LAIR
  • Grégory FLAMERY
  • Edith JOLY
  • Jean-Pierre BUGHIN
  • Myriam BELGRAND
  • Guy HÉE
  • Ana SOARES DE SOUSA COELHO
  • Benjamin VAUX AHADDOUCH
  • Michèle BIOTET-DELABRE
  • Geoffrey DATCHANAMOURTTY
Philippe GIUDICELLI
Philippe GIUDICELLI (3 élus) TOUS UNIS POUR BOIS D'ARCY 		1 170 21,65%
  • Philippe GIUDICELLI
  • Delphine ESTIENNE
  • Fabrice DUBOC
Sandrine CAZIN
Sandrine CAZIN (3 élus) SolidArcy 		1 112 20,58%
  • Sandrine CAZIN
  • Valentin OUTREQUIN
  • Anne PERTHUIS-LEJEUNE
Participation au scrutin Bois-d'Arcy
Taux de participation 54,71%
Taux d'abstention 45,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 5 514

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Bois-d'Arcy