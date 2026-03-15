Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bois-Guillaume sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bois-Guillaume.
L'actu des élections municipales 2026 à Bois-Guillaume
12:09 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bois-Guillaume
Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est régie leur ville. À Bois-Guillaume comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat succédera à Théo Perez (Divers), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Bois-Guillaume. Vous retrouverez les résultats à Bois-Guillaume ici à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume
|Tête de listeListe
|
Théo Pérez
Liste Divers
Imaginons Bois-Guillaume
|
|
Jonas Haddad
Liste divers droite
BOIS-GUILLAUME CONQUÉRANT
|
|
Sosthene Loser
Liste divers droite
Nous sommes Bois-Guillaume
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Théo Perez (25 élus) Imaginons bois-guillaume
|2 059
|46,52%
|
|Marie-Françoise Guguin (6 élus) Marie guguin bois-guillaume et vous
|1 780
|40,21%
|
|Philippe Couvreur (2 élus) L'audace d'agir enfin pour bois-guillaume
|587
|13,26%
|
|Participation au scrutin
|Bois-Guillaume
|Taux de participation
|43,66%
|Taux d'abstention
|56,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 506
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Théo Perez Imaginons bois-guillaume
|1 555
|37,05%
|Marie-Françoise Guguin Marie guguin bois-guillaume et vous
|1 305
|31,09%
|Philippe Couvreur L'audace d'agir enfin pour bois-guillaume
|941
|22,42%
|Alain Ternisien Bois guillaume notre ville notre avenir
|396
|9,43%
|Participation au scrutin
|Bois-Guillaume
|Taux de participation
|41,64%
|Taux d'abstention
|58,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 294
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Renard (26 élus) Bois guillaume gilbert renard
|3 009
|51,56%
|
|Michel Philippe (4 élus) Bois guillaume la democratie autrement
|1 489
|25,51%
|
|Alain Ternisien (3 élus) Mieux vivre a bois guillaume
|1 337
|22,91%
|
|Participation au scrutin
|Bois-Guillaume
|Taux de participation
|56,19%
|Taux d'abstention
|43,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,72%
|Nombre de votants
|6 189
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