Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume

Tête de listeListe
Théo Pérez
Théo Pérez Liste Divers
Imaginons Bois-Guillaume
  • Théo Pérez
  • Carine Bories
  • Philippe-Emmanuel Caillé
  • Marie Mabille
  • Aurelien Behengaray
  • Marion Lecoq
  • Arnaud Dauxerre
  • Anne Von Thenen
  • Thierry Gasnier
  • Mélanie Vauchel
  • Basile Bernard
  • Nassima Ghamdane
  • Jérôme Robert
  • Cécile Gomez
  • Michel Philippe
  • Annie Jeanne
  • Fabrice Lefrançois
  • Claire Dubois
  • Mathias Marmieysse
  • Virginie Le Piolot-Dioubaté
  • Hervé Adeux
  • Marielle Guillemin
  • Eric Delsau
  • Patricia Renault
  • Grégory Deren
  • Isabelle Herbert
  • Pascal Rimbert
  • Constance Debuchy
  • Arnaud Batut
  • Annie Lallemand
  • Bertrand Liot
  • Isabelle Saint Bonnet-Chapuis
  • Valery Runemberg
Jonas Haddad
Jonas Haddad Liste divers droite
BOIS-GUILLAUME CONQUÉRANT
  • Jonas Haddad
  • Marie-Pierre Doutriaux
  • Geoffrey Mameaux
  • Nicole Berces
  • Antoine Ameline de Cadeville
  • Angélique Semichon
  • Frédéric Abraham
  • Marie-Josèphe Leroux-Sostènes
  • François Dugard
  • Isabelle Nollet
  • Christophe Calle
  • Nathalie Letondot
  • François Fillatre
  • Danielle Renault
  • Yohann Lefort
  • Nathalie His
  • Fabien Mollet
  • Thérèse Guinot
  • Yves Roger
  • Barbara Royer
  • Laurent Miklarz
  • Bénédicte Leys
  • Quentin Savalle
  • Audrey Delaunay
  • Pascal Laine
  • Véronique Barbier
  • Lagdar Sefiouna
  • Anne Penaud
  • Ghislain Dupont
  • Barbara Bazin
  • Anthony Mottin
  • Anne-Marie Gray
  • Jean-Pierre Guerin
  • Annie Bonrepaux-Defresne
  • Patrick Herr
Sosthene Loser
Sosthene Loser Liste divers droite
Nous sommes Bois-Guillaume
  • Sosthene Loser
  • Stephanie Pasquier
  • Clement Pierre Coquais
  • Gatienne Nollet
  • Marc Comoz
  • Christiane Bertrand
  • Sylvain Prouet
  • Laura Badji
  • Christian Legendre
  • Nathalie Prouvost
  • Baptiste Mattard
  • Delphine Manier
  • Philippe Dutheillet-Lamonthezie
  • Oriane Gentien
  • Billy Souvannalath
  • Véronique Graf
  • Gauthier Hebert-Matignon
  • Anne-Sophie Manson
  • Cengiz Sahin
  • Michèle Pichard
  • Olivier Mahieu
  • Renée Plong
  • Pascal Petrel
  • Veronique Bonneaud
  • Alexis Vatinel
  • Among-Nith Keoheuangpraseuth
  • Eric Le Roux
  • Sandra Marc
  • Thierry Smadja
  • Lydie Lhotellier
  • Regis Eymael
  • Isabelle Remy
  • Alexis Vassout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Théo Perez
Théo Perez (25 élus) Imaginons bois-guillaume 		2 059 46,52%
  • Théo Perez
  • Marie Mabille
  • Jérôme Robert
  • Patricia Renault
  • Philippe Emmanuel Caillé
  • Yannick Olivéri-Dupuis
  • Michel Philippe
  • Margaux Vanthournout
  • Hervé Adeux
  • Melanie Vauchel
  • Aurelien Behengaray
  • Hélène Soler
  • Grégory Deren
  • Isabelle Herbert
  • Basile Bernard
  • Soukeyna Willier
  • Jean-Marie Léguillon
  • Christine Leroy
  • Stéphane Bertoletti
  • Gaëlle Richet
  • Grégoire Poupon
  • Claire Behengaray
  • Vincent Bourges
  • Marie-Laure Patoux
  • Bruno Colesse
Marie-Françoise Guguin
Marie-Françoise Guguin (6 élus) Marie guguin bois-guillaume et vous 		1 780 40,21%
  • Marie-Françoise Guguin
  • Frédéric Abraham
  • Marie-Josèphe Leroux-Sostènes
  • Gildas Quéré
  • Nicole Berces
  • Lionel Anselmo
Philippe Couvreur
Philippe Couvreur (2 élus) L'audace d'agir enfin pour bois-guillaume 		587 13,26%
  • Philippe Couvreur
  • Isabelle Saint Bonnet
Participation au scrutin Bois-Guillaume
Taux de participation 43,66%
Taux d'abstention 56,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 506

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Théo Perez
Théo Perez Imaginons bois-guillaume 		1 555 37,05%
Marie-Françoise Guguin
Marie-Françoise Guguin Marie guguin bois-guillaume et vous 		1 305 31,09%
Philippe Couvreur
Philippe Couvreur L'audace d'agir enfin pour bois-guillaume 		941 22,42%
Alain Ternisien
Alain Ternisien Bois guillaume notre ville notre avenir 		396 9,43%
Participation au scrutin Bois-Guillaume
Taux de participation 41,64%
Taux d'abstention 58,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 294

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Renard
Gilbert Renard (26 élus) Bois guillaume gilbert renard 		3 009 51,56%
  • Gilbert Renard
  • Marie-Françoise Guguin
  • Lionel Effosse
  • Dominique Missimilly
  • Julien Laureau
  • Véronique Barbier
  • Frédéric Abraham
  • Nicole Berces
  • André Carpentier
  • Marie-Laure Rivals
  • Jean-Pierre Guerin
  • Isabelle Fayolle
  • François Dugard
  • Jeannine Hue
  • Arnaud Dauxerre
  • Carine Le Goff
  • Philippe Couvreur
  • Marie-Françoise Sieler
  • Olivier Deschamps
  • Danielle Renault
  • Edouard Schmidt
  • Aurélie Delestre
  • Jacques Berbra
  • Aurélie Lelievre
  • Gildas Quere
  • Karine Bourgeois
Michel Philippe
Michel Philippe (4 élus) Bois guillaume la democratie autrement 		1 489 25,51%
  • Michel Philippe
  • Marie-José Roques
  • Pierre Thibaudat
  • Yannick Oliveri-Dupuis
Alain Ternisien
Alain Ternisien (3 élus) Mieux vivre a bois guillaume 		1 337 22,91%
  • Alain Ternisien
  • Sophie Leblic
  • Claude Lamache
Participation au scrutin Bois-Guillaume
Taux de participation 56,19%
Taux d'abstention 43,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,72%
Nombre de votants 6 189

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