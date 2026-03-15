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19:21 - Démographie et politique à Bois-Guillaume, un lien étroit En marge des élections municipales, Bois-Guillaume fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 40,43% de cadres supérieurs pour 14 497 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 443 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 983 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,88%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 424 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 180,72 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Bois-Guillaume incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Bois-Guillaume : quel résultat aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors des municipales à Bois-Guillaume il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 11,36% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 21,06% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 7,86% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Bois-Guillaume comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 17,86% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 20,31% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,92% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 41,64 % de participation Les archives de 2020 montrent que 4 294 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Bois-Guillaume, ce qui donnait un taux de participation de 41,64 % (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors que le Covid-19 faisait hésiter la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 79,70 %. La mobilisation atteignait de son côté 62,74 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 77,56 %, contre seulement 58,03 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. La mobilisation de l'électorat de Bois-Guillaume sera quoi qu'il en soit une clé pour ces municipales.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Bois-Guillaume ? L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Bois-Guillaume demeurait à l'époque une terre marquée par le macronisme, solidifiant sa position historique. Les Européennes de juin 2024 à Bois-Guillaume avaient en effet vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,19%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 17,86% des voix. Annie Vidal (Ensemble !) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Bois-Guillaume près d'un mois plus tard avec 37,46%. Vincent Decorde (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 25,25%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Annie Vidal culminant à 74,08% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Bois-Guillaume : des verdicts très parlants dans les urnes il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bois-Guillaume était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 45,40% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 14,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 78,94% pour Emmanuel Macron, contre 21,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Bois-Guillaume soutenaient en priorité Annie Vidal (Ensemble !) avec 43,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,38% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bois-Guillaume comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Bois-Guillaume qui influencera l'issue du scrutin À Bois-Guillaume, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 812 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 107 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 45,64 % en 2024 (contre environ 20,28 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à environ 40 %, constitue un repère intéressant. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 246 200 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 3 002 540 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 10,33 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur la triangulaire de la municipale de 2020 à Bois-Guillaume Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Bois-Guillaume. Au soir du premier scrutin à l'époque, Théo Perez (Divers) a distancé ses rivaux en récoltant 37,05% des soutiens. Deuxième, Marie-Françoise Guguin (Divers droite) a rassemblé 1 305 voix (31,09%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Théo Perez l'a finalement emporté avec 46,52% des voix, face à Marie-Françoise Guguin rassemblant 1 780 électeurs (40,21%) et Philippe Couvreur obtenant 587 voix (13,26%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 504 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Bois-Guillaume, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'équipe minoritaire est confrontée au défi d'engranger plus de votes aujourd'hui, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.