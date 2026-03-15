Résultat municipale 2026 à Bois-Guillaume (76230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bois-Guillaume a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bois-Guillaume, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-Guillaume [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Théo PÉREZ
Théo PÉREZ (26 élus) Imaginons Bois-Guillaume 		3 850 55,09%
  • Théo PÉREZ
  • Carine BORIES
  • Philippe-Emmanuel CAILLÉ
  • Marie MABILLE
  • Aurelien BEHENGARAY
  • Marion LECOQ
  • Arnaud DAUXERRE
  • Anne VON THENEN
  • Thierry GASNIER
  • Mélanie VAUCHEL
  • Basile BERNARD
  • Nassima GHAMDANE
  • Jérôme ROBERT
  • Cécile GOMEZ
  • Michel PHILIPPE
  • Annie JEANNE
  • Fabrice LEFRANÇOIS
  • Claire DUBOIS
  • Mathias MARMIEYSSE
  • Virginie LE PIOLOT-DIOUBATÉ
  • Hervé ADEUX
  • Marielle GUILLEMIN
  • Eric DELSAU
  • Patricia RENAULT
  • Grégory DEREN
  • Isabelle HERBERT
Jonas HADDAD
Jonas HADDAD (6 élus) BOIS-GUILLAUME CONQUÉRANT 		2 646 37,86%
  • Jonas HADDAD
  • Marie-Pierre DOUTRIAUX
  • Geoffrey MAMEAUX
  • Nicole BERCES
  • Antoine AMELINE DE CADEVILLE
  • Angélique SEMICHON
Sosthene LOSER
Sosthene LOSER (1 élu) Nous sommes Bois-Guillaume 		492 7,04%
  • Sosthene LOSER
Participation au scrutin Bois-Guillaume
Taux de participation 64,41%
Taux d'abstention 35,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 7 086

Source : ministère de l’Intérieur

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