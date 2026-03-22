Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-le-Roi : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bois-le-Roi

Le deuxième tour des élections municipales à Bois-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre-Antoine Versini
Pierre-Antoine Versini Liste divers gauche
LISTE ECO-CITOYENNE
  • Pierre-Antoine Versini
  • Soline d'Aboville
  • Guillaume Giraud
  • Camille Gire
  • Alexandre Joly
  • Laetitia Trotouin
  • Manuel Manjon
  • Mathilde Boget
  • René Godefroy
  • Alice Meunier
  • Hicham Bahsoun
  • Florence Léchat-Tarery
  • Julien Dupuis
  • Marika Dumeunier
  • Cyril Masson
  • Amélie Carron
  • Nicolas Tétaud
  • Anna Carage
  • Alain Suidi
  • Mélanie Joly-Godel
  • Nicolas Desprat
  • Dominique Poullot
  • Luc Chopplet
  • Sabine Pillet
  • François Adenot
  • Fanchon Pailler
  • Nicolas Gergaud
  • Emmanuelle Lavallée
  • Vincent Chaudat
  • Dominique Vettese
  • Olivier Jullien
Jean-Philippe Guibert
Jean-Philippe Guibert Liste Divers
VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE
  • Jean-Philippe Guibert
  • Laurence Gravier
  • Cyril Parussolo
  • Cécile Faragoni
  • Fabrice Martinez
  • Charlotte Gachon
  • Xavier Blondaz-Gerard
  • Laurence Chammah
  • Philippe Lefort
  • Séverine Gopauloo
  • Jean-Pierre Morin
  • Clarisse Perret
  • Paul Walther
  • Madison Détré
  • Cyril Lamirand
  • Jacqueline Megret-Petit
  • Jean-Jacques Van Poucke
  • Isabelle Lacoste
  • François Perret
  • Stéphanie Cornette
  • Cyril Radici
  • Fabienne Vier
  • Mayeul Buisson
  • Anne-Sophie Jacouty
  • François Dugain
  • Babeth Aloy
  • Stéphane Beix
  • Sylviane Carrier
  • Stéphane Kidjo
  • Stéphanie Diot
  • François Bonnin
Patrick Gauthier
Patrick Gauthier Liste écologiste
RÉUSSIR ENSEMBLE ÉCOLOGIE ÉCONOMIE SOCIAL
  • Patrick Gauthier
  • Chantal Pulyk
  • Loïc Rousselle
  • Fabienne Glasziou
  • Nicolas Jobard
  • Lydia Setton
  • Andrew Delforge
  • Catherine Hascoët
  • Alain Duvivier
  • Catherine Quéhen
  • Gilles Pochelu
  • Catherine Pinchetti
  • Yann Jaslier
  • Victoria Ligny
  • Benoît Cadet
  • Sandra Jurado-Mariage
  • Pascal Mariel
  • Françoise Koeniguer
  • Hervé Le Dantec
  • Sylvie Boscus
  • Alexandre Charlemagne
  • Catherine Fortel
  • Jérôme Arnauld Des Lions
  • Marianne Petit
  • Frédéric Le Cam
  • Armelle Syren
  • Marc Lefebvre
  • Linda Monti
  • Xavier Lagrange
  • Nathalie Augustyniak
  • Frédéric Dos Santos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bois-le-Roi

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe GUIBERT
Jean-Philippe GUIBERT (Ballotage) VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE 		1 103 32,82%
Patrick GAUTHIER
Patrick GAUTHIER (Ballotage) RÉUSSIR ENSEMBLE ÉCOLOGIE ÉCONOMIE SOCIAL 		1 034 30,76%
Pierre-Antoine VERSINI
Pierre-Antoine VERSINI (Ballotage) LISTE ECO-CITOYENNE 		778 23,15%
David DINTILHAC
David DINTILHAC (Ballotage) UNIS POUR BOIS-LE-ROI 		446 13,27%
Participation au scrutin Bois-le-Roi
Taux de participation 66,65%
Taux d'abstention 33,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Nombre de votants 3 397

Source : ministère de l’Intérieur

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