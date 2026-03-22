Résultat de l'élection municipale 2026 à Bois-le-Roi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bois-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bois-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bois-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Bois-le-Roi
11:46 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Bois-le-Roi, c'est Jean-Philippe Guibert qui a pris la tête en récoltant 32,82 % des bulletins valides. Ensuite, Patrick Gauthier (Ecologiste) est arrivé en deuxième position avec 30,76 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 23,15 %, Pierre-Antoine Versini, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, David Dintilhac, portant la nuance Divers centre, a récolté 13,27 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Bois-le-Roi, l'élection a vu 66,65 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bois-le-Roi
Le deuxième tour des élections municipales à Bois-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre-Antoine Versini
Liste divers gauche
LISTE ECO-CITOYENNE
|
|
Jean-Philippe Guibert
Liste Divers
VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE
|
|
Patrick Gauthier
Liste écologiste
RÉUSSIR ENSEMBLE ÉCOLOGIE ÉCONOMIE SOCIAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bois-le-Roi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe GUIBERT (Ballotage) VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE
|1 103
|32,82%
|Patrick GAUTHIER (Ballotage) RÉUSSIR ENSEMBLE ÉCOLOGIE ÉCONOMIE SOCIAL
|1 034
|30,76%
|Pierre-Antoine VERSINI (Ballotage) LISTE ECO-CITOYENNE
|778
|23,15%
|David DINTILHAC (Ballotage) UNIS POUR BOIS-LE-ROI
|446
|13,27%
|Participation au scrutin
|Bois-le-Roi
|Taux de participation
|66,65%
|Taux d'abstention
|33,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,21%
|Nombre de votants
|3 397
Source : ministère de l’Intérieur
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