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19:18 - Les données démographiques de Boiscommun révèlent les tendances électorales Dans les rues de Boiscommun, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 142 habitants répartis dans 675 logements, ce village présente une densité de 71 habitants/km². Avec 82 entreprises, Boiscommun est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 24,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 231,47 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Boiscommun, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Boiscommun Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Boiscommun il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 33,68% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 30,25% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN validait 53,52% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,56% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,86% pour le RN. Il s'imposera avec 58,16% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Anthony Brosse.

16:58 - Quels niveaux de participation à Boiscommun aux dernières élections ? Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Boiscommun sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 53,24 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un score meilleur que les 44,7 % nationaux. 411 votants s'étaient alors manifestés, en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 73,57 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 53,83 % des électeurs (soit environ 429 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,87 %, bien au-delà des 51,05 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - À Boiscommun, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Pour le tour unique des européennes de 2024 à Boiscommun, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (46,56%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Boiscommun avaient ensuite favorisé Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avec 50,86% au premier tour, devant Anthony Brosse (Majorité présidentielle) avec 16,25%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Lin Lacapelle culminant à 58,16% des suffrages exprimés sur place. .

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Boiscommun lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Boiscommun une ville au vote identitaire très marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Boiscommun plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,68% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 27,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,62% pour Marine Le Pen, contre 44,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Boiscommun plébiscitaient Valentin Manent (RN) avec 30,25% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,52% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Boiscommun Pour ce qui est des contributions locales à Boiscommun, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 749 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 590 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 40,06 % en 2024 (contre environ 20,00 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 39 100 € en 2024, contre 167 300 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 12,06 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Boiscommun Les résultats des dernières municipales à Boiscommun ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Marie Desbois a viré en tête en totalisant 213 voix (54,75%). Dans la position du principal opposant, Laurent Belloeil a recueilli 45,24% des suffrages. Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Boiscommun, ce décor pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité aussi écrasante représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.