Résultat municipale 2026 à Boiscommun (45340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boiscommun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boiscommun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boiscommun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle DE SA
Isabelle DE SA (13 élus) BOISCOMMUN - CHEMAULT, NOTRE PROXIMITE, VOTRE FUTUR 		297 66,00%
  • Isabelle DE SA
  • Jean-Marie KOLODZIEJ
  • Sabrina RADIX-CARDOT
  • Barry RICHARDSON
  • Carole Claude Catherine GASNIER AMADE
  • Julien Nicolas Roger CHARRIER
  • Sylvie MENARD
  • Marek PILON
  • Cyndie DESBOIS
  • Guillaume MERCIER
  • Clédia DUDUYER
  • Eric LESSEUR
  • Valérie Louise Henriette HURE
Laurent BELLOEIL
Laurent BELLOEIL (2 élus) AVANCONS ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE 		153 34,00%
  • Laurent BELLOEIL
  • Edith CRETOIS
Participation au scrutin Boiscommun
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 474

Source : ministère de l’Intérieur

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