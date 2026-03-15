Résultat de l'élection municipale 2026 à Boisemont : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boisemont

Tête de listeListe
Stéphanie Chorin
Stéphanie Chorin Divers
VIVONS BOISEMONT
  • Stéphanie Chorin
  • Philippe Michel
  • Ahlame Arsalane
  • Daniel Treuvelot
  • Séverine Brussot Cognard
  • Boubekeur Merabet
  • Emma Chartier
  • Louis Yoshida
  • Sylviane Pouly
  • Antoine Isingrini
  • Marta Beilin
  • Tristan Roederer
  • Clare Chapon
  • Jean-Philippe Desperrois
  • Muriel Bentz
  • Guillaume Feneuille
  • Albana Wanner
Jean-Michel Albertosi
Jean-Michel Albertosi Divers
AGIR POUR BOISEMONT
  • Jean-Michel Albertosi
  • Edith Thaver
  • François Lainée
  • Anne-Sophie Clayton
  • Didier Daine
  • Kelly Coquillard
  • Vincent Guérout
  • Chantal Faye
  • Abdallah Sarhdaoui
  • Fatima Driai
  • John Ludeau
  • Marie-Catherine Capel
  • Aurélien Nivart
  • Audrey Marais
  • Gérald Pinto

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Marta Beilin
Marta Beilin 		236 98,33%
Jean-Michel Albertosi
Jean-Michel Albertosi 		236 98,33%
Laure-Anne Antonini
Laure-Anne Antonini 		236 98,33%
Emilie Butemps
Emilie Butemps 		236 98,33%
Philippe Michel
Philippe Michel 		235 97,91%
Jean-Claude Bernay
Jean-Claude Bernay 		235 97,91%
François Briandet
François Briandet 		235 97,91%
Daniel Treuvelot
Daniel Treuvelot 		234 97,50%
Cecilia Grasset
Cecilia Grasset 		234 97,50%
Frédérique Stead
Frédérique Stead 		233 97,08%
Didier Daine
Didier Daine 		232 96,66%
Guy Atse
Guy Atse 		232 96,66%
Stéphanie Savill
Stéphanie Savill 		230 95,83%
Alain Kutos
Alain Kutos 		230 95,83%
Albana Wanner
Albana Wanner 		225 93,75%
Participation au scrutin Boisemont
Taux de participation 44,93%
Taux d'abstention 55,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 257

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Martine Fourtemberg
Martine Fourtemberg 		286 100,00%
François Briandet
François Briandet 		285 99,65%
Francis Morel
Francis Morel 		285 99,65%
Jean-François Pernel
Jean-François Pernel 		285 99,65%
Henri Leblanc
Henri Leblanc 		284 99,30%
Marilyn Vanderbeke
Marilyn Vanderbeke 		284 99,30%
Pascale Giraud
Pascale Giraud 		284 99,30%
Philippe Michel
Philippe Michel 		284 99,30%
Alain Kutos
Alain Kutos 		283 98,95%
Danièle Guermeur
Danièle Guermeur 		283 98,95%
Karim Touazi
Karim Touazi 		283 98,95%
Stéphanie Chorin
Stéphanie Chorin 		280 97,90%
Florence Ritz
Florence Ritz 		279 97,55%
Jean Claude Wanner
Jean Claude Wanner 		275 96,15%
Sylvie Nogueira
Sylvie Nogueira 		270 94,40%
Participation au scrutin Boisemont
Taux de participation 57,34%
Taux d'abstention 42,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 12,80%
Nombre de votants 328

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