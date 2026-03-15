Résultat municipale 2026 à Boisemont (95000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boisemont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boisemont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boisemont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie CHORIN
Stéphanie CHORIN (12 élus) VIVONS BOISEMONT 		269 61,28%
  • Stéphanie CHORIN
  • Philippe MICHEL
  • Ahlame ARSALANE
  • Daniel TREUVELOT
  • Séverine BRUSSOT COGNARD
  • Boubekeur MERABET
  • Emma CHARTIER
  • Louis YOSHIDA
  • Sylviane POULY
  • Antoine ISINGRINI
  • Marta BEILIN
  • Tristan ROEDERER
Jean-Michel ALBERTOSI
Jean-Michel ALBERTOSI (3 élus) AGIR POUR BOISEMONT 		170 38,72%
  • Jean-Michel ALBERTOSI
  • Edith THAVER
  • François LAINÉE
Participation au scrutin Boisemont
Taux de participation 66,87%
Taux d'abstention 33,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 448

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Boisemont