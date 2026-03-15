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19:21 - Analyse démographique des municipales à Boisemont Dans les rues de Boisemont, les élections s'achèvent. Avec ses 34,45% de cadres pour 883 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 89 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 447 foyers fiscaux. Dans le village, 19,93% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,87% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,00% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 59,04% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 390,27 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Ainsi, à Boisemont, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Boisemont lors des dernières élections ? Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Boisemont en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 18,15% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,62% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 18,40% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Boisemont comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,07% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 30,53% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,55% lors du vote final, synonyme d'élection de Aurélien Taché.

16:58 - Boisemont : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Lors des municipales de 2020 à Boisemont, l'abstention était évaluée à 55,07 % à la fin du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 257 votants s'étaient à l'inverse déplacés, le Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 16,37 % dans la ville (et donc 83,63 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 45,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,27 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,86 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Cette contingence à Boisemont sera en conséquence l'un des tournants de ces élections municipales.

15:59 - Comment Boisemont a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le résultat à Boisemont s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,07%), à la première place devant Valérie Hayer (16,81%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,40%). Lisbeth Macé (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Boisemont après la dissolution avec 30,53%. Sonia Krimi (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 25,00%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lisbeth Macé culminant à 50,55% des votes dans la localité. Le panorama politique de Boisemont a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Boisemont : des suffrages très instructifs dans les urnes il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Boisemont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,14% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 18,74%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en donnant 63,38% pour Emmanuel Macron, contre 36,62% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Boisemont plébiscitaient Victorien Lachas (Ensemble !) avec 33,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,29%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Boisemont se positionne comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La fiscalité locale à Boisemont, un thème de campagne ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Boisemont, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,13 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 8 100 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 167 700 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Boisemont atteint désormais 28,32 % en 2024 (contre 10,14 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Boisemont a atteint 900 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 699 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des municipales 2020 à Boisemont : un scrutin sans liste particulier Les résultats des élections municipales de 2020 à Boisemont ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dans la cité, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste, offrant ainsi aux votants la possibilité de barrer ou ajouter des noms. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Marta Beilin a remporté les meilleurs résultats avec 98,33% des suffrages. À la suite, Jean-Michel Albertosi a recueilli 98,33% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Au moment des municipales 2026 à Boisemont, cette dynamique si singulière sera à nouveau observée avec attention. Il convient cependant de noter que, depuis une refonte du mode d'élection, l'élection par liste s'est imposée dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant désormais les candidatures isolées.