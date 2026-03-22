Résultat municipale 2026 à Boisseron (34160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boisseron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boisseron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boisseron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc FATACCIOLI (15 élus) BOISSERON, UN AVENIR EN COMMUN
|606
|54,30%
|
|Sophie HEITZ DE ROBERT (4 élus) UNIS POUR BOISSERON
|510
|45,70%
|
|Participation au scrutin
|Boisseron
|Taux de participation
|69,57%
|Taux d'abstention
|30,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|1 136
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Boisseron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc FATACCIOLI (Ballotage) BOISSERON, UN AVENIR EN COMMUN
|535
|49,35%
|Sophie HEITZ DE ROBERT (Ballotage) BOISSERON - "AVEC VOUS, POUR VOUS"
|355
|32,75%
|Grégory FURA (Ballotage) BOISSERON, ENERGIE NOUVELLE
|194
|17,90%
|Participation au scrutin
|Boisseron
|Taux de participation
|67,83%
|Taux d'abstention
|32,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|1 107
Election municipale 2026 à Boisseron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boisseron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boisseron.
L'actu des élections municipales 2026 à Boisseron
18:38 - Les leçons de l'année de la dissolution à Boisseron
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Boisseron soutenaient en priorité Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 40,43% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lauriane Troise culminant à 51,48% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Boisseron s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (37,09%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,34%) et Valérie Hayer (13,86%). La physionomie politique de Boisseron a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Boisseron
Les résultats des municipales précédentes à Boisseron ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Loïc Fataccioli a terminé en tête en rassemblant 465 soutiens (54,96%). À ses trousses, Sophie Heitz De Robert a rassemblé 45,03% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Boisseron, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Boisseron pour le 2e tour ?
Comme le montrent les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Sophie Heitz De Robert (DIV) et la liste de Loïc Fataccioli (DIV) ce dimanche. Il faut mentionner le retrait de Grégory Fura, qui pouvait maintenir sa liste après un résultat initial suffisant. L'horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Boisseron a été établi à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Boisseron
Pour le lancement des municipales à Boisseron, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 67,83 % localement. Pour ce premier tour, c'est Loïc Fataccioli qui a pris l'avantage avec 49,35 % des votes. Dans son sillage, Sophie Heitz De Robert a pris la position de dauphine avec 32,75 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Loïc Fataccioli a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 5 points depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Grégory Fura a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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