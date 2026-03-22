Résultat municipale 2026 à Boisseron (34160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boisseron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boisseron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boisseron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc FATACCIOLI
Loïc FATACCIOLI (15 élus) BOISSERON, UN AVENIR EN COMMUN 		606 54,30%
  • Loïc FATACCIOLI
  • Karine NADAL
  • Jean REVERSAT
  • Corinne PEYRARD
  • Bernard BRIDIER
  • Danièle MAZURE
  • Emmanuel TALTAVULL
  • Sophie LAPORTE
  • Xavier JOSEPH
  • Florence CLEMENT
  • Quentin FOURNIER
  • Sandrine MUSEL
  • Bruno SULTAN
  • Anais GIRARD
  • Nicolas LOUIS
Sophie HEITZ DE ROBERT
Sophie HEITZ DE ROBERT (4 élus) UNIS POUR BOISSERON 		510 45,70%
  • Sophie HEITZ DE ROBERT
  • Bernard JOUJOUX
  • Gaëlle MARTINEZ
  • Olivier DEVISE
Participation au scrutin Boisseron
Taux de participation 69,57%
Taux d'abstention 30,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 136

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Boisseron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc FATACCIOLI
Loïc FATACCIOLI (Ballotage) BOISSERON, UN AVENIR EN COMMUN 		535 49,35%
Sophie HEITZ DE ROBERT
Sophie HEITZ DE ROBERT (Ballotage) BOISSERON - "AVEC VOUS, POUR VOUS" 		355 32,75%
Grégory FURA
Grégory FURA (Ballotage) BOISSERON, ENERGIE NOUVELLE 		194 17,90%
Participation au scrutin Boisseron
Taux de participation 67,83%
Taux d'abstention 32,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 107

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