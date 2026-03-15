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19:20 - Élections municipales à Boisseuil : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Boisseuil, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 286 logements pour 2 997 habitants, la densité de la ville est de 158 habitants/km². Ses 210 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 980 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (93,55%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 39,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,80%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 38 721 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Boisseuil écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Boisseuil Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Boisseuil il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 21,53% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 35,75% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 18,38% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 40,75% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,21% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 37,34% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 44,72% le dimanche suivant.

16:58 - Boisseuil : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Boisseuil sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. La mobilisation atteignait 53,59 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 2 136 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 85,27 % de participation. Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 56,09 % au premier tour en 2022 à 78,57 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 63,02 % (51,49 % dans le pays). Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Boisseuil : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Sabrina Minguet (Rassemblement National) en pole position avec 37,34% au premier tour, devant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) avec 32,53%. Mais c'est pourtant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,28% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,21%). La situation politique de Boisseuil a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Boisseuil présentait un équilibre complexe il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Boisseuil voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 32,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,53%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en donnant 64,25% pour Emmanuel Macron, contre 35,75% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Boisseuil accordaient leurs suffrages à Stéphane Delautrette (Nupes) avec 30,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,25% des suffrages.

12:58 - Boisseuil touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales À Boisseuil, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,61 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 24 600 euros la même année, loin des 573 700 euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Boisseuil atteint désormais 41,87 % en 2024 (contre 18,64 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Boisseuil s'est chiffrée à 1 012 € en 2024, alors que ce montant se situait à 817 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Boisseuil ? Dans la ville de Boisseuil, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore influencés par l'issue du dernier scrutin. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Janicot a raflé la première place en obtenant 700 bulletins (55,29%). À ses trousses, Bernard Zborala a obtenu 44,70% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Boisseuil, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.