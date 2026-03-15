Résultat municipale 2026 à Boisseuil (87220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boisseuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boisseuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boisseuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JANICOT
Philippe JANICOT (18 élus) CONTINUONS NOS AMBITIONS POUR VOTRE FUTUR !! 		885 51,60%
  • Philippe JANICOT
  • Annick BOURGEOIS
  • Thierry VALADON
  • Delphine BEAUGERIE
  • Christian DOUDARD
  • Laure COQUEL
  • Bernard SAUVAGNAC
  • Mathilde WISSOCQ
  • Gino NARAIN
  • Aurore MOREAU
  • Vincent TOURNIEROUX
  • Isabelle LE MASSON
  • Joël VILLAUTREIX
  • Coline BAZIN
  • Nicolas MARTINIE
  • Marie-Christine BARDAUD
  • Sébastien GIROU
  • Charline COTEUR
Amandine COIRAUD
Amandine COIRAUD (5 élus) BOISSEUIL EN COMMUN 		830 48,40%
  • Amandine COIRAUD
  • Bernard ZBORALA
  • Asma HAMADAOUI
  • Laurent LAGORCE
  • Martine ASTIER
Participation au scrutin Boisseuil
Taux de participation 70,50%
Taux d'abstention 29,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 1 881

Source : ministère de l’Intérieur

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