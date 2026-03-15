Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-l'Aillerie : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boissy-l'Aillerie

Tête de listeListe
Paul Dubray
Paul Dubray Divers
AGIR POUR BOISSY-L'AILLERIE
  • Paul Dubray
  • Anne-Noëlle Pluzanski
  • Jeremie Caron
  • Sonia Brard
  • Bernard Deltruc
  • Amandine Daroux
  • Nicolas Devillier
  • Véronique Auffret
  • David Copier
  • Angélique Moyse
  • François Baviere
  • Michèle Thenier
  • Nicolas Wisniewski
  • Laura Lemaire
  • Olivier Salat
  • Jocelyne Dupont-Souliez
  • Bertrand Cazaly
  • Angélique Leblanc
  • Adrien Alric
  • Anne-Marie Sansone
  • Ludovic Berthy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Guiard
Michel Guiard (19 élus) Union pour boissy l'aillerie 		419 100,00%
  • Michel Guiard
  • Christine Deltruc
  • Claude Vautier
  • Christine Charpentier
  • Bernard Deltruc
  • Véronique Auffret
  • Paul Dubray
  • Anne-Marie Sansone
  • François Baviere
  • Laurence Van Der Beken
  • Arnaud Bessiere
  • Anne-Noëlle Lerebourg
  • Arnaud Blin
  • Emmanuelle Maes
  • Jeremie Caron
  • Leslie Morhain
  • David Copier
  • Rébecca De Puertas Joseph
  • Nicolas Wisniewski
Participation au scrutin Boissy-l'Aillerie
Taux de participation 36,16%
Taux d'abstention 63,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 460

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Guiard
Michel Guiard (19 élus) Union pour boissy 		648 100,00%
  • Michel Guiard
  • Christine Deltruc
  • Hubert Bartelous
  • Anne-Marie Sansone
  • Jean-Michel Cottin
  • Christine Charpentier
  • Jean-Pierre Thenier
  • Laurence Van Der Beken
  • Claude Vautier
  • Sonia Brard
  • Alain Libaude
  • Véronique Auffret
  • François Baviere
  • Frédérique Beal
  • Ludovic Berthy
  • Virginie Joseph
  • Bernard Deltruc
  • Corinne Romet
  • Paul Dubray
Participation au scrutin Boissy-l'Aillerie
Taux de participation 62,45%
Taux d'abstention 37,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 12,43%
Nombre de votants 740

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