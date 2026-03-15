Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-l'Aillerie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-l'Aillerie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Boissy-l'Aillerie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boissy-l'Aillerie.
L'actu des élections municipales 2026 à Boissy-l'Aillerie
13:45 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Boissy-l'Aillerie
À Boissy-l'Aillerie, en matière de fiscalité locale, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 945 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 602 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à 28,04 % en 2024, comme en 2020. À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 30 600 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 351 390 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 12,22 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Boissy-l'Aillerie ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Boissy-l'Aillerie ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, la liste menée par Michel Guiard a naturellement obtenu 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Boissy-l'Aillerie, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Boissy-l'Aillerie
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Boissy-l'Aillerie sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Boissy-l'Aillerie. Le bureau de vote de la commune de Boissy-l'Aillerie est ouvert de 8 heures à 20 heures pour accueillir les habitants. La publication des résultats à Boissy-l'Aillerie s'effectuera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boissy-l'Aillerie
|Tête de listeListe
|
Paul Dubray
Divers
AGIR POUR BOISSY-L'AILLERIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Guiard (19 élus) Union pour boissy l'aillerie
|419
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Boissy-l'Aillerie
|Taux de participation
|36,16%
|Taux d'abstention
|63,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|460
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Guiard (19 élus) Union pour boissy
|648
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Boissy-l'Aillerie
|Taux de participation
|62,45%
|Taux d'abstention
|37,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|12,43%
|Nombre de votants
|740
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