Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger

Tête de listeListe
Samuel Berard
Samuel Berard Liste de La France insoumise
Boissy en commun
  • Samuel Berard
  • Aïssatou Mbinte
  • Bernard Semser
  • Odile Ventura
  • Cyrille Janot
  • Marie Grégoire
  • Guillaume Mbii Mbii
  • Lisa Janot--Dumas
  • Adam Slimani
  • Laure Grandvoinnet
  • Diego Patrois
  • Mahawa Coulibaly
  • François Grégoire
  • Josseline Lafond
  • Adama Coulibaly
  • Ambre Demange
  • Samy Moumene
  • Faustine Migan
  • Simon Nkom Ndock
  • Myriam Angel
  • Gabriel Grégoire
  • Sarah-Lina El Amine
  • Kéven Janivel
  • Mila Bermond
  • Romain Colonna
  • Ezzat Roushani
  • Paul Aznar
  • Anick Sylvestre
  • Mohamed Slimani
  • Gabrielle Joachim
  • Damien Gerion
  • Micheline Mazaleyrat
  • June Beshay
  • Nia Aïssé Koita
  • Noé Bérard
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier Liste d'union à gauche
Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble
  • Régis Charbonnier
  • Touria Hafyane
  • Fabrice Nicolas
  • Muriel Ferry
  • Michel Barthes
  • Odile Bernardi
  • Christian Larger
  • Claire Gassmann
  • Thierry Vasse
  • Sabrina Da Silva Rebelo
  • Éric Morgenthaler
  • Claire Chauchard
  • Matar Guissé
  • Sylvie Touchard
  • Ludovic Normand
  • Stéphanie Alves
  • Jacques Djengou Mboule
  • Cécile Conti
  • Flavien Canale
  • Rahma Zabeur
  • Adama Cissokho
  • Sakine Polat
  • Guillaume Chevrier
  • Lorena Cirstea
  • Pilate Beljour
  • Chrysta Mirabeau
  • Benjamin Beurier
  • Marie-Line Strazel
  • Bassirou Diakho
  • Deusa Furtado
  • Ayoub Slimani
  • Irene Dohe
  • Guillaume Illien
  • Marie-Noelle Rousseau
  • Olivier Goujon
André Yon
André Yon Liste divers gauche
UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS
  • André Yon
  • Katherine Ternet
  • José Aleixo Crespo
  • Linda Mebitil
  • Alain Abbad
  • Béatrice Yon
  • Hossein Saadati
  • Sandrine Abdennaoui
  • Paulo Lopes Gonçalves
  • Dounia Abbad
  • Pépé Molongo Nzotombe Mounguende
  • Martine Guilmet
  • Tahar Sayadi
  • Hanane Boukil
  • Damien Gauthier
  • Sarra Boufares
  • Frédéric Nollot
  • Nesrine Laribi
  • Thomas Bignard
  • Salimata Kante
  • Jacques Cyrille
  • Marie-Rose Bourgeois
  • Akambi Salou
  • Kardiatou Mbodji
  • Issa Sylla
  • Hafoussoiti Antoy
  • Abdrahaman Kante
  • Penda Abou
  • Moussa Keita
  • Danielle Belaire
  • Fathi Besrour
  • Assa Sylla
  • Beloufa Belguedour
Laure Thibault
Laure Thibault Liste des Républicains
Engagés pour Boissy
  • Laure Thibault
  • Stéphane Suir
  • Claire Menu de Sousa
  • Aly Keita
  • Véronique Pistoni
  • Luc Hittinger
  • Dervisa Ferreira Lino
  • Sofiane Larab
  • Yalla Marie N'Diaye
  • Lucian Rotar
  • Claudia Chen-Kuo-Chang
  • Walter Ferreira Lino
  • Kaouther Ben Chaabane
  • Mamadou Djouldé Barry
  • Muriel Ledoux
  • Pierre Guyomard
  • Anne Le Danvic
  • Dany Godinho
  • Edith Messiga
  • Patrice Boivin
  • Latifa Maingault
  • Gheorghe Oprea
  • Manuela Bujenita
  • Sébastien Sillard
  • Frédérique Roslin
  • Mickael Mas
  • Audrey Cassiau
  • Tiago Martins
  • Aude Ratouly
  • Toni Bella
  • Suzie Dezac Hamilcaro
  • Serey Thai
  • Mbelu Coralie Nzembele Dikenga
  • Jean-Jacques Pouzin
  • Marine Guiga
Fabrice Ngaliema
Fabrice Ngaliema Liste divers centre
Boissy c'est Vous
  • Fabrice Ngaliema
  • Catherine Michel
  • Roger Jack Guillemard
  • Emmanuelle Brunissen
  • Moncef Jendoubi
  • Hayatte Dermel
  • Nazem Bourchada
  • Emerancia Ntumba Mujinga Mutombo
  • Samir Tiouiri
  • Sophia Houd
  • Mooseif Tariq
  • Tiéïdo Traoré
  • Lucas Booka Wa Booka
  • Kadjidiatou Fofana
  • Jean-Gabriel Maurice Bocquet
  • Aïssé Diawara
  • Salem Yousfi
  • Marie-Odile Jendoubi
  • Tarek Trabelsi
  • Séverine Constance Salomon
  • Nevasharan Sivasubramaniam
  • Marthe Yvette Le Pabic
  • Samuel Anas
  • Anaïs Bérangère Françoise Lopresti
  • Loïc Jean-Marie Christophe Marquenet
  • Rose Yamb
  • Ludovic Georges Claude Irizar Y Ormazabal
  • Anne-Marie Louisette Fischer
  • Badiougou Gory
  • Marie-Christine Nguyen
  • Mahamadou Toure
  • Sylvie Jacqueline Serairi
  • Lény Marthé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier (25 élus) Boissy pour tous décidons ensemble 		1 445 44,83%
  • Régis Charbonnier
  • Eveline Noury
  • Michel Barthes
  • Claire Gassmann
  • Pierre Chavinier
  • Odile Bernardi
  • Thierry Vasse
  • Jacqueline Pichon
  • Fabrice Nicolas
  • Marie Curie
  • Stéphane Maugan
  • Claire Chauchard
  • Jacques Djengou
  • Touria Hafyane
  • Ludovic Normand
  • Muriel Ferry
  • Zouhir Aghachoui
  • Marie Angèle Yapo
  • Eric Morgenthaler
  • Evelyne Baumont
  • Adama Cissokho
  • Amelle Nait Amara
  • Taylan Tuzlu
  • Martine Klajnbaum
  • Bakary Diabira
Fabrice Ngaliema
Fabrice Ngaliema (4 élus) Boissy, c'est vous 		899 27,89%
  • Fabrice Ngaliema
  • Ingrid Citerne
  • Christian Larger
  • Pascale Isel
Laure Thibault
Laure Thibault (4 élus) Rassemblés et engagés pour boissy 		879 27,27%
  • Laure Thibault
  • Moncef Jendoubi
  • Claire De Sousa
  • Christophe Fogel
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 38,17%
Taux d'abstention 61,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 341

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier Boissy pour tous décidons ensemble 		1 063 33,20%
Laure Thibault
Laure Thibault Engagés pour boissy 		527 16,46%
Fabrice Ngaliema
Fabrice Ngaliema Boissy c'est vous 		501 15,65%
Moncef Jendoubi
Moncef Jendoubi Rassemblement citoyen pour boissy 		395 12,33%
Christian Larger
Christian Larger Ensemble, nous ferons boissy 		288 8,99%
Maryse Michel
Maryse Michel Boissy par coeur 		182 5,68%
Bernard Semser
Bernard Semser Boissy reconquête 		180 5,62%
André Yon
André Yon Résister reconquérir 100% services publics 		65 2,03%
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 38,01%
Taux d'abstention 61,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 315

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier (23 élus) Boissy aujourd'hui, boissy demain 		1 662 37,48%
  • Régis Charbonnier
  • Corinne Durand
  • Nicolas Georges
  • Marie Curie
  • Roger Guillemard
  • Claire Gassmann
  • Pierre Chavinier
  • Claire Chauchard
  • Christian Mâche
  • Thérèse Lefevre
  • Deva Vadivelou
  • Éveline Khlifi
  • Fabrice Ngaliema
  • Jacqueline Pichon
  • Thierry Vasse
  • Evelyne Baumont
  • Christian Larger
  • Odile Bernardi
  • Stéphane Maugan
  • Laura Durand
  • Ludovic Normand
  • Marie Angele Yapo
  • Jacques Djengou Mboule
Christophe Fogel
Christophe Fogel (5 élus) Mieux vivre a boissy-saint-leger 		1 349 30,42%
  • Christophe Fogel
  • Claire De Sousa
  • Christian Moutton
  • Luisa Manzella
  • Joel Blanville
Moncef Jendoubi
Moncef Jendoubi (3 élus) Rassemblement citoyen pour boissy 		916 20,65%
  • Moncef Jendoubi
  • Mauricette Hubner
  • Jean-Pierre Girault
Maryse Michel
Maryse Michel (2 élus) Un nouveau coeur pour boissy 		507 11,43%
  • Maryse Michel
  • Arsène Gureghian
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 54,06%
Taux d'abstention 45,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Nombre de votants 4 604

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier Boissy aujourd'hui, boissy demain 		1 551 36,38%
Christophe Fogel
Christophe Fogel Mieux vivre a boissy-saint-leger 		934 21,90%
Moncef Jendoubi
Moncef Jendoubi Rassemblement citoyen pour boissy 		859 20,15%
Maryse Michel
Maryse Michel Un nouveau coeur pour boissy 		670 15,71%
Andre Yon
Andre Yon Liste d'unité pour la défense de la population et contre l'austérité 		249 5,84%
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 52,48%
Taux d'abstention 47,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,61%
Nombre de votants 4 469

Villes voisines de Boissy-Saint-Léger

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