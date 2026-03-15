Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les infos en direct

Programme de Samuel Berard à Boissy-Saint-Léger (Boissy en commun)

Engagement citoyen

Le mouvement Boissy en Commun se concentre sur l'importance de l'engagement des citoyens dans la vie municipale. Les candidats, Samuel Bérard et Aïssatou MBinte, souhaitent instaurer des dispositifs tels que le RIC municipal pour donner plus de pouvoir aux habitants. Ils encouragent également la participation active des citoyens dans les décisions qui les concernent.

Priorités écologiques

Une des priorités de la liste est la planification écologique, qui inclut des initiatives comme l'instauration de jardins partagés dans chaque quartier. Ils s'engagent à appliquer la règle verte pour garantir un développement durable à Boissy. La mise en place de cantines éco-responsables gratuites est également prévue pour promouvoir une alimentation saine et durable.

Justice sociale

Le programme de Boissy en Commun met l'accent sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et le clientélisme. Ils souhaitent ouvrir un lieu d'accueil pour les victimes de discriminations et de violences, afin de leur offrir un soutien adéquat. L'objectif est de construire une commune plus juste et inclusive pour tous les habitants.

Accessibilité et services publics

Les candidats s'engagent à garantir l'accès aux biens communs par le biais de régies publiques pour les services essentiels, comme l'eau. Ils portent également l'objectif d'assurer que tous les lieux soient accessibles à tous. La création d'une carte famille monoparentale et l'ouverture de restaurants municipaux à petits prix sont d'autres mesures pour améliorer l'accès aux services pour les familles.