Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Boissy-Saint-Léger sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boissy-Saint-Léger.
L'actu des élections municipales 2026 à Boissy-Saint-Léger
12:07 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Boissy-Saint-Léger ?
Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Boissy-Saint-Léger de s'exprimer sur la manière dont est régie leur localité. À Boissy-Saint-Léger et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Régis Charbonnier (Parti socialiste), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Boissy-Saint-Léger est en ligne plus bas dans cette page. A noter que les 9 bureaux de vote de la ville de Boissy-Saint-Léger fermeront à 20 heures. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Boissy-Saint-Léger dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger
|Tête de listeListe
|
Samuel Berard
Liste de La France insoumise
Boissy en commun
|
|
Régis Charbonnier
Liste d'union à gauche
Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble
|
|
André Yon
Liste divers gauche
UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS
|
|
Laure Thibault
Liste des Républicains
Engagés pour Boissy
|
|
Fabrice Ngaliema
Liste divers centre
Boissy c'est Vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Charbonnier (25 élus) Boissy pour tous décidons ensemble
|1 445
|44,83%
|
|Fabrice Ngaliema (4 élus) Boissy, c'est vous
|899
|27,89%
|
|Laure Thibault (4 élus) Rassemblés et engagés pour boissy
|879
|27,27%
|
|Participation au scrutin
|Boissy-Saint-Léger
|Taux de participation
|38,17%
|Taux d'abstention
|61,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 341
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Charbonnier Boissy pour tous décidons ensemble
|1 063
|33,20%
|Laure Thibault Engagés pour boissy
|527
|16,46%
|Fabrice Ngaliema Boissy c'est vous
|501
|15,65%
|Moncef Jendoubi Rassemblement citoyen pour boissy
|395
|12,33%
|Christian Larger Ensemble, nous ferons boissy
|288
|8,99%
|Maryse Michel Boissy par coeur
|182
|5,68%
|Bernard Semser Boissy reconquête
|180
|5,62%
|André Yon Résister reconquérir 100% services publics
|65
|2,03%
|Participation au scrutin
|Boissy-Saint-Léger
|Taux de participation
|38,01%
|Taux d'abstention
|61,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 315
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Charbonnier (23 élus) Boissy aujourd'hui, boissy demain
|1 662
|37,48%
|
|Christophe Fogel (5 élus) Mieux vivre a boissy-saint-leger
|1 349
|30,42%
|
|Moncef Jendoubi (3 élus) Rassemblement citoyen pour boissy
|916
|20,65%
|
|Maryse Michel (2 élus) Un nouveau coeur pour boissy
|507
|11,43%
|
|Participation au scrutin
|Boissy-Saint-Léger
|Taux de participation
|54,06%
|Taux d'abstention
|45,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|4 604
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Charbonnier Boissy aujourd'hui, boissy demain
|1 551
|36,38%
|Christophe Fogel Mieux vivre a boissy-saint-leger
|934
|21,90%
|Moncef Jendoubi Rassemblement citoyen pour boissy
|859
|20,15%
|Maryse Michel Un nouveau coeur pour boissy
|670
|15,71%
|Andre Yon Liste d'unité pour la défense de la population et contre l'austérité
|249
|5,84%
|Participation au scrutin
|Boissy-Saint-Léger
|Taux de participation
|52,48%
|Taux d'abstention
|47,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,61%
|Nombre de votants
|4 469
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