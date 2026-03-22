Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boissy-Saint-Léger sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boissy-Saint-Léger.
L'actu des élections municipales 2026 à Boissy-Saint-Léger
11:50 - Régis Charbonnier, Laure Thibault et Fabrice Ngaliema forment le trio de tête à Boissy-Saint-Léger
Dimanche dernier à Boissy-Saint-Léger, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 50,88 % des électeurs sur place. C'est Régis Charbonnier (Union de la gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 37,76 % des votes. Derrière, Laure Thibault (Les Républicains) est arrivée en deuxième position avec 28,07 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Régis Charbonnier a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 4,56 points. Pour compléter ce tableau, avec 23,00 %, Fabrice Ngaliema, étiqueté Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Samuel Berard, portant la nuance La France insoumise, a terminé avec 9,27 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boissy-Saint-Léger
Le deuxième tour des élections municipales à Boissy-Saint-Léger a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Régis Charbonnier
Liste d'union à gauche
Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble
|
|
Laure Thibault
Liste des Républicains
Engagés pour Boissy
|
|
Fabrice Ngaliema
Liste divers centre
Boissy c'est Vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis CHARBONNIER (Ballotage) Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble
|1 707
|37,76%
|Laure THIBAULT (Ballotage) Engagés pour Boissy
|1 269
|28,07%
|Fabrice NGALIEMA (Ballotage) Boissy c'est Vous
|1 040
|23,00%
|Samuel BERARD Boissy en commun
|419
|9,27%
|André YON UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS
|86
|1,90%
|Participation au scrutin
|Boissy-Saint-Léger
|Taux de participation
|50,88%
|Taux d'abstention
|49,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|4 642
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Boissy-Saint-Léger
- Boissy-Saint-Léger (94470)
- Ecole primaire à Boissy-Saint-Léger
- Maternités à Boissy-Saint-Léger
- Crèches et garderies à Boissy-Saint-Léger
- Classement des collèges à Boissy-Saint-Léger
- Salaires à Boissy-Saint-Léger
- Impôts à Boissy-Saint-Léger
- Dette et budget de Boissy-Saint-Léger
- Climat et historique météo de Boissy-Saint-Léger
- Accidents à Boissy-Saint-Léger
- Délinquance à Boissy-Saint-Léger
- Inondations à Boissy-Saint-Léger
- Nombre de médecins à Boissy-Saint-Léger
- Pollution à Boissy-Saint-Léger
- Entreprises à Boissy-Saint-Léger
- Prix immobilier à Boissy-Saint-Léger