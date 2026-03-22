Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boissy-Saint-Léger

Le deuxième tour des élections municipales à Boissy-Saint-Léger a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Régis Charbonnier
Régis Charbonnier Liste d'union à gauche
Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble
  • Régis Charbonnier
  • Touria Hafyane
  • Fabrice Nicolas
  • Muriel Ferry
  • Michel Barthes
  • Odile Bernardi
  • Christian Larger
  • Claire Gassmann
  • Thierry Vasse
  • Sabrina Da Silva Rebelo
  • Éric Morgenthaler
  • Claire Chauchard
  • Matar Guissé
  • Sylvie Touchard
  • Ludovic Normand
  • Stéphanie Alves
  • Jacques Djengou Mboule
  • Cécile Conti
  • Flavien Canale
  • Rahma Zabeur
  • Adama Cissokho
  • Sakine Polat
  • Guillaume Chevrier
  • Lorena Cirstea
  • Pilate Beljour
  • Chrysta Mirabeau
  • Benjamin Beurier
  • Marie-Line Strazel
  • Bassirou Diakho
  • Deusa Furtado
  • Ayoub Slimani
  • Irene Dohe
  • Guillaume Illien
  • Marie-Noelle Rousseau
  • Olivier Goujon
Laure Thibault
Laure Thibault Liste des Républicains
Engagés pour Boissy
  • Laure Thibault
  • Stéphane Suir
  • Claire Menu de Sousa
  • Aly Keita
  • Véronique Pistoni
  • Luc Hittinger
  • Dervisa Ferreira Lino
  • Sofiane Larab
  • Yalla Marie N'Diaye
  • Lucian Rotar
  • Claudia Chen-Kuo-Chang
  • Walter Ferreira Lino
  • Kaouther Ben Chaabane
  • Mamadou Djouldé Barry
  • Muriel Ledoux
  • Pierre Guyomard
  • Anne Le Danvic
  • Dany Godinho
  • Edith Messiga
  • Patrice Boivin
  • Latifa Maingault
  • Gheorghe Oprea
  • Manuela Bujenita
  • Sébastien Sillard
  • Frédérique Roslin
  • Mickael Mas
  • Audrey Cassiau
  • Tiago Martins
  • Aude Ratouly
  • Toni Bella
  • Suzie Dezac Hamilcaro
  • Serey Thai
  • Mbelu Coralie Nzembele Dikenga
  • Jean-Jacques Pouzin
  • Marine Guiga
Fabrice Ngaliema
Fabrice Ngaliema Liste divers centre
Boissy c'est Vous
  • Fabrice Ngaliema
  • Catherine Michel
  • Roger Jack Guillemard
  • Emmanuelle Brunissen
  • Moncef Jendoubi
  • Hayatte Dermel
  • Nazem Bourchada
  • Emerancia Ntumba Mujinga Mutombo
  • Samir Tiouiri
  • Sophia Houd
  • Mooseif Tariq
  • Tiéïdo Traoré
  • Lucas Booka Wa Booka
  • Kadjidiatou Fofana
  • Jean-Gabriel Maurice Bocquet
  • Aïssé Diawara
  • Salem Yousfi
  • Marie-Odile Jendoubi
  • Tarek Trabelsi
  • Séverine Constance Salomon
  • Nevasharan Sivasubramaniam
  • Marthe Yvette Le Pabic
  • Samuel Anas
  • Anaïs Bérangère Françoise Lopresti
  • Loïc Jean-Marie Christophe Marquenet
  • Rose Yamb
  • Ludovic Georges Claude Irizar Y Ormazabal
  • Anne-Marie Louisette Fischer
  • Badiougou Gory
  • Marie-Christine Nguyen
  • Mahamadou Toure
  • Sylvie Jacqueline Serairi
  • Lény Marthé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis CHARBONNIER
Régis CHARBONNIER (Ballotage) Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble 		1 707 37,76%
Laure THIBAULT
Laure THIBAULT (Ballotage) Engagés pour Boissy 		1 269 28,07%
Fabrice NGALIEMA
Fabrice NGALIEMA (Ballotage) Boissy c'est Vous 		1 040 23,00%
Samuel BERARD
Samuel BERARD Boissy en commun 		419 9,27%
André YON
André YON UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS 		86 1,90%
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 50,88%
Taux d'abstention 49,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 4 642

Source : ministère de l’Intérieur

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