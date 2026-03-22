Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger : les résultats du 2e tour

Programme de Régis Charbonnier à Boissy-Saint-Léger (Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble)

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026 à Boissy-Saint-Léger. Les électeurs auront l'opportunité de choisir leurs représentants pour les six prochaines années. Ce processus est crucial pour déterminer l'avenir de la ville et les priorités de son administration.

Bilan des actions

Le bilan des actions menées par l'équipe municipale montre une transformation positive de Boissy. De nombreux équipements ont été livrés ou sont en cours d'achèvement, tels que des infrastructures sportives et des établissements de santé. Cette gestion efficace a permis de réduire la dette tout en maintenant une fiscalité locale stable.

Projet pour l'avenir

Un projet ambitieux a été élaboré pour répondre aux besoins de chaque quartier de Boissy. Ce projet vise à maintenir une pression fiscale modérée tout en recherchant des subventions pour financer les réalisations. La démarche de démocratie participative sera mise en place pour impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent.

Équipe renouvelée

Une équipe renouvelée, composée de membres des forces de gauche, des écologistes et de la société civile, a été constituée pour cette élection. Elle allie expérience et jeunesse, et se concentre sur des valeurs de respect et de solidarité. Cette équipe est déterminée à défendre l'intérêt général et à promouvoir un vivre-ensemble à Boissy.