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19:21 - Les défis socio-économiques de Boissy-Saint-Léger et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Boissy-Saint-Léger fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 335 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 237 entreprises, Boissy-Saint-Léger offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (66,77%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 3 744 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 460 € par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Boissy-Saint-Léger, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Boissy-Saint-Léger ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors de l'élection municipale à Boissy-Saint-Léger en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,65% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,69% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 13,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Boissy-Saint-Léger comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 22,66% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 22,85% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 24,28% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 61,99 % d'abstention Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Boissy-Saint-Léger sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 61,99 % lors de la dernière municipale, un niveau conforme à la tendance du pays alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 28,41 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 59,36 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,38 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 55,75 %. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet in fine de ranger Boissy-Saint-Léger comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - Comment Boissy-Saint-Léger a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Boissy-Saint-Léger portaient leur choix sur Louis Boyard (Union de la gauche) avec 48,21% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Louis Boyard culminant à 53,66% des voix dans la localité. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Boissy-Saint-Léger avait cette fois vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (27,67%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 22,66% des suffrages.

14:57 - Les électeurs de Boissy-Saint-Léger avaient franchement privilégié la gauche il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Boissy-Saint-Léger s'inscrit comme une commune très ancrée à gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Boissy-Saint-Léger accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 37,88%, devant Emmanuel Macron crédité de 24,50%. Lors de la finale de l'élection à Boissy-Saint-Léger, les électeurs accordaient 68,31% pour Emmanuel Macron, contre 31,69% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Boissy-Saint-Léger accordaient leurs suffrages à Louis Boyard (Nupes) avec 35,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louis Boyard virant de nouveau en tête avec 56,59% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Boissy-Saint-Léger Alors que les impôts locaux ont reculé à Boissy-Saint-Léger depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 27,94 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 327 200 euros environ. Une somme loin des 7,04001 millions d'euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Boissy-Saint-Léger atteint désormais 35,67 % en 2024 (contre 20,89 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Boissy-Saint-Léger a représenté 993 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 242 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Boissy-Saint-Léger La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Boissy-Saint-Léger est très instructive. Dès le premier tour de scrutin, Régis Charbonnier (Parti socialiste) a terminé en tête avec 1 063 voix (33,20%). Dans la position de la principale opposante, Laure Thibault (Les Républicains) a engrangé 16,46% des votes. Ce gap imposant ouvrait la porte à un avantage clair en aval du premier tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Régis Charbonnier l'a finalement emporté avec 44,83% des voix, face à Fabrice Ngaliema qui a obtenu 899 votants (27,89%) et Laure Thibault réunissant 27,27% des votes. La logique a été respectée avec un écart qui s'est creusé, scellant un résultat sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Parti socialiste a sans doute profité du report de voix des listes éliminées, récupérant 382 voix supplémentaires entre les deux tours.