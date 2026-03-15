Résultat municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger (94470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boissy-Saint-Léger a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boissy-Saint-Léger, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boissy-Saint-Léger [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis CHARBONNIER
Régis CHARBONNIER Boissy nous rassemble, Boissy nous ressemble 		1 707 37,76%
Laure THIBAULT
Laure THIBAULT Engagés pour Boissy 		1 269 28,07%
Fabrice NGALIEMA
Fabrice NGALIEMA Boissy c'est Vous 		1 040 23,00%
Samuel BERARD
Samuel BERARD Boissy en commun 		419 9,27%
André YON
André YON UN TOIT POUR CHACUN, DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS 		86 1,90%
Participation au scrutin Boissy-Saint-Léger
Taux de participation 50,88%
Taux d'abstention 49,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 4 642

Source : ministère de l’Intérieur

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