Résultat de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée : les résultats du 2e tour

Programme de Léo Malouvet à Boivre-la-Vallée (Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire)

Engagement social

Le texte souligne l'importance de créer des espaces de solidarité et de partage pour contrer l'individualisme croissant. Il est essentiel que chaque habitant.e puisse vivre dignement, ce qui nécessite un engagement politique fort. La lutte contre les inégalités et les discriminations est au cœur de cette démarche, tout en respectant l'environnement.

Services publics

Les services publics sont présentés comme un patrimoine collectif essentiel à la cohésion sociale. La volonté de maintenir et de développer ces services est primordiale, notamment par l'ouverture des écoles et la création d'un centre de santé municipal. L'accès aux services dans chaque village est également une priorité pour garantir l'égalité des chances.

Préservation de l'environnement

La protection de la biodiversité et de l'environnement est un devoir collectif qui doit être intégré dans toutes les décisions. La création d'un atlas de la biodiversité et la formation des habitant.es à l'observation de la faune et de la flore locales sont des initiatives importantes. Cela reflète une volonté de vivre en harmonie avec la nature tout en développant le territoire.

Démocratie participative

La démocratie doit aller au-delà du simple vote et inclure un véritable débat public. La diffusion des conseils municipaux en ligne et l'organisation de conseils d'habitant.es tirés au sort sont des moyens de renforcer la participation citoyenne. L'objectif est de créer un espace où chaque voix peut être entendue et où les décisions sont partagées.