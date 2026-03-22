Résultat de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boivre-la-Vallée

Le deuxième tour des élections municipales à Boivre-la-Vallée a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Hélène Audebert
Marie-Hélène Audebert Divers
Agissons pour nos villages, au coeur de Boivr- la-Vallée
  • Marie-Hélène Audebert
  • Anthony Mesrine
  • Fabienne Pierre-Eugène
  • David Hénocq
  • Maryvonne Gaillard
  • Stéphane Dufour
  • Chantale Rouleau
  • Thierry Breuzin
  • Isabelle Bayart
  • Frédéric Picquet
  • Karine Lapierre
  • Raphaël Charbonnel
  • Joëlle Raffenaud
  • Djenedi Belal
  • Michelle Bastard
  • Mickaël Métais
  • Céline Paradot
  • Damien Texier Postel
  • Vanessa Souil
  • Christian Combes
  • Aurélie Simon
  • Michael Carpentier
  • Christine Lapchin
  • Joël Boucheau
  • Maud Boutin
  • Rogatien Jouneau
  • Stéphanie Soulard
  • Olivier Bernal
  • Caroline André
Léo Malouvet
Léo Malouvet Divers
Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire
  • Léo Malouvet
  • Cécile Priou
  • Gabriel Pozzo Di Borgo
  • Sandra Deschamps
  • Guillaume Dabouis
  • Catherine Le Poittevin
  • Boris Riondet
  • Charlyne Lancereau
  • Christophe Masse
  • Yasmina Goichon
  • Baptiste Fleury
  • Laure Faugeroux
  • Rodolphe Sillard
  • Pascale Pons
  • Yves Gervais
  • Sylviane Trigueiro
  • Romuald Le Bagousse
  • Léonie Prely
  • Jean-Louis Loiseau
  • Fanny Blancke
  • Olivier Siclet
  • Fabienne Moalic
  • Dany Marchand
  • Agathe Houset Mergault
  • Jean-Michel Balliau
  • Elise Janicot
  • Corentin Hugault
Sylvie Guérineau Brion
Sylvie Guérineau Brion Divers
Avec vous, un souffle nouveau pour Boivre-la-Vallée
  • Sylvie Guérineau Brion
  • Antoine Launay-Querré
  • Carine Jouneau Vaillant
  • Jean-Michel Premaud
  • Mélanie Ayel-Corbineau
  • Florian Ott
  • Brigitte Benoist
  • Gilles Billy
  • Gwendoline Grabowski
  • Xavier Casteur
  • Nathalie Vrignaud
  • Rémi Jacquet
  • Christelle Metayer
  • François Miralles
  • Julie Dessons
  • Axel Martin
  • Marion Fernandez
  • Pierrick Bourry
  • Joy Issoufi
  • Maxence Lamoureux
  • Céline Astorg
  • Yohann Guérineau
  • Florence Fraudeau
  • Amaël Froger
  • Amandine Hennebil
  • Olivier Mangot
  • Caroline Renaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène AUDEBERT
Marie-Hélène AUDEBERT (Ballotage) Agissons pour nos villages, au coeur de Boivr- la-Vallée 		642 45,69%
Sylvie GUÉRINEAU BRION
Sylvie GUÉRINEAU BRION (Ballotage) Avec vous, un souffle nouveau pour Boivre-la-Vallée 		510 36,30%
Léo MALOUVET
Léo MALOUVET (Ballotage) Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire 		253 18,01%
Participation au scrutin Boivre-la-Vallée
Taux de participation 61,57%
Taux d'abstention 38,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 1 458

Source : ministère de l’Intérieur

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