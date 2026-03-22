Résultat de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boivre-la-Vallée sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boivre-la-Vallée.
L'actu des élections municipales 2026 à Boivre-la-Vallée
11:47 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Boivre-la-Vallée dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Boivre-la-Vallée, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 61,57 % localement. Pour ce premier tour, c'est Marie-Hélène Audebert qui a dominé avec 45,69 % des voix. Ensuite, Sylvie Guérineau Brion s'est classée deuxième avec 36,30 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 18,01 %, Léo Malouvet s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boivre-la-Vallée
Le deuxième tour des élections municipales à Boivre-la-Vallée a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Hélène Audebert
Divers
Agissons pour nos villages, au coeur de Boivr- la-Vallée
|
|
Léo Malouvet
Divers
Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire
|
|
Sylvie Guérineau Brion
Divers
Avec vous, un souffle nouveau pour Boivre-la-Vallée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène AUDEBERT (Ballotage) Agissons pour nos villages, au coeur de Boivr- la-Vallée
|642
|45,69%
|Sylvie GUÉRINEAU BRION (Ballotage) Avec vous, un souffle nouveau pour Boivre-la-Vallée
|510
|36,30%
|Léo MALOUVET (Ballotage) Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire
|253
|18,01%
|Participation au scrutin
|Boivre-la-Vallée
|Taux de participation
|61,57%
|Taux d'abstention
|38,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Nombre de votants
|1 458
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Boivre-la-Vallée
- Boivre-la-Vallée (86470)
- Ecole primaire à Boivre-la-Vallée
- Maternités à Boivre-la-Vallée
- Crèches et garderies à Boivre-la-Vallée
- Salaires à Boivre-la-Vallée
- Impôts à Boivre-la-Vallée
- Dette et budget de Boivre-la-Vallée
- Climat et historique météo de Boivre-la-Vallée
- Accidents à Boivre-la-Vallée
- Délinquance à Boivre-la-Vallée
- Inondations à Boivre-la-Vallée
- Nombre de médecins à Boivre-la-Vallée
- Pollution à Boivre-la-Vallée
- Entreprises à Boivre-la-Vallée
- Prix immobilier à Boivre-la-Vallée