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19:20 - Boivre-la-Vallée : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Boivre-la-Vallée, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 041 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 171 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,47%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,55% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 161 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Boivre-la-Vallée contribue à façonner l'avenir français.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Boivre-la-Vallée Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Boivre-la-Vallée il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 45,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,96% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Boivre-la-Vallée comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,03% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 35,25% pour le Rassemblement national. Il finira en tête avec 37,36% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Sacha Houlié.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Boivre-la-Vallée ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 779 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Boivre-la-Vallée, correspondant à un taux de participation de 34,20 %, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que le rendez-vous se tenait en pleine pandémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 76,56 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 51,45 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,29 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,89 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle in fine comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Boivre-la-Vallée sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Boivre-la-Vallée : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans La physionomie politique de Boivre-la-Vallée a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (34,03%). Estelle Chevallier (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Boivre-la-Vallée après la dissolution de l'Assemblée avec 35,25%. Sacha Houlié (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 27,01%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Estelle Chevallier culminant à 37,36% des voix localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Boivre-la-Vallée ? Globalement, le paysage électoral fait de Boivre-la-Vallée une ville politiquement partagée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Boivre-la-Vallée plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,93% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 54,61%, contre 45,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Boivre-la-Vallée soutenaient en priorité Valérie Soumaille (Nupes) avec 35,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,39% des suffrages.

12:58 - Impôts locaux à Boivre-la-Vallée : une question brûlante avant les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Boivre-la-Vallée entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,60 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 48 290 € la même année, en net recul par rapport aux 450 210 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Boivre-la-Vallée a évolué pour se fixer à 44,81 % en 2024 (contre 26,34 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Boivre-la-Vallée s'est chiffrée à environ 750 euros en 2024 contre 690 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Boivre-la-Vallée ? Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Boivre-la-Vallée se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Ensemble pour l'avenir de boivre la vallée' a logiquement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Boivre-la-Vallée, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.