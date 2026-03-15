Résultat municipale 2026 à Boivre-la-Vallée (86470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boivre-la-Vallée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boivre-la-Vallée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boivre-la-Vallée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène AUDEBERT
Marie-Hélène AUDEBERT Agissons pour nos villages, au coeur de Boivr- la-Vallée 		642 45,69%
Sylvie GUÉRINEAU BRION
Sylvie GUÉRINEAU BRION Avec vous, un souffle nouveau pour Boivre-la-Vallée 		510 36,30%
Léo MALOUVET
Léo MALOUVET Boivre La Vallée Ecologique Populaire & Solidaire 		253 18,01%
Participation au scrutin Boivre-la-Vallée
Taux de participation 61,57%
Taux d'abstention 38,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 1 458

Source : ministère de l’Intérieur

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