Résultat de l'élection municipale 2026 à Bolbec : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bolbec [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bolbec sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bolbec.
L'actu des élections municipales 2026 à Bolbec
12:05 - Tout savoir sur les municipales à Bolbec
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Bolbec sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En 2020, le second tour avait été reporté à cause de la crise sanitaire. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants à Bolbec. Pour voter, les électeurs de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Bolbec. La diffusion des résultats du premier tour à Bolbec débutera sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bolbec
|Tête de listeListe
|
Douglas Potier
Liste du Rassemblement National
FIERS DE BOLBEC
|
|
Christophe Dore
Liste divers centre
BOLBEC ENSEMBLE CONTINUONS
|
|
David Duhamel
Liste du Parti communiste français
VIVRE BOLBEC AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Dore (26 élus) Bolbec ensemble continuons
|1 390
|50,58%
|
|Douglas Potier (3 élus) L'avenir pour bolbec
|563
|20,48%
|
|Jean-Marc Orain (2 élus) Notre engagement c'est bolbec
|362
|13,17%
|
|Rachid Chebli (1 élu) Bolbec en commun
|219
|7,96%
|
|Xavier Darrouzet (1 élu) Changeons bolbec
|214
|7,78%
|
|Participation au scrutin
|Bolbec
|Taux de participation
|39,03%
|Taux d'abstention
|60,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 829
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Dore Bolbec ensemble continuons
|1 343
|44,06%
|Douglas Potier L'avenir pour bolbec
|598
|19,61%
|Jean-Marc Orain Notre engagement c'est bolbec
|425
|13,94%
|Rachid Chebli Bolbec en commun
|343
|11,25%
|Xavier Darrouzet Changeons bolbec
|339
|11,12%
|Participation au scrutin
|Bolbec
|Taux de participation
|44,33%
|Taux d'abstention
|55,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 205
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Metot (27 élus) Ensemble continuons
|2 617
|60,18%
|
|Céline Brulin (4 élus) Une nouvelle dynamique pour bolbec
|1 024
|23,55%
|
|Rachid Chebli (1 élu) Tous pour bolbec,bolbec pour tous
|358
|8,23%
|
|Douglas Potier (1 élu) Generation bolbec
|349
|8,02%
|
|Participation au scrutin
|Bolbec
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|4 462
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