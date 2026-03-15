Résultat de l'élection municipale 2026 à Bolbec : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bolbec

Tête de listeListe
Douglas Potier
Douglas Potier Liste du Rassemblement National
FIERS DE BOLBEC
  • Douglas Potier
  • Myriam Huault
  • Philippe Trupel
  • Tiphaine Morel
  • Guillaume Richard
  • Isabelle Obled
  • David Viger
  • Marina Roussel
  • Antoine Courché
  • Florence Lambert
  • Nicolas Merlier
  • Laurie Michel
  • Alexandre Esnault
  • Valérie Buland
  • Mickaël Lahaye
  • Géraldine Cottard
  • Thomas Gobbé
  • Sandrine Renault
  • Mickaël Moreau
  • Corinne Delaunay
  • Sylvain Lepeltier
  • Nadège Lemercier
  • David Chapelle
  • Fabienne Pluchon
  • Arthur Desannaux
  • Betsy Lemesle
  • Franck Dumont
  • Marie-Paule Rollé
  • Loïc Maillard
  • Christine Froment
  • Christian Déchant
  • Brigitte Moyon
  • Éric Poret
  • Claudine Orenge-Nouville
  • Philippe Gilbert
Christophe Dore
Christophe Dore Liste divers centre
BOLBEC ENSEMBLE CONTINUONS
  • Christophe Dore
  • Charlie Goudal-Manoury
  • Raphael Grieu
  • Isabelle Gervais
  • Ludovic Hebert
  • Ghislaine Fercoq
  • Jean-Marc Orain
  • Dominique Coubray
  • Florian Courraey
  • Linda Hocde
  • Philippe Beaufils
  • Suzanne Le Tual
  • Jean-Yves Hedou
  • Angelique Fiquet
  • Sylvain Le Saux
  • Sabrina Aubery
  • Jerome Anquetil
  • Patricia Lehir
  • Eric Leger
  • Graziella Fillastre
  • Vincent Renvoise
  • Florence Lelievre
  • Michael Cavelier
  • Elfie Thibault
  • Matteo Bachelet
  • Christine Rastelli
  • Eric Lesueur
  • Marie Jeanne Demol
  • Julien Lapert
  • Karine Moussa
  • Jean-Claude Lepiller
  • Laurence Ruffier
  • Raymond Viard
David Duhamel
David Duhamel Liste du Parti communiste français
VIVRE BOLBEC AUTREMENT
  • David Duhamel
  • Gaëlle Certain
  • Rachid Chebli
  • Farida Talab
  • Sébastien Blampain
  • Céline Brulin
  • Samuel Plumereau
  • Noémie Peiffer
  • Sahim Lekehal
  • Isabelle Henin
  • Mohamed Tamami
  • Ghazel Rchyad
  • Patrick Delamare
  • Patricia Jousse
  • Damien Dazard
  • Sabrina Lepape
  • Yves Paploray
  • Isabelle Saint-Martin
  • Karim Ghalmi
  • Sandrine Quenot
  • Franck Canchel
  • Annie Havard Procureur
  • Jean-Michel Leguillon
  • Dorine Rose
  • Patrice Loisel
  • Carole Canchel
  • Mathéo Chretien
  • Ghislaine Lethuillier
  • Jean-Louis Versey
  • Louisette Frillay
  • Michaël Cortino
  • Muriel Tirel
  • Jean-Jacques Frillay
  • Cylia Bourcier
  • David Certain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Dore
Christophe Dore (26 élus) Bolbec ensemble continuons 		1 390 50,58%
  • Christophe Dore
  • Linda Hocde
  • Philippe Beaufils
  • Charlie Goudal
  • Dominique Metot
  • Isabelle Gervais
  • Ludovic Hébert
  • Dominique Coubray
  • François Bombereau
  • Marie-Jeanne Demol
  • Sylvain Le Saux
  • Ghislaine Fercoq
  • Jean-Yves Hédou
  • Josiane Bobée
  • Raphaël Grieu
  • Véronique Lebaillif
  • Jean-Claude Lepiller
  • Suzanne Le Tual
  • Tony Denoyers
  • Karine Moussa
  • Raymond Viard
  • Lynda Benard
  • Eric Lesueur
  • Sylvie Devaux
  • Julien Lapert
  • Christine Rastelli
Douglas Potier
Douglas Potier (3 élus) L'avenir pour bolbec 		563 20,48%
  • Douglas Potier
  • Claudine Orenge
  • Pascal Ouf
Jean-Marc Orain
Jean-Marc Orain (2 élus) Notre engagement c'est bolbec 		362 13,17%
  • Jean-Marc Orain
  • Véronique Hombert-Dupuis
Rachid Chebli
Rachid Chebli (1 élu) Bolbec en commun 		219 7,96%
  • Rachid Chebli
Xavier Darrouzet
Xavier Darrouzet (1 élu) Changeons bolbec 		214 7,78%
  • Xavier Darrouzet
Participation au scrutin Bolbec
Taux de participation 39,03%
Taux d'abstention 60,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 829

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Dore
Christophe Dore Bolbec ensemble continuons 		1 343 44,06%
Douglas Potier
Douglas Potier L'avenir pour bolbec 		598 19,61%
Jean-Marc Orain
Jean-Marc Orain Notre engagement c'est bolbec 		425 13,94%
Rachid Chebli
Rachid Chebli Bolbec en commun 		343 11,25%
Xavier Darrouzet
Xavier Darrouzet Changeons bolbec 		339 11,12%
Participation au scrutin Bolbec
Taux de participation 44,33%
Taux d'abstention 55,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 205

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Metot
Dominique Metot (27 élus) Ensemble continuons 		2 617 60,18%
  • Dominique Metot
  • Angelique Voisin
  • Michel Saint-Leger
  • Dominique Coubray
  • Philippe Beaufils
  • Marie-Jeanne Demol
  • Ludovic Hebert
  • Ghislaine Fercoq
  • Alain Gilles
  • Linda Hocde
  • Jean-Claude Lepiller
  • Maîté Hedou
  • Francois Bombereau
  • Josiane Bobee
  • Raymond Viard
  • Véronique Lebaillif
  • Raphaël Grieu
  • Suzanne Le Tual
  • Eric Lemonnier
  • Sylvie Devaux
  • Sylvain Le Saux
  • Laurence Ruffier
  • Eric Lesueur
  • Veronique Artur
  • Dominique Hutin
  • Karine Moussa
  • David Ribeiro
Céline Brulin
Céline Brulin (4 élus) Une nouvelle dynamique pour bolbec 		1 024 23,55%
  • Céline Brulin
  • Jean-Claude Brubion
  • Anne-Marie Millet
  • Philippe Lenoble
Rachid Chebli
Rachid Chebli (1 élu) Tous pour bolbec,bolbec pour tous 		358 8,23%
  • Rachid Chebli
Douglas Potier
Douglas Potier (1 élu) Generation bolbec 		349 8,02%
  • Douglas Potier
Participation au scrutin Bolbec
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 4 462

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