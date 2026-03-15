Résultat de l'élection municipale 2026 à Bollène : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bollène [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bollène sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bollène.
L'actu des élections municipales 2026 à Bollène
12:06 - Tout savoir sur les élections municipales à Bollène
Les 10 bureaux de vote de la commune de Bollène fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Les municipales sont l'occasion pour les Français de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur commune. À Bollène comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Anthony Zilio a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Bollène. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bollène
|Tête de listeListe
|
Frank Marest
Liste d'extrême droite
Allez Bollène !
|
|
Sophie Lorenzo
Liste divers droite
Avenir Bollène
|
|
Daniel Barrière
Liste d'extrême-gauche
Bollène à gauche
|
|
Anthony Zilio
Liste divers gauche
Rassembler Bollène
|
|
Marie-Claude Bompard
Liste d'extrême droite
Bollène espoir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anthony Zilio (25 élus) Rassembler bollène
|2 919
|51,81%
|
|Marie-Claude Bompard (8 élus) Bollene espoir
|2 715
|48,18%
|
|Participation au scrutin
|Bollène
|Taux de participation
|56,77%
|Taux d'abstention
|43,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 790
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Bompard Bollene espoir
|2 111
|44,74%
|Anthony Zilio Rassembler bollène
|2 108
|44,67%
|Daniel Barrière Bollène à gauche
|499
|10,57%
|Participation au scrutin
|Bollène
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 835
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Bompard (26 élus) Bollene espoir
|3 904
|55,35%
|
|Jean-Pierre Lambertin (7 élus) Rassembler bollene pour mieux vivre ensemble
|3 149
|44,64%
|
|Participation au scrutin
|Bollène
|Taux de participation
|73,88%
|Taux d'abstention
|26,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|7 324
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Bompard Bollene espoir
|3 301
|49,34%
|Jean-Pierre Lambertin Rassembler bollene
|1 897
|28,35%
|Serge Fiori Mieux vivre ensemble a bollene
|840
|12,55%
|Paul Eymard Bollene pour bollene
|651
|9,73%
|Participation au scrutin
|Bollène
|Taux de participation
|69,63%
|Taux d'abstention
|30,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|6 903
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