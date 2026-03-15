Résultat de l'élection municipale 2026 à Bollène : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bollène

Tête de listeListe
Frank Marest
Frank Marest Liste d'extrême droite
Allez Bollène !
  • Frank Marest
  • Christine Fodera
  • Kévin de Saint-Aubert
  • Hermine Clément
  • Jean-Jacques Malapert
  • Estelle Garcia
  • Charles Poizac
  • Sabrina Laadjal
  • Mojmir Gargulak
  • Geneviève Dumont-Sibeud
  • Bruno Faucouit
  • Hélène Meunier
  • Éric Lasne-Bartoli
  • Fabienne Sina
  • Éric Fargier
  • Julie Rolland
  • Christophe de Saint-Aubert
  • Martine Kinkal
  • Yannick Denis
  • Inès Arnoux
  • Philippe Roy
  • Angela Tedesco
  • Pascal Nicoletti
  • Martine Chevalley
  • Félix Casabianca
  • Lydie Veissier
  • Bernard Balme
  • Françoise Piras
  • Sébastien Roustant
  • Nelly Boissel
  • Bruno Koenig
  • Patricia Dufossé
  • Jean-Claude André
Sophie Lorenzo
Sophie Lorenzo Liste divers droite
Avenir Bollène
  • Sophie Lorenzo
  • Didier Sanchez
  • Valérie Fargues
  • Christophe Cardon
  • Valérie Gueyte
  • Laurent Jouniaux
  • Sabrina Ciclet
  • Jean-Marie Belin
  • Séverine Gueyte
  • Jonathan Hilbert
  • Marie-Carmen Gimenez
  • Patrick Torres
  • Leslie Dalmat
  • Arnaud Laubepin
  • Ahlam Aissaoui
  • Pierre Lillamand
  • Florence Reynaud
  • Joaquin Lorenzo Barrios
  • Claudine Amaté
  • Jean Royo
  • Myriam Meo
  • Eric Ouari
  • Laurence Lucchesi
  • Mehdi Benotsmane
  • Josette Royo
  • Sébastien Blasco
  • Muriel Mazzoleni
  • Jean-Louis Durckel
  • Irène Sauvage
  • Denis Roman
  • Janine de Coninck
  • Jean-Paul Vignaud
  • Santina Gervasio
  • Christian Lopèze
  • Françoise Dovillers
Daniel Barrière
Daniel Barrière Liste d'extrême-gauche
Bollène à gauche
  • Daniel Barrière
  • Patricia Baumann
  • Théo Falquès
  • Marie-Jo Gonzalez
  • Ismaël Tebbi
  • Marie-Claude Athenoux
  • Alain Baldy
  • Claudie Ibot-Lussac
  • Josselin Hector
  • Janie Schaeffner
  • Guillaume Raffin
  • Sylvie Péré
  • Philippe Angélini
  • Emmanuelle Rauch
  • Michel Schaeffner
  • Muriel Riboulet
  • Serge Sabatier
  • Reine Bougrine
  • Michel Perrier
  • Solange Sibour-Fiori
  • Philippe Tajan
  • Nadia Regnard
  • Roger Collomb
  • Christiane Lieggi
  • Ludovic Burggraeve
  • Sophie Barrière
  • Sébastien Charre
  • Virginie Neumayer
  • Alain Raud
  • Brigitte Clerc
  • José Valldecabres
  • Estelle Gonzalez
  • Roland Petrini
  • Jo Mejean
  • Gérald Perrier
Anthony Zilio
Anthony Zilio Liste divers gauche
Rassembler Bollène
  • Anthony Zilio
  • Laurence Desfonds-Farjon
  • Christophe Zucconi
  • Laëtitia Arnaud
  • Daniel Clair
  • Laurence Pizot-Ferrent
  • Richard Lorandin
  • Marie-Bégonia Delgado
  • Claude Froment
  • Simone Autran-Blanc
  • Alex Rodriguez
  • Sonia Amallou
  • Bruno Taille
  • Sandra Franze
  • Wilfrid Boissier
  • Monique Tudela
  • Christian Auzas
  • Andrea Pourkat
  • Aurélien Tisba
  • Christelle Rouby
  • Serge Blanchemanche
  • Christiane Bouché
  • Jean-Luc Valette
  • Florianne Deves-Lambert
  • Maxime Roux
  • Gaëlle Arnaud
  • Marc Depeyre Casamiquela
  • Géraldine Tirard
  • Julien Paduano
  • Françoise Bouclet
  • Jordy Jalat
  • Zaïa Hassad
  • Joël Racamier
  • Thérèse Collas
  • Jean-Marie Blanc
Marie-Claude Bompard
Marie-Claude Bompard Liste d'extrême droite
Bollène espoir
  • Marie-Claude Bompard
  • Pierre Michel
  • Marie Calero
  • Jean-Yves Capart
  • Martine Andreone
  • Frédéric Maniacci
  • Christine Fournier
  • Marcelin Marx
  • Laura Perrot
  • Gilles Thierry
  • Claire Bourgeois
  • Stanislas Sarcy Sadousty
  • Johanna Lopez
  • Viky Gillard
  • Sophie Vilbert
  • François Morand
  • Victoria Yague
  • Christophe Mainier
  • Cécile Galizzi
  • Frédéric Tellier
  • Daisy Padrao
  • Luc Montjallard
  • Léa Lafont
  • Olivier Lemoine
  • Nadine Banon
  • Eric Vilbert
  • Annie Munoz
  • André Buirette
  • Léa Malburet
  • Eric Servignat
  • Michêlle Sargenti Bouix
  • David Leydier
  • Marie-France Grando
  • Robert Jean
  • Sophie Casas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony Zilio
Anthony Zilio (25 élus) Rassembler bollène 		2 919 51,81%
  • Anthony Zilio
  • Laurence Desfonds-Farjon
  • André Vigli
  • Laëtitia Arnaud
  • Jean-Yves Maréchal
  • Myriam Gutierez
  • Jean-Marie Blanc
  • Françoise Bouclet
  • Christian Auzas
  • Florence Jouve-Lavolé
  • Joël Racamier
  • Laure David-Gitton
  • Olivier Berne
  • Nathalie Pagès
  • Aimé Berbiguier
  • Sonia Amallou
  • Laurent Saez
  • Émilie Blachier-Baiardi
  • Renaud Lamiral
  • Christelle Rouby
  • Richard Lorandin
  • Christiane Bouché
  • Maxime Marrosu
  • Simone Autran-Blanc
  • Alain Gabriel
Marie-Claude Bompard
Marie-Claude Bompard (8 élus) Bollene espoir 		2 715 48,18%
  • Marie-Claude Bompard
  • Claude Raoux
  • Marie Calero
  • François Morand
  • Marie-France Nersessian
  • Pierre Michel
  • Christine Fournier
  • Jean-Jacques Malapert
Participation au scrutin Bollène
Taux de participation 56,77%
Taux d'abstention 43,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 790

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Bompard
Marie-Claude Bompard Bollene espoir 		2 111 44,74%
Anthony Zilio
Anthony Zilio Rassembler bollène 		2 108 44,67%
Daniel Barrière
Daniel Barrière Bollène à gauche 		499 10,57%
Participation au scrutin Bollène
Taux de participation 47,44%
Taux d'abstention 52,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 835

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Bompard
Marie-Claude Bompard (26 élus) Bollene espoir 		3 904 55,35%
  • Marie-Claude Bompard
  • Claude Raoux
  • Marie Calero
  • Rémi Martin
  • Marie-France Nersessian
  • Pierre Michel
  • Christine Fournier
  • Francois Morand
  • Jacqueline Morel-Pietrus
  • Claude Besnard
  • Thérèse Plan
  • Pierre Massart
  • Patricia Pechoux
  • Jean-Marie Vasse
  • Danièle Lavallee
  • Daniel Mertz
  • Stella Poncet
  • Claude Dumas
  • Geneviève Sibeud
  • Romain Rodriguez
  • Julie Bellapianta
  • Charles Poizac
  • Gisèle Plazy
  • Thomas Begue
  • Marie-France Grando
  • Jean-Jacques Malapert
Jean-Pierre Lambertin
Jean-Pierre Lambertin (7 élus) Rassembler bollene pour mieux vivre ensemble 		3 149 44,64%
  • Jean-Pierre Lambertin
  • Laurence Farjon Desfonds
  • Anthony Zilio
  • Ophélie Camillo
  • Serge Fiori
  • Françoise Bouclet
  • Sauveur Pannuzzo
Participation au scrutin Bollène
Taux de participation 73,88%
Taux d'abstention 26,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 7 324

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Bompard
Marie-Claude Bompard Bollene espoir 		3 301 49,34%
Jean-Pierre Lambertin
Jean-Pierre Lambertin Rassembler bollene 		1 897 28,35%
Serge Fiori
Serge Fiori Mieux vivre ensemble a bollene 		840 12,55%
Paul Eymard
Paul Eymard Bollene pour bollene 		651 9,73%
Participation au scrutin Bollène
Taux de participation 69,63%
Taux d'abstention 30,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 6 903

Villes voisines de Bollène

En savoir plus sur Bollène