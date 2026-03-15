Résultat municipale 2026 à Bollène (84500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bollène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bollène, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bollène [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony ZILIO
Anthony ZILIO (26 élus) Rassembler Bollène 		3 058 52,89%
  • Anthony ZILIO
  • Laurence DESFONDS-FARJON
  • Christophe ZUCCONI
  • Laëtitia ARNAUD
  • Daniel CLAIR
  • Laurence PIZOT-FERRENT
  • Richard LORANDIN
  • Marie-Bégonia DELGADO
  • Claude FROMENT
  • Simone AUTRAN-BLANC
  • Alex RODRIGUEZ
  • Sonia AMALLOU
  • Bruno TAILLE
  • Sandra FRANZE
  • Wilfrid BOISSIER
  • Monique TUDELA
  • Christian AUZAS
  • Andrea POURKAT
  • Aurélien TISBA
  • Christelle ROUBY
  • Serge BLANCHEMANCHE
  • Christiane BOUCHÉ
  • Jean-Luc VALETTE
  • Florianne DEVES-LAMBERT
  • Maxime ROUX
  • Gaëlle ARNAUD
Frank MAREST
Frank MAREST (4 élus) Allez Bollène ! 		1 299 22,47%
  • Frank MAREST
  • Christine FODERA
  • Kévin DE SAINT-AUBERT
  • Hermine CLÉMENT
Marie-Claude BOMPARD
Marie-Claude BOMPARD (2 élus) Bollène espoir 		901 15,58%
  • Marie-Claude BOMPARD
  • Pierre MICHEL
Daniel BARRIÈRE
Daniel BARRIÈRE (1 élu) Bollène à gauche 		369 6,38%
  • Daniel BARRIÈRE
Sophie LORENZO
Sophie LORENZO Avenir Bollène 		155 2,68%
Participation au scrutin Bollène
Taux de participation 55,19%
Taux d'abstention 44,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 5 913

Source : ministère de l’Intérieur

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