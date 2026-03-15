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19:21 - Bollène : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Bollène peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,68% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (75,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 6482 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,47% et d'une population immigrée de 12,75% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Bollène mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,10% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Bollène Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Bollène en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,63% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 58,92% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 43,53% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 60,78% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,32% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 50,86% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,22% lors du vote final, actant la victoire pour Marie-France Lorho.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Bollène Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Bollène, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. La participation s'élevait à 47,44 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine pandémie de Covid à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait cependant suscité un fort engouement, avec 72,44 % de participation dans la ville (contre une abstention à 27,56 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 38,34 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 62,23 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 48,44 % des électeurs (soit environ 5 011 votants). L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Bollène comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Bollène classée au centre lors des derniers scrutins Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (49,32%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Bollène plébiscitaient ensuite Marie-France Lorho (Rassemblement National) avec 50,86% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-France Lorho culminant à 63,22% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Bollène : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bollène était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 35,63% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,92% pour Marine Le Pen, contre 41,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bollène plébiscitaient Marie-France Lorho (RN) avec 43,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,78% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Bollène une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Bollène À Bollène, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,90 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 131 500 euros la même année. Une recette bien loin des 1 604 940 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Bollène a évolué pour se fixer à environ 30,31 % en 2024 (contre 15,18 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Bollène s'est chiffrée à environ 1 029 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 797 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Rassembler Bollène" grande gagnante de la dernière élection municipale à Bollène Les forces politiques en présence demeurent toujours déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal à Bollène. À l'occasion du premier vote, Marie-Claude Bompard (Extrême droite) a dominé les débats en rassemblant 2 111 suffrages (44,74%). Derrière, Anthony Zilio (Divers) a capté 44,67% des suffrages. Avec une marge aussi ténue, la clôture du deuxième tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Anthony Zilio l'a finalement emporté avec 2 919 voix (51,81%), face à Marie-Claude Bompard rassemblant 48,18% des électeurs inscrits. Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, ce scrutin a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Le candidat étiqueté Divers a sans doute bénéficié des voix des partisans des listes du centre éliminées, ajoutant 808 voix supplémentaires entre les deux tours.