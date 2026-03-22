Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondoufle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bondoufle

Le deuxième tour des élections municipales à Bondoufle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ricardo Leite Lopes
Ricardo Leite Lopes Liste divers droite
NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE
  • Ricardo Leite Lopes
  • Céline Malichard
  • Dimitry Belkisse
  • Virginie Salducci
  • Léo Lorcy Marcille
  • Lysiane Antigny
  • Benoît Varilh
  • Lucie Sabrina Buisson
  • Nak Chhoeun
  • Caroline Prevost
  • Jason Vu
  • Cindy Christelle Micheline Michaux
  • Mourad Ben Abbou
  • Isabelle Mouë
  • Julien Martin
  • Celine Marie-Louise Madeleine Heroguelle
  • Jérémie Bernard
  • Megane Aubert
  • Julien Treiber
  • Sandra Ringenbach
  • Alain Marcel Bouzian
  • Adèle Du Prey
  • Mehdi Bellahouel
  • Pulchérie Loubassa
  • Simon Gabriel Tardieu
  • Laurence Gourvest
  • Cyril Sireuil
  • Laetithia Élodie Sauvé
  • Olivier Pelé
  • Christelle Philomène Andrée Vasseur
  • Pierrick Jean Rambaud
  • Anais Micheline Anne Vericel
  • Jean-François Bougeant
  • Kady Konte
  • Ahmed Riahi
Sabine Nagel
Sabine Nagel Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BONDOUFLE
  • Sabine Nagel
  • Arnaud Lambert
  • Julie Gaudry
  • Jean-Philippe Dudon
  • Christelle Rimbert
  • Roland Cotton
  • Clarisse Cornet
  • Corentin Noël
  • Aurélie Wullyamoz
  • Xavier Nagel
  • Roselyne Bellanger
  • Béchir Daly
  • Sabine Paul
  • Patrice Souquet
  • Sabrina Cilis
  • Lalaïna Andriamiarantsoa
  • Françoise Besegai
  • Christian Baudet
  • Sandrine Bourguignon
  • Frantz Frebault
  • Chantal Briand
  • Frédéric Nury
  • Maryse Surbranche
  • Jean-Pierre Lazzaroni
  • Frédérique Michau
  • Rémy Peugniez
  • Nadia Haraca
  • Charles Germé
  • Jenna Kinkela
  • Éric Chassang
  • Nuria Torres Meana
  • Michel Bessou
  • Annie Chaix
  • Claude Garcia
  • Danielle Ganchou
Arnaud Barroux
Arnaud Barroux Liste divers droite
BONDOUFLE RASSEMBLEE
  • Arnaud Barroux
  • Florella Brunet
  • Cedric Hartz
  • Monica Hariot
  • Hugo Pesce
  • Françoise Fichet
  • Thierry Lemoine
  • Chantal Samama
  • Rony Nehmé
  • Estelle Laugier
  • Stéphane Benjelloun
  • Christina Ashby-Ringuet
  • Jean-Pascal Rabillier
  • Claudette Bernardet
  • Tom Rancillac
  • Katia Boyer
  • Alain Sevestre
  • Florence Dupire
  • Frédéric Deutsch
  • Fatima Seurat
  • Louis Fourmond
  • Marlène Nicol
  • Pascal O'Boyle
  • Martine Frelet
  • Joao Luis Mendonça
  • Chantal Belmon
  • Hervé Le Hégarat
  • Nelly Poupelard
  • Fabien Dumay
  • Cécile Cathala
  • Samir Lasmar
  • Corinne Bardon
  • Ludovic Didier
  • Marie-Odile Pichavant
  • Claude Charlemagne
Vivien Leroy
Vivien Leroy Liste divers droite
ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE
  • Vivien Leroy
  • Clotilde Deschamps
  • Christophe Givernaud
  • Magali Dodier
  • Thierry Gareau
  • Ludivine Ben Kraiem
  • Philippe Wolak
  • Florence Vesvre
  • Mehdi Jerbia
  • Veronique Dieda
  • Dominique Bonin
  • Delphine Daudon
  • Jean-Louis Del Tin
  • Crotoum Diarra
  • Jean-Jacques Brunet
  • Christelle de Moor
  • Anthony Le Boulc'h
  • Danielle Gella
  • Gilles Boutron
  • Caroll Conseil
  • Nicolas Langer
  • Anne-Elisa Cid
  • Bruno Georgiou
  • Cecile Kaplan
  • Bruno Prat
  • Sandrine Dupuy
  • Cyril Legouge
  • Catherine Potier
  • Jonathan Jouny
  • Fabienne Le Cornec
  • Daniel Collot
  • Caroline Dany
  • Franck Wilson
  • Severine Momenceau
  • Romuald Frugier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bondoufle

Tête de listeListe Voix % des voix
Ricardo LEITE LOPES
Ricardo LEITE LOPES (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE 		1 226 28,25%
Vivien LEROY
Vivien LEROY (Ballotage) ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE 		1 108 25,53%
Arnaud BARROUX
Arnaud BARROUX (Ballotage) BONDOUFLE RASSEMBLEE 		1 011 23,29%
Sabine NAGEL
Sabine NAGEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR BONDOUFLE 		995 22,93%
Participation au scrutin Bondoufle
Taux de participation 58,47%
Taux d'abstention 41,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 4 433

Source : ministère de l’Intérieur

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