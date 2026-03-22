Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondoufle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bondoufle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bondoufle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bondoufle.
L'actu des élections municipales 2026 à Bondoufle
11:47 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Bondoufle dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Bondoufle, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 58,47 % des électeurs dans la ville. C'est Ricardo Leite Lopes (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 28,25 % des voix. Ensuite, Vivien Leroy (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 25,53 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Barroux, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Sabine Nagel, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 22,93 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bondoufle
Le deuxième tour des élections municipales à Bondoufle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ricardo Leite Lopes
Liste divers droite
NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE
|
|
Sabine Nagel
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BONDOUFLE
|
|
Arnaud Barroux
Liste divers droite
BONDOUFLE RASSEMBLEE
|
|
Vivien Leroy
Liste divers droite
ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bondoufle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ricardo LEITE LOPES (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR BONDOUFLE
|1 226
|28,25%
|Vivien LEROY (Ballotage) ENERGIE CITOYENNE POUR BONDOUFLE
|1 108
|25,53%
|Arnaud BARROUX (Ballotage) BONDOUFLE RASSEMBLEE
|1 011
|23,29%
|Sabine NAGEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR BONDOUFLE
|995
|22,93%
|Participation au scrutin
|Bondoufle
|Taux de participation
|58,47%
|Taux d'abstention
|41,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|4 433
Source : ministère de l’Intérieur
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