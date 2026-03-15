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19:21 - Bondoufle et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Bondoufle est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 833 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 829 entreprises, Bondoufle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,63% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 588 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 936 euros par an, la commune aspire à un avenir prospère. À Bondoufle, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids pour le RN à Bondoufle aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Bondoufle en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 23,27% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 40,85% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 20,63% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Bondoufle comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 34,13% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,72% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,68% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Bondoufle ? Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Bondoufle, l'abstention concernait 54,97 % des électeurs (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 21,41 % au premier tour (26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 53,84 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 31,14 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,52 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Bondoufle sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Bondoufle : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique de Bondoufle a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Bondoufle s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,13%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,09%) et Manon Aubry (13,65%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bondoufle avaient ensuite placé en tête Thiebauld Vega (Rassemblement National) avec 34,72% au premier tour, devant Stéphane Beaudet (Divers) avec 33,23%. Mais c'est néanmoins Stéphane Beaudet (Divers) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 35,15% des suffrages exprimés.

14:57 - Bondoufle : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bondoufle accordaient leurs suffrages à Medhy Zeghouf (Ensemble !) avec 31,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Medhy Zeghouf virant de nouveau en tête avec 54,18% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Bondoufle accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,06%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 24,92%. Lors de la finale de l'élection à Bondoufle, les électeurs accordaient 59,15% pour Emmanuel Macron, contre 40,85% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bondoufle dessine donc une place forte du courant central.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Bondoufle À Bondoufle, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,50 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 56 450 € la même année. Un montant loin des 2 471 930 € engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bondoufle est passé à 41,87 % en 2024 (contre 25,50 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Bondoufle s'est établi à 1 476 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 464 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Bondoufle L'enjeu" majoritaire à Bondoufle Qui avait remporté les élections municipales il y a 6 ans à Bondoufle ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean Hartz (Divers) a décroché la tête du classement en totalisant 1 133 soutiens (36,61%). À sa poursuite, Sabine Nagel (Divers gauche) a engrangé 32,77% des votes. Avec une marge aussi maigre, l'issue du deuxième tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean Hartz l'a finalement emporté avec 1 220 voix (38,01%), face à Sabine Nagel avec 36,58% des électeurs inscrits et Arnaud Barroux réunissant 815 bulletins (25,39%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Sabine Nagel ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 160 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.