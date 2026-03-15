Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bondy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bondy.
L'actu des élections municipales 2026 à Bondy
12:08 - Bureaux de vote à Bondy : les horaires d'ouverture
Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Bondy. A noter que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Bondy sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Cette page affichera les résultats à Bondy dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bondy
|Tête de listeListe
|
Stephen Hervé
Liste divers droite
Avec Stephen Hervé
|
|
Mohamed Moghrani
Liste divers gauche
LE PRINTEMPS BONDYNOIS
|
|
Atika Rachdi
Liste divers gauche
Bondy Autrement
|
|
Mehmet Ozguner
Liste divers gauche
ÊTRE BONDY
|
|
Frédéric Mallozzi
Liste d'union à gauche
Bondy, ce qui nous rassemble
|
|
Cathy Jankowski
Liste divers centre
BONDY A VENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephen Herve (34 élus) Unis pour réussir!
|4 464
|50,36%
|
|Sylvine Thomassin (11 élus) Pour bondy, la force d'une ville qui avance
|4 400
|49,63%
|
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|36,29%
|Taux d'abstention
|63,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 254
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvine Thomassin Pour bondy, la force d'une ville qui avance
|3 328
|38,03%
|Stephen Herve Ensemble réussissons bondy
|2 469
|28,21%
|Laurent Cotte Liste citoyenne bien vivre a bondy
|1 133
|12,94%
|Sergio Coronado Bondy l'avenir en commun
|699
|7,98%
|Magid Tabouri # changeons bondy ensemble
|665
|7,60%
|Hakim Kadri Bondy autrement
|456
|5,21%
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|36,24%
|Taux d'abstention
|63,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 211
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvine Thomassin (34 élus) Toute la gauche unie qui agit pour bondy
|5 546
|47,38%
|
|Stephen Herve (9 élus) Unis pour bondy avec stephen herve
|4 902
|41,88%
|
|Hakim Kadri (2 élus) Bondy autrement
|1 255
|10,72%
|
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|47,93%
|Taux d'abstention
|52,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|12 252
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvine Thomassin Toute la gauche unie qui agit pour bondy
|5 029
|46,34%
|Stephen Herve Unis pour bondy avec stephen herve
|4 005
|36,90%
|Hakim Kadri Bondy autrement
|1 311
|12,08%
|Fatou Meïte Nous sommes bondy
|507
|4,67%
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|45,15%
|Taux d'abstention
|54,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|11 541
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