Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bondy

Tête de listeListe
Stephen Hervé
Stephen Hervé Liste divers droite
Avec Stephen Hervé
  • Stephen Hervé
  • Alison Poncet
  • Alexandre Cote
  • Nazha El Mahmoudi
  • Laurent Cotte
  • Oldhynn Pierre
  • Onur Sagkan
  • Auriane Calambe
  • Samba Traoré
  • Joëlle Motte
  • Théo Fonseca
  • Nezha Decourriere
  • Andres Henao Santa
  • Christelle Le Gouallec
  • Othman Assadi
  • Rouguiatou N'Diaye
  • Patrick Gibert
  • Banuja Baskaran
  • Azzedine Drif
  • Chanaz Rodrigues
  • Yves Parra
  • Mariata Berté
  • Sébastien Leite
  • Sergul Celik
  • Smaïla Camara
  • Sophie George
  • Jacques Ferrand
  • Fadila Tekkouk
  • Mustapha Lachheb
  • Sofia Yenbou
  • Adam Abbas
  • Roseline Morelli
  • Zoran Pavlovic
  • Malyna Su
  • Yacine Bennacer
  • Cristel Fabris
  • François Squinabol
  • Piremy Pirabaharan
  • Aliou Boubacar Sissoko
  • Sadia Mazni
  • Bernard Tavares
  • Orokhiya Coulibaly
  • Anthony Mangué
  • Nadia Sebki
  • Jules Agbemadon
  • Sylvie Balasubramaniam
  • Dan Bienvenu
Mohamed Moghrani
Mohamed Moghrani Liste divers gauche
LE PRINTEMPS BONDYNOIS
  • Mohamed Moghrani
  • Ilina Jakimovski
  • Lucas Vandard
  • Halida Aouni
  • Youssef Debbouza
  • Fatma Majeri
  • Abdenoure Abbas
  • Louisa Djerrah
  • Donald Ataoge
  • Hélène Balde
  • Thibaud Croutelle
  • Tabita Legre Zie
  • Adam Gherbi
  • Florence Mombris
  • Nassim Merabet
  • Houria Majeri
  • Max Marignale
  • Phanuja Parameswaran
  • Louis Chicaté
  • Ingrid Issouf
  • Ilyes Hassini
  • Dieynaba Bass
  • Olivier Ecanvil
  • Nadia Bouchagour
  • Hamid Belgacem
  • Yasmina Riviere
  • Ayoub Kassou
  • Amira Ihour
  • Houari Miloud
  • Aïcha Sylla
  • Mjaïd Berramdane
  • Sabrina Ledoyen
  • Omar Bouadla
  • Zagbre-Morane To
  • Sofian Chikh
  • Yasmine Tobdji
  • Malik Bezzaouya
  • Keren Samba
  • Jérome Ranaivoharivony
  • Sophie Ledoyen
  • Djilali Ziane
  • Nadjoua Moghrani
  • Abdelkader Larabi
  • Thiruja Parameswaran
  • Mohamed Bensemail
Atika Rachdi
Atika Rachdi Liste divers gauche
Bondy Autrement
  • Atika Rachdi
  • Vincent Duguet
  • Dominique Pierronnet
  • Hakim Kadri
  • Djamila Dahmani
  • Xavier Blot
  • Nacéra Krouchi
  • Michel Boileau
  • Stéphanie Depoulon
  • Daniel Moreno
  • Béatrice Auclair
  • Gilles Barbiéri
  • Aayushi Parekh
  • Mohamed Boussoukaya
  • Aminata Soumah
  • Lucas Duguet
  • Fatima Mouhoum
  • Andrés Blot
  • Hélène Lazzaroni
  • Abdellah Bounekhla
  • Mariana Duguet
  • Benjamin Ansah
  • Hadjirra Mouhoum Bellarh
  • Famodou Camara
  • Ines Boussoukaya
  • Mohamed Djeroudi
  • Latifa Benmatallah
  • Ahmed Addoun
  • Ginette Adjagboni
  • Cheick Sangare
  • Océane Kimbulu Djamba
  • Moussour Samassa
  • Céline Alenda
  • Appolinaire Ngassa
  • Claudine Dilay
  • Ibrahim Mezamigni
  • Laurence Coudrais
  • Laurent Mynard
  • Elisabeth Barbay
  • Philippe Corbineau
  • Hülya Yetisen
  • Alejandro Delgado
  • Khalida Bounekhla
  • Matias Zuccotti
  • Grazyna Lempereur
Mehmet Ozguner
Mehmet Ozguner Liste divers gauche
ÊTRE BONDY
  • Mehmet Ozguner
  • Nadège Abomangoli
  • Christian Billotte
  • Medina Harfouche
  • Abirathan Pathmarajah
  • Myriam Mansouri
  • Sumeljyot Singh
  • Sabine Duran
  • Nicolas Schena
  • Samia Ben Jerad
  • Amine Ghedas
  • Nadia Feknous
  • Vincent David
  • Lynda Chefaï
  • Nourddine Aliouat
  • Niamé Diagouraga
  • François Lambert
  • Angélique Gourlin
  • Nigilan Gnanasegaram
  • Salimata Said
  • Cheick Oumar Camara
  • Claudine Bernieres
  • Chams Selaoui
  • Samah Ben Hmidene
  • Bryan Dorisca
  • Maha Hachani
  • Jamal El Hassouni
  • Lina Ouzar
  • Maxence Milicia
  • Jeanne-Lucile Bouaziz
  • Ken Asila
  • Anissa Benyahia
  • Laurent Bouzakri
  • Sylvie Gianetto
  • Yoan Guerrier
  • Gaïa Riet-Schultz
  • Fédi Belgacem
  • Safya Hammi
  • Hamza Ettih
  • Btissam Terrab
  • Sofiane Hamimi
  • Annie Filidei
  • Sylvain Dequivre
  • Sara Sathiamourougan
  • Dominique Labays
  • Adrienne Rougier Joannic
  • Dorian Lagier
Frédéric Mallozzi
Frédéric Mallozzi Liste d'union à gauche
Bondy, ce qui nous rassemble
  • Frédéric Mallozzi
  • Sabrina Romdhane
  • Ricardo Coronado
  • Annick Doux
  • Hamed Belakhdar
  • Maja Simonovic
  • Oswald Binazon
  • Sandra Queron
  • Boualem Hamidouche
  • Fatoumata Soukouna
  • Minkaïlou Dianka
  • Malika Aïssani
  • Stéphane Bakir
  • Penda Diallo
  • Karim Loudjertli
  • Kahina Soufi
  • Roy Peeharry
  • Narshiga Sahayarajan
  • Mickaël Ichkhanian
  • Amandine Ferrare
  • Karim Allouache
  • Nathalie Dumar
  • Joël Houssin
  • Faïrouz Bentoucha
  • Vivien Laguette
  • Aurélie Laborde-Debat
  • Simaïla Sidibe
  • Geneviève Lengyel
  • Rémi Blick
  • Julie Benghanem
  • Marc Bélot
  • Haoully Ly
  • Karim Dahmani
  • Laureen Nabal
  • Hicham Zerouali
  • Léa Boën
  • Yasin Dinc
  • Larissa Chudhary
  • Vinushane Raveedran
  • Stéphanie Remisio
  • Vasile Finta
  • Marie-Claire Simonin
  • Thomas Ong
  • Marie-Pierre Henry
  • Philippe Gauthier
Cathy Jankowski
Cathy Jankowski Liste divers centre
BONDY A VENIR
  • Cathy Jankowski
  • Didier Girardy
  • Imane Guechati
  • Julien Gae
  • Hayet Ichti
  • Geoffroy Cordier
  • Razika Adouane
  • Jean-Louis Bacquey
  • Eunice Larose
  • Alexis Da Rocha
  • Hapsa Ly
  • Télio Nimmegeers
  • Sophie Yssap
  • Servet Cankiran
  • Marie-Françoise Merzereau
  • Stéphane Franck Salaün
  • Lysiana Orefice
  • Michel Chapoutot
  • Hermeline Lafitte
  • Aurélien Desenne
  • Valéria Milenkovic
  • Christophe Debresne
  • Anissa Boudjema
  • Hervé Chicot
  • Brigitte Prevautel
  • André Leroux
  • Nadia Boukniza
  • Sun Lay Tan
  • Marie-Christine Germe
  • Nacer Dahli
  • Fouzia Lyamani
  • Daniel Trenchovski
  • Louisa Aprahamian
  • Axel Luis Ribeiro
  • Michèle Mellinger
  • Djamel Ahmed-Ammar
  • Yaya Sy
  • Saint-Remy Bastille
  • Josiane Alilat
  • Camil Dahli
  • Jocelyne Boulore
  • Serge Besnard
  • Marie-Madeleine Videgrain
  • Fernando Das Neves Martins
  • Laurence Isabelle Catherine Rochard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephen Herve
Stephen Herve (34 élus) Unis pour réussir! 		4 464 50,36%
  • Stephen Herve
  • Sonia Bakhti-Alout
  • Laurent Cotte
  • Cathy Jankowski
  • Olivier Onur Sagkan
  • Nazha El Mahmoudi
  • Alexandre Cote
  • Auriane Calambe
  • Didier Girardy
  • Sissi Saïb-Dahli
  • Alexandre Amzel
  • Haciba Nemdali
  • Azzedine Drif
  • Norha Haderbache
  • Jean-Marc Cheval
  • Joëlle Motte
  • Samba Traore
  • Edwige Nathalie Eleloue
  • Othman Asaadi
  • Alison Poncet
  • Patrick Gibert
  • Nezha Decourrière
  • Rachid Younsi
  • Piremy Pirabaharan
  • Rafik Alout
  • Chanaz Rodrigues
  • Andres Henao Santa
  • Oldhynn Pierre
  • Théo Alexandre Fonseca
  • Christelle Le Gouallec
  • Farid Belkebir
  • Sabrina Amriou
  • Smaïla Camara
  • Cristel Fabris
Sylvine Thomassin
Sylvine Thomassin (11 élus) Pour bondy, la force d'une ville qui avance 		4 400 49,63%
  • Sylvine Thomassin
  • Mounir Matili
  • Aïssata Seck
  • Boujemâa El Kasmi
  • Sylvie Badoux
  • Georges De Noni
  • Fatine Ahmadouchi
  • Didier Delpeyrou
  • Claire Cauchemez
  • Malamine Diagouraga
  • Dalila Maazaoui
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 36,29%
Taux d'abstention 63,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 254

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvine Thomassin
Sylvine Thomassin Pour bondy, la force d'une ville qui avance 		3 328 38,03%
Stephen Herve
Stephen Herve Ensemble réussissons bondy 		2 469 28,21%
Laurent Cotte
Laurent Cotte Liste citoyenne bien vivre a bondy 		1 133 12,94%
Sergio Coronado
Sergio Coronado Bondy l'avenir en commun 		699 7,98%
Magid Tabouri
Magid Tabouri # changeons bondy ensemble 		665 7,60%
Hakim Kadri
Hakim Kadri Bondy autrement 		456 5,21%
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 36,24%
Taux d'abstention 63,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 211

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvine Thomassin
Sylvine Thomassin (34 élus) Toute la gauche unie qui agit pour bondy 		5 546 47,38%
  • Sylvine Thomassin
  • Michel Vioix
  • Sylvie Badoux
  • Patrick Sollier
  • Noria Fares-Mazouzi
  • Abdelmagid Tabouri
  • Dalila Maazaoui-Achi
  • Ali Zahi
  • Hassina Ambolet
  • Jamal Ammouri
  • Marie-Joséphine Missiamenou
  • Madigata Baradji
  • Claire Cauchemez
  • Thomas Lermusiaux
  • Fadila Tekkouk
  • Bertrand Brouillard
  • Sabrina Metayer
  • Boujemaa El Kasmi
  • Aïssata Seck
  • Mounir Matili
  • Claudine Bernieres
  • Philippe Gauthier
  • Lilawtee Rajendram
  • Jacques Jakubowicz
  • Madeleine Abenzoar
  • Charles Nabal
  • Souhila Abbas
  • Joël Houssin
  • Agnès Hugues
  • Thomas Ong
  • Rabia Nahar Hamidi
  • Alain Verger
  • Hadjanite Diaby
  • Sébastien El Baze
Stephen Herve
Stephen Herve (9 élus) Unis pour bondy avec stephen herve 		4 902 41,88%
  • Stephen Herve
  • Véronique Lacombe-Mauriès
  • Karim Allouache
  • Wadislawa Dedoncker
  • Blaise Moundanga
  • Assina Chettouh
  • Philippe Ressaire
  • Guylène Petitjean
  • Rafik Alout
Hakim Kadri
Hakim Kadri (2 élus) Bondy autrement 		1 255 10,72%
  • Hakim Kadri
  • Dominique Pierronnet
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 47,93%
Taux d'abstention 52,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 12 252

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvine Thomassin
Sylvine Thomassin Toute la gauche unie qui agit pour bondy 		5 029 46,34%
Stephen Herve
Stephen Herve Unis pour bondy avec stephen herve 		4 005 36,90%
Hakim Kadri
Hakim Kadri Bondy autrement 		1 311 12,08%
Fatou Meïte
Fatou Meïte Nous sommes bondy 		507 4,67%
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 45,15%
Taux d'abstention 54,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,97%
Nombre de votants 11 541

Villes voisines de Bondy

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