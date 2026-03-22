Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bondy

Le deuxième tour des élections municipales à Bondy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stephen Hervé
Stephen Hervé Liste divers droite
Avec Stephen Hervé
  • Stephen Hervé
  • Alison Poncet
  • Alexandre Cote
  • Nazha El Mahmoudi
  • Laurent Cotte
  • Oldhynn Pierre
  • Onur Sagkan
  • Auriane Calambe
  • Samba Traoré
  • Joëlle Motte
  • Théo Fonseca
  • Nezha Decourriere
  • Andres Henao Santa
  • Christelle Le Gouallec
  • Othman Assadi
  • Rouguiatou N'Diaye
  • Patrick Gibert
  • Banuja Baskaran
  • Azzedine Drif
  • Chanaz Rodrigues
  • Yves Parra
  • Mariata Berté
  • Sébastien Leite
  • Sergul Celik
  • Smaïla Camara
  • Sophie George
  • Jacques Ferrand
  • Fadila Tekkouk
  • Mustapha Lachheb
  • Sofia Yenbou
  • Adam Abbas
  • Roseline Morelli
  • Zoran Pavlovic
  • Malyna Su
  • Yacine Bennacer
  • Cristel Fabris
  • François Squinabol
  • Piremy Pirabaharan
  • Aliou Boubacar Sissoko
  • Sadia Mazni
  • Bernard Tavares
  • Orokhiya Coulibaly
  • Anthony Mangué
  • Nadia Sebki
  • Jules Agbemadon
  • Sylvie Balasubramaniam
  • Dan Bienvenu
Mehmet Ozguner
Mehmet Ozguner Liste de La France insoumise
ÊTRE BONDY
  • Mehmet Ozguner
  • Nadège Abomangoli
  • Christian Billotte
  • Medina Harfouche
  • Abirathan Pathmarajah
  • Myriam Mansouri
  • Sumeljyot Singh
  • Sabine Duran
  • Nicolas Schena
  • Samia Ben Jerad
  • Amine Ghedas
  • Nadia Feknous
  • Vincent David
  • Lynda Chefaï
  • Nourddine Aliouat
  • Niamé Diagouraga
  • Mohamed Moghrani
  • Angélique Gourlin
  • Nigilan Gnanasegaram
  • Salimata Said
  • Cheick Oumar Camara
  • Claudine Bernieres
  • Chams Selaoui
  • Samah Ben Hmidene
  • Bryan Dorisca
  • Maha Hachani
  • Jamal El Hassouni
  • Lina Ouzar
  • Lucas Vandard
  • Jeanne-Lucile Bouaziz
  • Ken Asila
  • Anissa Benyahia
  • Laurent Bouzakri
  • Sylvie Gianetto
  • Yoan Guerrier
  • Ilina Jakimovski
  • Fédi Belgacem
  • Gaïa Riet-Schultz
  • Hamza Ettih
  • Btissam Terrab
  • Sofiane Hamimi
  • Annie Filidei
  • Sylvain Dequivre
  • Safya Hammi
  • Dominique Labays
  • Sara Sathiamourougan
  • Dorian Lagier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bondy

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephen HERVÉ
Stephen HERVÉ (Ballotage) Avec Stephen Hervé 		4 446 40,61%
Mehmet OZGUNER
Mehmet OZGUNER (Ballotage) ÊTRE BONDY 		3 077 28,11%
Frédéric MALLOZZI
Frédéric MALLOZZI (Ballotage) Bondy, ce qui nous rassemble 		1 984 18,12%
Mohamed MOGHRANI
Mohamed MOGHRANI LE PRINTEMPS BONDYNOIS 		666 6,08%
Atika RACHDI
Atika RACHDI Bondy Autrement 		395 3,61%
Cathy JANKOWSKI
Cathy JANKOWSKI BONDY A VENIR 		380 3,47%
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 42,16%
Taux d'abstention 57,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 11 290

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Seine-Saint-Denis ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-Saint-Denis. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bondy

En savoir plus sur Bondy