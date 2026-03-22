Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bondy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bondy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bondy.
L'actu des élections municipales 2026 à Bondy
11:51 - Stephen Hervé, Mehmet Ozguner et Frédéric Mallozzi forment le trio de tête à Bondy
Pour le lancement des municipales à Bondy, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 57,84 %. Pour ce premier tour, c'est Stephen Hervé (Divers droite) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 40,61 % des voix. Dans son sillage, Mehmet Ozguner (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 28,11 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Mallozzi, étiqueté Union de la gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Mohamed Moghrani, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 6,08 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bondy
Le deuxième tour des élections municipales à Bondy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stephen Hervé
Liste divers droite
Avec Stephen Hervé
|
|
Mehmet Ozguner
Liste de La France insoumise
ÊTRE BONDY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bondy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephen HERVÉ (Ballotage) Avec Stephen Hervé
|4 446
|40,61%
|Mehmet OZGUNER (Ballotage) ÊTRE BONDY
|3 077
|28,11%
|Frédéric MALLOZZI (Ballotage) Bondy, ce qui nous rassemble
|1 984
|18,12%
|Mohamed MOGHRANI LE PRINTEMPS BONDYNOIS
|666
|6,08%
|Atika RACHDI Bondy Autrement
|395
|3,61%
|Cathy JANKOWSKI BONDY A VENIR
|380
|3,47%
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|42,16%
|Taux d'abstention
|57,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|11 290
Source : ministère de l’Intérieur
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