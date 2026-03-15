Résultat municipale 2026 à Bondy (93140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bondy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bondy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephen HERVÉ
Stephen HERVÉ Avec Stephen Hervé 		4 446 40,61%
Mehmet OZGUNER
Mehmet OZGUNER ÊTRE BONDY 		3 077 28,11%
Frédéric MALLOZZI
Frédéric MALLOZZI Bondy, ce qui nous rassemble 		1 984 18,12%
Mohamed MOGHRANI
Mohamed MOGHRANI LE PRINTEMPS BONDYNOIS 		666 6,08%
Atika RACHDI
Atika RACHDI Bondy Autrement 		395 3,61%
Cathy JANKOWSKI
Cathy JANKOWSKI BONDY A VENIR 		380 3,47%
Participation au scrutin Bondy
Taux de participation 42,16%
Taux d'abstention 57,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 11 290

Source : ministère de l’Intérieur

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