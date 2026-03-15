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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bondy Comment la population de Bondy peut-elle impacter les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 22,81% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,05% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 182 €/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 28,07% et d'une population immigrée de 34,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,29% à Bondy, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Bondy Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Bondy il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 11,68% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,61% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 11,00% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score insuffisant, à Bondy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 16,74% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 16,18% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Bondy. L'élection se conclura alors directement, sans second tour.

16:58 - Les électeurs de Bondy peu mobilisés lors des scrutins L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Bondy sera l'un des pivots de ces municipales. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 63,76 % pour le premier tour des municipales de 2020 (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le scrutin avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 29,86 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 65,49 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 41,86 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 61,25 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Bondy ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Bondy avaient soutenu l'équipe menée par Manon Aubry avec 45,68% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Bondy plaçaient en tête l'Union de la gauche (61,89%), devant le Rassemblement National (16,18%). La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. .

14:57 - Pour les élections 2026, Bondy reste un territoire arrimé à la gauche En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bondy plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,97%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 73,39%, contre 26,61% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives quelques semaines plus tard, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Bondy plaçaient en tête la Nouvelle union populaire écologique et sociale (47,27%) devant Ensemble ! (15,59%). Le second tour était favorable à la Nupes, agrégeant 67,11% des suffrages exprimés. Cette physionomie politique de Bondy dessine un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Fiscalité en baisse à Bondy : une incidence sur les élections municipales Alors que les impôts locaux ont baissé à Bondy depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,50 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 877 640 €. Un apport qui est loin des quelque 19,83003 millions d'euros (19 830 030 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bondy a évolué pour se fixer à environ 39,79 % en 2024 (contre 23,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bondy a représenté 895 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 116 € relevés en 2020.

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières municipales à Bondy Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Bondy peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Sylvine Thomassin (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 38,03% des soutiens. À sa poursuite, Stephen Herve (Les Républicains) a capté 2 469 votes (28,21%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Stephen Herve l'a finalement emporté avec 50,36% des suffrages, face à Sylvine Thomassin rassemblant 49,63% des électeurs. Alors que personne ne s'y attendait, le candidat a effectué un retour impressionnant, confirmant que les voix de réserve sont toujours cruciales. Sylvine Thomassin a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 931 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers a probablement tiré parti des voix des listes éliminées.