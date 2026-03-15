Résultat municipale 2026 à Bondy (93140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Bondy - Tour 1
- Election municipale 2026 à Bondy [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Bondy
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bondy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bondy, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bondy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephen HERVÉ Avec Stephen Hervé
|4 446
|40,61%
|Mehmet OZGUNER ÊTRE BONDY
|3 077
|28,11%
|Frédéric MALLOZZI Bondy, ce qui nous rassemble
|1 984
|18,12%
|Mohamed MOGHRANI LE PRINTEMPS BONDYNOIS
|666
|6,08%
|Atika RACHDI Bondy Autrement
|395
|3,61%
|Cathy JANKOWSKI BONDY A VENIR
|380
|3,47%
|Participation au scrutin
|Bondy
|Taux de participation
|42,16%
|Taux d'abstention
|57,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|11 290
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bondy [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bondy en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bondy
19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bondy
Comment la population de Bondy peut-elle impacter les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 22,81% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,05% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 182 €/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 28,07% et d'une population immigrée de 34,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,29% à Bondy, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Les dernières données du vote RN à Bondy
Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Bondy il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 11,68% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,61% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 11,00% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score insuffisant, à Bondy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 16,74% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 16,18% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Bondy. L'élection se conclura alors directement, sans second tour.
16:58 - Les électeurs de Bondy peu mobilisés lors des scrutins
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Bondy sera l'un des pivots de ces municipales. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 63,76 % pour le premier tour des municipales de 2020 (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le scrutin avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 29,86 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 65,49 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 41,86 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 61,25 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Bondy ?
À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Bondy avaient soutenu l'équipe menée par Manon Aubry avec 45,68% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Bondy plaçaient en tête l'Union de la gauche (61,89%), devant le Rassemblement National (16,18%). La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. .
14:57 - Pour les élections 2026, Bondy reste un territoire arrimé à la gauche
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bondy plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,97%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 73,39%, contre 26,61% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives quelques semaines plus tard, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Bondy plaçaient en tête la Nouvelle union populaire écologique et sociale (47,27%) devant Ensemble ! (15,59%). Le second tour était favorable à la Nupes, agrégeant 67,11% des suffrages exprimés. Cette physionomie politique de Bondy dessine un électorat massivement tourné vers la gauche.
12:58 - Fiscalité en baisse à Bondy : une incidence sur les élections municipales
Alors que les impôts locaux ont baissé à Bondy depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,50 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 877 640 €. Un apport qui est loin des quelque 19,83003 millions d'euros (19 830 030 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bondy a évolué pour se fixer à environ 39,79 % en 2024 (contre 23,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bondy a représenté 895 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 116 € relevés en 2020.
11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières municipales à Bondy
Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Bondy peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Sylvine Thomassin (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 38,03% des soutiens. À sa poursuite, Stephen Herve (Les Républicains) a capté 2 469 votes (28,21%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Stephen Herve l'a finalement emporté avec 50,36% des suffrages, face à Sylvine Thomassin rassemblant 49,63% des électeurs. Alors que personne ne s'y attendait, le candidat a effectué un retour impressionnant, confirmant que les voix de réserve sont toujours cruciales. Sylvine Thomassin a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 931 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers a probablement tiré parti des voix des listes éliminées.
09:57 - Bureaux de vote à Bondy : les horaires d'ouverture
Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Bondy. A noter que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Bondy sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Cette page affichera les résultats à Bondy dès 20h.
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