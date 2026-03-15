Résultat municipale 2026 à Bonnat (23220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonnat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonnat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonnat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel PETITJEAN
Daniel PETITJEAN (12 élus) CONTINUONS POUR BONNAT 		341 50,67%
  • Daniel PETITJEAN
  • Hélène PILAT
  • Adrien MOREAU
  • Alexandra GABAUDE
  • Laurent LAFAYE
  • Mathilde DELPERIER
  • Jean-François GENEVOIS
  • Véronique MARTIN
  • Alain MORET
  • Pauline PILAT
  • Didier HEBERT
  • Laura LAMOTTE
Céline DARVENNE
Céline DARVENNE (3 élus) BONNAT AUTREMENT ! 		332 49,33%
  • Céline DARVENNE
  • Jean-Paul WOOD
  • Nathalie CHAVET
Participation au scrutin Bonnat
Taux de participation 69,48%
Taux d'abstention 30,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,02%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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