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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bonnat Quel portrait faire de Bonnat, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 878 logements pour 1 354 habitants, la densité de la ville est de 30 habitants par km². Ses 93 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 13,37% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 15,14% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,92% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 615,83 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bonnat, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN en posture de force à Bonnat pour la municipale 2026 Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Bonnat il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 30,08% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 54,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,38% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Bonnat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,58% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 36,66% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 40,44% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Bartolomé Lenoir.

16:58 - La commune de Bonnat plutôt mobilisée lors des élections Pour ces municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Bonnat sera essentielle dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 35,76 % lors du premier round, un taux particulièrement faible. 652 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. Notons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 25,55 % des citoyens en mesure de voter. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais il est pertinent d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,66 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 32,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,15 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une ville qui résiste relativement bien à l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Bonnat a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Bonnat accordaient leurs suffrages à Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 36,66% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bartolomé Lenoir culminant à 40,44% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,58%). La physionomie politique de Bonnat a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont donné une tendance nette en 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Bonnat privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,08%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 23,35%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 54,05% pour Marine Le Pen, contre 45,95% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bonnat accordaient leurs suffrages à Jean Auclair (Divers droite) avec 34,11% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Baptiste Moreau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,12% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bonnat comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Bonnat À Bonnat, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 827 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 618 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 36,82 % en 2024 (contre près de 12,89 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 67 900 euros en 2024. Une somme loin des 288 600 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,01 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des municipales de 2020 à Bonnat Les résultats des dernières municipales à Bonnat ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Philippe Chavant a dominé le scrutin avec 49,05% des suffrages. En deuxième position, Adrien Moreau a obtenu 26,10% des votes. Bernard Blanchon était troisième, glanant 157 bulletins (24,84%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Philippe Chavant l'a finalement emporté avec 51,01% des bulletins, face à Adrien Moreau rassemblant 199 votants (31,14%) et Bernard Blanchon réunissant 114 bulletins (17,84%). L'avance de départ s'est confirmée et encore renforcée, débouchant sur un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Adrien Moreau a gagné le pari des ralliements en ajoutant 34 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.