Résultat municipale 2026 à Bonnes (16390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bonnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonnes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bonnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE
Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE (8 élus) BONNES 2026 		99 45,41%
  • Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE
  • Amélie MULLER
  • Dominique VALOIS
  • Pascale CHASSIN
  • Adrien AUTHIER
  • Anne DELMOND
  • Luc BERTIEAU
  • Christine FAURE
Nicolas ROUSSILLON
Nicolas ROUSSILLON (2 élus) Ensemble Pour De Bonnes Idées 		70 32,11%
  • Nicolas ROUSSILLON
  • Sandy ADAMY
Alain CHAILLOUX
Alain CHAILLOUX (1 élu) BIEN VIVRE ENSEMBLE 		49 22,48%
  • Alain CHAILLOUX
Participation au scrutin Bonnes
Taux de participation 80,00%
Taux d'abstention 20,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 220

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bonnes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE
Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE (Ballotage) BONNES 2026 		93 43,26%
Nicolas ROUSSILLON
Nicolas ROUSSILLON (Ballotage) Ensemble Pour De Bonnes Idées 		66 30,70%
Alain CHAILLOUX
Alain CHAILLOUX (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE 		56 26,05%
Participation au scrutin Bonnes
Taux de participation 78,91%
Taux d'abstention 21,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 217

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