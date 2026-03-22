Résultat municipale 2026 à Bonnes (16390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bonnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonnes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bonnes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE (8 élus) BONNES 2026
|99
|45,41%
|
|Nicolas ROUSSILLON (2 élus) Ensemble Pour De Bonnes Idées
|70
|32,11%
|
|Alain CHAILLOUX (1 élu) BIEN VIVRE ENSEMBLE
|49
|22,48%
|
|Participation au scrutin
|Bonnes
|Taux de participation
|80,00%
|Taux d'abstention
|20,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|220
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bonnes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE (Ballotage) BONNES 2026
|93
|43,26%
|Nicolas ROUSSILLON (Ballotage) Ensemble Pour De Bonnes Idées
|66
|30,70%
|Alain CHAILLOUX (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE
|56
|26,05%
|Participation au scrutin
|Bonnes
|Taux de participation
|78,91%
|Taux d'abstention
|21,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|217
Election municipale 2026 à Bonnes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bonnes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bonnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Bonnes
18:33 - Bonnes : retour sur le dernier verdict politique en date
Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avait remporté le premier tour des élections des députés à Bonnes suite à la dissolution en 2024 avec 42,70%. Sandra Marsaud (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 24,86%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Barthélemy Martin culminant à 50,28% des votes localement. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Bonnes s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (42,86%), challengée par Valérie Hayer (13,64%) et Raphaël Glucksmann (10,39%). La préférence des électeurs de Bonnes a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Bonnes
Les résultats des élections municipales de 2020 à Bonnes ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Dans la localité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, offrant ainsi aux votants la liberté de panacher. Dès le premier tour, 11 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Adrien Authier a recueilli le plus de bulletins avec 91,97% des suffrages, devant Claire Georges qui a recueilli 149 bulletins valides (91,97%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Bonnes, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. À la suite d' une réforme du mode d'élection, précisons néanmoins que l'élection par listes paritaires s'est imposée partout en France, notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures individuelles.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Bonnes
Le scrutin se joue donc ce dimanche entre la liste "Ensemble Pour De Bonnes Idées" emmenée par Nicolas Roussillon, Alain Chailloux, à la tête de "Bien Vivre Ensemble" et la liste "Bonnes 2026" emmenée par Denis Péchère De Chamberlanne, selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les listes des candidats pour ce deuxième tour cette semaine. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Bonnes a été fixé à 18 heures.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Bonnes dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Bonnes, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 21,09 %. C'est Denis Péchère De Chamberlanne qui s'est placé en première position en rassemblant 43,26 % des voix. Derrière, Nicolas Roussillon s'est classé deuxième avec 30,70 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alain Chailloux a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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